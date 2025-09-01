消委會食油｜6成食油驗出致癌物塑化劑 21款5星滿分最平只需$50

【消委會/食油/測試/花生油/橄欖油/芥花籽油/塑化劑/致癌物/推薦】消委會檢測50款市售食油，結果顯示6成含基因致癌物，另有1款檢出塑化劑超標。然而，21款食油經測試確認無致癌物殘留，且17款樣本獲得5星滿分評價。這些推薦食油的性價比高，部分產品每100毫升或克售價低於$10，最低整瓶只需$50，為消費者提供更安心的選擇。