消委會即食麵｜9成驗出潛在致癌物 7款4星或以上最平$4/包

【消委會/即食麵/油炸/非油炸/高脂/高鈉/測試/推介/推薦】消委會曾測試市面19款預先包裝的即食麵樣本，發現9成樣本驗出潛在致癌物，部有多款驗出高脂、高鈉，但仍有7款獲得4分或以上總評，最平每包只需$4。

