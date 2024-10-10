消委會即食麵｜9成驗出潛在致癌物 7款4星或以上最平$4/包
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【消委會/即食麵/油炸/非油炸/高脂/高鈉/測試/推介/推薦】消委會曾測試市面19款預先包裝的即食麵樣本，發現9成樣本驗出潛在致癌物，部有多款驗出高脂、高鈉，但仍有7款獲得4分或以上總評，最平每包只需$4。
目錄
7款4分或以上即食麵
9成驗出潛在致癌物
19款全部高鈉 部分超每日攝入上限
油炸麵平均總脂肪比非油炸麵高13倍
消委會即食麵｜7款4分或以上即食麵
消委會是次檢測的19款預先包裝的即食麵樣本，包括14款油炸、5款非油炸樣本，售價由2.2至33.5元，其中7款總評獲得4分或以上。（5星為滿分。）
消委會即食麵｜4.5星總評 KIKI 蔥油拌麵（非油炸）
消委會即食麵｜4.5星總評 好食樂 Howsler 老媽拌麵（蔥油開洋）（非油炸）
消委會即食麵｜4.5星總評 Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle（非油炸）
消委會即食麵｜4.5星總評 過海製麵所曾拌麵-麻油椒香（非油炸）
消委會即食麵｜4星總評養養冬蔭功麵（酸辣蝦湯麵）
消委會即食麵｜4星總評三養辣雞味芝士撈麵
消委會即食麵｜4星總評 農心辛辣麵
消委會即食麵｜9成驗出潛在致癌物
今次測試中，17款樣本檢出潛在致癌物氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）和縮水甘油脂肪酸酯（GE），含量最高為「媽咪胡椒湯麵」，每份達54及96微克，其調味品的GE含量亦超出歐盟為食油訂定的標準約4.1倍，每公斤達5,111微克。
至於「功德林一品全素麵（香菇野菜）」及「Meadows冬陰功味即食麵的調味品」，3-MCPD含量亦3,100微克，GE分別為1,500和3,800微克，同樣高於歐盟為棕櫚油和食油訂定的上限。
是次測試中，只有以下2款非油炸樣本完全沒有檢出3-MCPD及環氧丙醇，分別是好食樂 Howsler老媽拌麵（蔥油開洋）及過海製麵所曾拌麵-麻油椒香。
由於3-MCPDE在體內會釋放出3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）；GE會在人體消化過程中分解，釋放對實驗動物具基因毒性和致癌性的環氧丙醇。國際癌症研究機構（IARC）分別將3-MCPD及環氧丙醇列為「可能對人類致癌」（第2B組）及「可能對人類致癌」（第2A組）。
消委會即食麵｜19款全部高鈉 部分超每日攝入上限
測試結果發現，全部樣本如「連湯帶麵」食用1整份，鈉含量均超出成人每餐建議攝入約667毫克上限，其中9款更高於成人每日建議攝入少於2,000毫克上限。
消委會即食麵｜油炸麵平均總脂肪比非油炸麵高13倍
另個值得注意的是，即食麵的脂肪含量，其中「蟹王麵」及「功德林」兩款油炸麵餅屬高脂食品，前者的總脂肪及飽和脂肪屬所有樣本中最高。整體而言，測試發現油炸麵的平均總脂肪比起非油炸麵高13倍。
*資料取自消委會第568期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
圖片來源：消委會資料或影片來源：消委會、消委會