消委會眼影推薦｜8成眼影含可致敏重金屬 5款滿分最平$109 MAC/excel/LAURA MERCIER/GIORGIO ARMANI/Slsley【附詳細名單】
是次測試的25款產品包括10款眼影筆，7款眼影霜/膏，以及8款眼影液/蜜，全部均為單色款式。當中15 款標榜妝效可以維持數小時至24小時不等；樣本售價介乎每支/瓶$60至$360；若以每克(或毫升)計，售價由$15至$211不等，相差達13倍，當中又以筆狀產品樣本的售價最高。
消委會眼影推薦｜25個樣本均檢出微量鉛
消委會指海外不時有報道指出，有眼影產品因檢出過量重金屬而需要被召回。消委會是次檢測樣本中8種金屬元素含量，包括砷（arsenic）、鎘（cadmium）、鉛（lead）及水銀（mercury），以及而可刺激皮膚或可致敏的金屬元素銻（antimony）、鉻（chromium）、鈷（cobalt）及鎳（nickel）。
安全測試方面，消委會發現全部樣本均檢出微量鉛，檢出量由0.063mg/kg至2.2mg/kg不等，全部都符合內地規定上限要求。
全部樣本中只有「NARS」和「smashbox」2款檢出砷，檢出量分別為0.15mg/kg及0.28mg/kg，均符合內地相關規定。
消委會眼影推薦｜總評4.5分或以上眼影
excel／柔滑亮彩眼影筆／GF09 玫瑰甜茶 Lamp Shade／$109／總評：5
LAURA MERCIER／鑽光幻魅眼影筆／幻彩灰啡色Metallic Taupe／$305／總評：5
FENTY BEAUTY／SHADOWSTIX LONGWEAR EYESHADOW STICK／01 SIP & SPARKLE／$248／總評：4.5
NARS／色惑眼影筆／閃亮古銅金色 HUSTLE／$290／總評：4.5
BOBBI BROWN／持久炫彩眼影筆／Golden Bronze Shimmer／$305／總評：4.5
HOURGLASS／VOYEUR EYESHADOW STICK／Solstice (Metallic Bronze)／$300／總評：4.5
rms beauty／柔滑炫彩眼影膏 Eyelights／星光閃爍的香檳色調 Moondust／$260／總評：4.5
smashbox／ALWAYS ON CREAM SHADOW／ROSE／$195／總評：4.5
FASIO／多功能防水彩妝膏／08 健康氣色的棕色／$60／總評：4.5
GIORGIO ARMANI／薄紗眼影液／67 S／$330／總評：5
sisley／植物采護眼影液／2 COPPER／$360／總評：5
MAC／魔幻星辰閃粉液／EVERY DAY IS SUNSHINE／$190／總評：5
CANMAKE／絲滑眼影液／06 粉棕色 TSUYOGARI／$62／總評：4.5
消委會眼影推薦｜1款檢出類金屬「銻」 具刺激皮膚風險
消委會指，銻屬於類金屬（metalloid）的一種，長時間接觸可刺激皮膚，而過度接觸銻及其化合物更可能對皮膚造成不良影響。25個樣本中僅「Visée」1款檢出銻，檢出量為0.29mg/kg，符合德國BVL的建議。
消委會眼影推薦｜18個樣本鉻含量不符較嚴格水平
25個樣本中有19款檢出鉻，含量由1.0mg/kg 至5.4mg/kg不等。如參考丹麥評論文章中較寬鬆的可接受標準水平（即不多於5mg/kg），只有「CHANTECAILLE」檢出的鉻含量為5.4mg/kg， 未能符合相關建議；若以不多於1mg/kg的目標作比較，則除「LAURA MERCIER」的鉻含量為1mg/kg 外，其餘18款樣本的鉻含量均高於這個目標水平。當中又以「HOURGLASS」、「Charlotte Tilbury」、「CHANTECAILLE」及「ettusais」的含量相對較高，由3.0mg/kg至5.4mg/kg。
丹麥一份接觸性皮膚炎期刊報告指出，化妝品中含有鉻雖然有引發過敏性接觸性皮膚炎的潛在機會，但認為引致重大健康風險的機會不大。
整體而言，25個樣本中有18款檢出2種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素，其中「smashbox」及「CHANTECAILLE」所檢出的鈷和鉻均高於1mg/kg，已知對相關金屬元素有過敏反應的人士須多加留神。
消委會眼影推薦｜25款眼影比較及評分
|編號
|品牌
|產品名稱
|色號
|金屬元素含量整體評分
|大約零售價
|總評
|1
|excel
|柔滑亮彩眼影筆
|GF09 玫瑰甜茶 Lamp Shade
|4.5
|$109
|5
|2
|LAURA MERCIER
|鑽光幻魅眼影筆
|幻彩灰啡色Metallic Taupe
|4
|$305
|5
|3
|FENTY BEAUTY
|SHADOWSTIX LONGWEAR EYESHADOW STICK
|01 SIP & SPARKLE
|4
|$248
|4.5
|4
|NARS
|色惑眼影筆
|閃亮古銅金色 HUSTLE
|3.5
|$290
|4.5
|5
|BOBBI BROWN
|持久炫彩眼影筆
|Golden Bronze Shimmer
|3
|$305
|4.5
|6
|HOURGLASS
|VOYEUR EYESHADOW STICK
|Solstice (Metallic Bronze)
|3
|$300
|4.5
|7
|MAKE UP FOR EVER
|防水煙燻眼影筆
|15 – QUARTZ
|3
|$230
|4
|8
|ADDICTION
|柔滑持妝眼影筆
|裸色隨性的珊瑚粉紅色002 Last Touch
|3.5
|$190
|3.5
|9
|TONYMOLY
|耀眼奪目持久顯色眼影筆
|氛圍感深啡色 03 Golden Bronze
|3.5
|$128
|3
|10
|SISTER ANN
|多功能防水眼線筆
|04 華麗拿鐵 Glam Latte
|4.5
|$69
|3
|11
|rms beauty
|柔滑炫彩眼影膏 Eyelights
|星光閃爍的香檳色調 Moondust
|3.5
|$260
|4.5
|12
|smashbox
|ALWAYS ON CREAM SHADOW
|ROSE
|3
|$195
|4.5
|13
|FASIO
|多功能防水彩妝膏
|08 健康氣色的棕色
|5
|$60
|4.5
|14
|THREE
|悅動眼唇頰煥采膏
|04 UNLIMITED TIME
|3.5
|$240
|4
|15
|Charlotte Tilbury
|EYES TO MESMERISE
|PILLOW TALK
|2.5
|$260
|3.5
|16
|CHANTECAILLE
|Mermaid 閃爍防水眼影
|Starfish
|2
|$360
|3.5
|17
|DECORTÉ
|EYE GLOW GEM SKIN SHADOW Matte Eye Color
|23M fluffy bear
|4.5
|$190
|3
|18
|GIORGIO ARMANI
|薄紗眼影液
|67 S
|4.5
|$330
|5
|19
|sisley
|植物采護眼影液
|2 COPPER
|4
|$360
|5
|20
|MAC
|魔幻星辰閃粉液
|EVERY DAY IS SUNSHINE
|4
|$190
|5
|21
|CANMAKE
|絲滑眼影液
|06 粉棕色 TSUYOGARI
|3
|$62
|4.5
|22
|Visée
|3D幻彩閃爍眼影液
|OR-4
|4
|$80
|4
|23
|Fujiko
|搖搖眼影蜜
|04: Urban Beige
|3.5
|$109
|3.5
|24
|SUQQU
|晶采光透眼彩蜜
|06 洸奏 hikarikanade
|3
|$275
|3.5
|25
|ettusais
|流光閃爍眼影液
|01 淡珊瑚 Coral
|2.5
|$110
|3.5