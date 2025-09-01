消委會食油｜6成食油驗出致癌物塑化劑 21款5星滿分最平只需$50
消委會食油｜21款5星安全食油一覽
消委會是次檢測的50款食油，包括特級初榨橄欖油、橄欖油、牛油果油、椰子油、米糠油、芥花籽油、花生油、葡萄籽油、粟米油等，其中21款測出不含基因致癌物「環氧丙醇」（glycidol），並有17款獲得5星滿分。
21款滿分食油一覽：
1.消委會食油｜5星總評 Carbonell「Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil」
成分：特級初榨橄欖油，售價：$55（500毫升）
2.消委會食油｜5星總評 TESCO「特級初榨橄欖油」
成分：特級初榨橄欖油，售價：$76.9（1000毫升）
3.消委會食油｜5星總評 MASSERIE diSANT’ERAMO「Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction」
成分：特級初榨橄欖油，售價：$115（250毫升）
4.消委會食油｜5星總評 百益 Filippo Berio「Extra Virgin Olive Oil」
成分：特級初榨橄欖油，售價：$99.9（1000毫升）
5.消委會食油｜5星總評 Meadows「Extra Virgin Olive Oil」
成分：特級初榨橄欖油，售價：$68（1000毫升）
6.消委會食油｜5星總評 Primtori「Organic Extra Virgin Olive Oil」
成分：特級初榨橄欖油，售價：$50（250毫升）
7.消委會食油｜5星總評 伯爵 Borges「Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original」
成分：特級初榨橄欖油，售價：$121（1000毫升）
8.消委會食油｜5星總評 百得利 Bertolli「特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste」
成分：特純橄欖油，售價：$109.9（1000毫升）
9.消委會食油｜5星總評 樂家 Colavita「特純橄欖油（冷壓）Extra Virgin Olive Oil （Cold Production）」
成分：特純初榨橄欖油（冷壓），售價：$78.9（500毫升）
10.消委會食油｜5星總評 city’super「Organic Extra Virgin Olive Oil」
成分：100% Organic Extra Virgin Olive Oil，售價：$68（500毫升）
11.消委會食油｜5星總評 Coosur「Extra Virgin Olive Oil」
成分：100% Extra Virgin Olive Oil，售價：$59.9（750毫升）
12.消委會食油｜5星總評 加利奧 Casino「Huile D’olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil」
成分：Extra Virgin Olive Oil，售價：$52.9（500毫升）
13.消委會食油｜5星總評 La Tourangelle「Avocado Oil」
成分：牛油果油，售價：$116.9（250毫升）
14.消委會食油｜5星總評 Grove「Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil」
成分：牛油果油，售價：$113（250毫升）
15.消委會食油｜5星總評 Showa「Light Canola Oil (Added Vitamin E)」
成分：芥花籽油，售價：$72（1000克）
16.消委會食油｜5星總評 Clearspring「Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)」
成分：芥花籽油，售價：$77（500毫升）
17.消委會食油｜5星總評 皇冠牌 Crown「極品花生油」
成分：頂級純正花生油，售價：$112.9（800毫升X3樽）
18.消委會食油｜5星總評 駱駝嘜 「花生特級食油」
成分：調和油，售價：$140（5000毫升）
19.消委會食油｜5星總評Costa d’Oro 「Vitapiù 5 Oils (Sunflower,Grapeseed, Corn, Flaxseed,Rice Bran)」
成分：調和油，售價：$50（750毫升）
20.消委會食油｜5星總評大昌食品 「優質純正芥花籽油」
成分：芥花籽油，售價：$26.9（1000毫升）
21.消委會食油｜5星總評 Spectrum Culinary「Organic Canola Oil (Expeller pressed)」
成分：芥花籽油，售價：$66（473毫升）（圖片來源：消委會）
消委會食油｜6成食油驗出基因致癌物 2款遠超歐盟標準
是次測試發現31款食油驗出基因致癌物「環氧丙醇」及「苯並[a]芘」，佔整體食油樣本60%。29款食油樣本所含的基因致癌物「環氧丙醇」，含量介乎每公斤100微克至2000微克。2款樣本含量超出歐盟標準（每公斤1,000微克），分別是御品皇「純正花生油」及SuperFoodLab「純正椰子油（無味配方）」。
另外，「御萬家」其中2款食油，分別是百分百純正粟米油及百分百純正花生油，同樣含有屬基因致癌物苯並[a]芘，兩者均符合香港的規例（最高含量每公斤5微克），但前者輕微超過歐盟標準（每公斤2微克標）。
消委會食油｜7成樣本檢出塑化劑
是次測試了5種塑化劑，包括DEHP、DBP、DIDP、DINP及BBP，最終發現有35款食油驗出塑化劑，佔整體食油樣本約70%，只有1款超過食安中心的行動水平和歐盟上限（含量為每公斤不多卡9毫克），該食油樣本為Gallo「My first olive oil Extra Virgin Olive Oil」，每公斤11毫克。消委會提到，有研究指塑化劑為內分泌干擾物質，長期過量進食或影響生殖系統的發育。
消委會食油｜高溫烹調食油4個要點
如何選擇高溫烹調使用的食油？消委會曾訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合有以下4個要點：
1.不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油
食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。
2.油炸宜用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油
油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。
3.重用油炸食油要三思
烘焗時食油一般不會重複使用，油炸食物則例外。但如果發現油炸用食油顏色明顯變深、出現明顯油膉味、或於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫時，建議將食油棄置並及時更換食油。
4.食油煙點高於烹調溫度
所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。
*資料取自消委會第549期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
食油會有甚麼潛在致癌物？
食油中可能含有「環氧丙醇」和「苯並[a]芘」，這些物質屬於基因致癌物。環氧丙醇多出現在高溫加工過程中，而苯並[a]芘則來自不完全燃燒，長期攝入可能增加癌症風險。
如何選擇適合高溫烹調的食油？
選擇煙點高於烹調溫度的食油更為理想，避免過量吸入油煙。使用食油前，注意其顏色及氣味變化，若有異常應立即棄置，避免影響健康。
如何正確儲存食油以延長保質期？
食油應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射及高溫，以防止油品氧化。開封後的食油最好在數月內用完，並保持瓶蓋緊閉，以減少空氣接觸。