消委會眼影推薦｜8成眼影含可致敏重金屬 5款滿分最平$109 MAC/excel/LAURA MERCIER/GIORGIO ARMANI/Slsley【附詳細名單】

消委會眼影推薦｜8成眼影含可致敏重金屬 5款滿分最平$109 MAC/excel/LAURA MERCIER/GIORGIO ARMANI/Slsley【附詳細名單】

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消委會測試25個標榜具持妝效果的霜 狀和液狀眼影樣本，全部樣本均檢出小量鉛，2款檢出砷；逾8成樣本檢出可能引致皮膚過敏的重金屬，建議皮膚容易過敏人士要小心使用。

消委會眼影推薦目錄

是次測試的25款產品包括10款眼影筆，7款眼影霜/膏，以及8款眼影液/蜜，全部均為單色款式。當中15 款標榜妝效可以維持數小時至24小時不等；樣本售價介乎每支/瓶$60至$360；若以每克(或毫升)計，售價由$15至$211不等，相差達13倍，當中又以筆狀產品樣本的售價最高。

消委會眼影推薦｜25個樣本均檢出微量鉛

消委會指海外不時有報道指出，有眼影產品因檢出過量重金屬而需要被召回。消委會是次檢測樣本中8種金屬元素含量，包括砷（arsenic）、鎘（cadmium）、鉛（lead）及水銀（mercury），以及而可刺激皮膚或可致敏的金屬元素銻（antimony）、鉻（chromium）、鈷（cobalt）及鎳（nickel）。

安全測試方面，消委會發現全部樣本均檢出微量鉛，檢出量由0.063mg/kg至2.2mg/kg不等，全部都符合內地規定上限要求。

全部樣本中只有「NARS」和「smashbox」2款檢出砷，檢出量分別為0.15mg/kg及0.28mg/kg，均符合內地相關規定。

消委會眼影推薦｜總評4.5分或以上眼影

excel／柔滑亮彩眼影筆／GF09 玫瑰甜茶 Lamp Shade／$109／總評：5

LAURA MERCIER／鑽光幻魅眼影筆／幻彩灰啡色Metallic Taupe／$305／總評：5

FENTY BEAUTY／SHADOWSTIX LONGWEAR EYESHADOW STICK／01 SIP & SPARKLE／$248／總評：4.5

NARS／色惑眼影筆／閃亮古銅金色 HUSTLE／$290／總評：4.5

BOBBI BROWN／持久炫彩眼影筆／Golden Bronze Shimmer／$305／總評：4.5

HOURGLASS／VOYEUR EYESHADOW STICK／Solstice (Metallic Bronze)／$300／總評：4.5

rms beauty／柔滑炫彩眼影膏 Eyelights／星光閃爍的香檳色調 Moondust／$260／總評：4.5

smashbox／ALWAYS ON CREAM SHADOW／ROSE／$195／總評：4.5

FASIO／多功能防水彩妝膏／08 健康氣色的棕色／$60／總評：4.5

GIORGIO ARMANI／薄紗眼影液／67 S／$330／總評：5

sisley／植物采護眼影液／2 COPPER／$360／總評：5

MAC／魔幻星辰閃粉液／EVERY DAY IS SUNSHINE／$190／總評：5

CANMAKE／絲滑眼影液／06 粉棕色 TSUYOGARI／$62／總評：4.5

消委會眼影推薦｜1款檢出類金屬「銻」 具刺激皮膚風險

消委會指，銻屬於類金屬（metalloid）的一種，長時間接觸可刺激皮膚，而過度接觸銻及其化合物更可能對皮膚造成不良影響。25個樣本中僅「Visée」1款檢出銻，檢出量為0.29mg/kg，符合德國BVL的建議。

消委會眼影推薦｜18個樣本鉻含量不符較嚴格水平

25個樣本中有19款檢出鉻，含量由1.0mg/kg 至5.4mg/kg不等。如參考丹麥評論文章中較寬鬆的可接受標準水平（即不多於5mg/kg），只有「CHANTECAILLE」檢出的鉻含量為5.4mg/kg， 未能符合相關建議；若以不多於1mg/kg的目標作比較，則除「LAURA MERCIER」的鉻含量為1mg/kg 外，其餘18款樣本的鉻含量均高於這個目標水平。當中又以「HOURGLASS」、「Charlotte Tilbury」、「CHANTECAILLE」及「ettusais」的含量相對較高，由3.0mg/kg至5.4mg/kg。

丹麥一份接觸性皮膚炎期刊報告指出，化妝品中含有鉻雖然有引發過敏性接觸性皮膚炎的潛在機會，但認為引致重大健康風險的機會不大。

整體而言，25個樣本中有18款檢出2種可刺激皮膚或可致敏的金屬元素，其中「smashbox」及「CHANTECAILLE」所檢出的鈷和鉻均高於1mg/kg，已知對相關金屬元素有過敏反應的人士須多加留神。

消委會眼影推薦｜25款眼影比較及評分

編號 品牌 產品名稱 色號 金屬元素含量整體評分 大約零售價 總評
1 excel 柔滑亮彩眼影筆 GF09 玫瑰甜茶 Lamp Shade 4.5 $109 5
2 LAURA MERCIER 鑽光幻魅眼影筆 幻彩灰啡色Metallic Taupe 4 $305 5
3 FENTY BEAUTY SHADOWSTIX LONGWEAR EYESHADOW STICK 01 SIP & SPARKLE 4 $248 4.5
4 NARS 色惑眼影筆 閃亮古銅金色 HUSTLE 3.5 $290 4.5
5 BOBBI BROWN 持久炫彩眼影筆 Golden Bronze Shimmer 3 $305 4.5
6 HOURGLASS VOYEUR EYESHADOW STICK Solstice (Metallic Bronze) 3 $300 4.5
7 MAKE UP FOR EVER 防水煙燻眼影筆 15 – QUARTZ 3 $230 4
8 ADDICTION 柔滑持妝眼影筆 裸色隨性的珊瑚粉紅色002 Last Touch 3.5 $190 3.5
9 TONYMOLY 耀眼奪目持久顯色眼影筆 氛圍感深啡色 03 Golden Bronze 3.5 $128 3
10 SISTER ANN 多功能防水眼線筆 04 華麗拿鐵 Glam Latte 4.5 $69 3
11 rms beauty 柔滑炫彩眼影膏 Eyelights 星光閃爍的香檳色調 Moondust 3.5 $260 4.5
12 smashbox ALWAYS ON CREAM SHADOW ROSE 3 $195 4.5
13 FASIO 多功能防水彩妝膏 08 健康氣色的棕色 5 $60 4.5
14 THREE 悅動眼唇頰煥采膏 04 UNLIMITED TIME 3.5 $240 4
15 Charlotte Tilbury EYES TO MESMERISE PILLOW TALK 2.5 $260 3.5
16 CHANTECAILLE Mermaid 閃爍防水眼影 Starfish 2 $360 3.5
17 DECORTÉ EYE GLOW GEM SKIN SHADOW Matte Eye Color 23M fluffy bear 4.5 $190 3
18 GIORGIO ARMANI 薄紗眼影液 67 S 4.5 $330 5
19 sisley 植物采護眼影液 2 COPPER 4 $360 5
20 MAC 魔幻星辰閃粉液 EVERY DAY IS SUNSHINE 4 $190 5
21 CANMAKE 絲滑眼影液 06 粉棕色 TSUYOGARI 3 $62 4.5
22 Visée 3D幻彩閃爍眼影液 OR-4 4 $80 4
23 Fujiko 搖搖眼影蜜 04: Urban Beige 3.5 $109 3.5
24 SUQQU 晶采光透眼彩蜜 06 洸奏 hikarikanade 3 $275 3.5
25 ettusais 流光閃爍眼影液 01 淡珊瑚 Coral 2.5 $110 3.5

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圖片來源：東方新地製圖

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