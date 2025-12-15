消委會去角質潔面產品｜3款含可能致癌物二噁烷 12款5星滿分最平$40日本製 InnisFree/BIODERMA/肌研/Bifesta/Neutrogena評分一覽
消委會去角質洗面奶｜去角質成份整體符合要求
是次測試涵蓋25款去角質潔面產品樣本，售價介乎每件$29至$450不等。針對常見的化學去角質成分「果酸」及「水楊酸」；25款樣本中有16款檢出果酸，14款檢出水楊酸。所有檢出這兩種成分的樣本，其濃度水平均符合內地《化妝品安全技術規範》。
消委會去角質洗面奶｜12款5星滿分產品一覽
酸鹼值方面，內地法規要求含果酸產品的pH值不得低於3.5。測試結果顯示，有1個樣本（ROSETTE「果酸去角質維C凝膠-亮透型」）的pH值低於3.5，未能符合內地《化妝品安全技術規範》（2015年）的規定。
有4個樣本聲稱含有果酸但未有檢出的樣本，若參照上述內地規範，樣本「collagen by watsons淨澈去角質潔面啫喱 」及「Detclear水果煥膚去角質啫喱」的pH值也未能符合不得低於3.5要求。
消委會引述香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅意見指出，若接觸到pH值過低的產品，可能引起皮膚刺激和過敏反應，導致皮膚發炎；接觸到pH值過高的產品亦可能損害皮膚保護膜，增加敏感情況出現機會。
|品牌及產品名稱
|聲稱來源地
|聲稱適合膚質
|大約零售價
|化學安全測試（整體評分）
|總評
|露得清Neutrogena
深層淨化柔滑去角質露
|泰國
|所有膚質 (包括敏感膚質)
|$89
|5
|5
|CeraVe
SA水楊酸煥膚潔膚露
|中國
|乾性、粗糙、凹凸不平的肌膚
|$260
|5
|5
|BIODERMA LABORATORIE DERMATOLOGIQUE
控油去角質啫喱
|法國
|混合性、油性及暗瘡皮膚適用
|$155
|5
|5
|SKINCEUTICALS
BLEMISH + AGE CLEANSER GEL
|法國
|—
|$450
|5
|5
|Aēsop
Purifying Facial Exfoliant Paste
|澳洲
|大部分膚質
|$440
|5
|5
|CLINIQUE
all about clean 2-in-1 cleansing + exfoliating jelly
|比利時
|所有膚質
|$255
|5
|5
|YVES ROCHER
PURE MENTHE THE ANTI-BLACKHEAD CLEANSER & SCRUB
|法國
|容易生暗瘡膚質
|$145
|5
|5
|InnisFree
VOLCANIC BHA PORE CLEANSING FOAM
|韓國
|—
|$95
|5
|5
|肌研Hada Labo
卵肌去角質毛孔緊緻潔面乳
|〔中國〕
|—
|$79
|5
|5
|Bifesta
碳酸潔面泡沫 (亮肌去角質型)
|日本
|〔所有膚質〕
|$40
|5
|5
|SABON
清爽薄荷2合1煥肌磨砂霜
|以色列
|〔所有膚質〕
|$420
|5
|5
|KIEHL’S
Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser
|美國
|—
|$270
|5
|5
|曼秀雷敦樂膚潔Mentholatum Acnes
雙效磨砂潔面乳
|〔中國〕
|〔油性、暗瘡傾向膚質〕
|$48
|5
|4.5
|THE BODY SHOP
維他命C亮采活力磨砂潔面膏
|波蘭
|所有膚質
|$199
|5
|4.5
|碧柔Bioré
柔滑磨砂洗面膏
|—
|—
|$42
|5
|4.5
|無印良品MUJI
FACE SOAP-SCRUB
|日本
|—
|$42
|5
|4.5
|SENKA
白泥去角質洗顏泡泡
|日本
|〔一般膚質〕
|$49
|5
|4.5
|CLARINS
Gentle Renewing Cleansing Mousse
|法國
|所有膚質
|$310
|5
|4.5
|BCL
AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏
|日本
|油性肌膚
|$59
|5
|4
|蘭芝LANEIGE
新水酷透明質酸嘭潤潔顏膏
|韓國
|—
|$200
|5
|4
|L’Occitane en Provence
蠟菊極致泡沫潔面霜
|法國
|所有膚質
|$360
|3.5
|3.5
|collagen by watsons
淨澈去角質潔面啫喱
|韓國
|—
|$89
|3
|3.5
|APIVITA
FACE SCRUB OLIVE DEEP EXFOLIATION
|希臘
|—
|$310
|3
|3.5
|Detclear
水果煥膚去角質啫喱
|日本
|—
|$79
|3
|3
|ROSETTE
果酸去角質維C凝膠- 亮透型
|日本
|暗沉/粗糙/乾性/中性肌膚
|$29
|3
|3
消委會去角質洗面奶｜3個樣本檢出可令人患癌物質
香料致敏物方面，消委會指25款樣本中全部未有檢出2種禁用香料物質；有18款樣本檢出1種至11種香料物質。另外，國際癌症研究機構將二噁烷（1,4-dioxane）歸類為第2B組（即「或可能令人類患癌物質」）；美國衞生與公眾服務部（U.S. HHS）在2012年發表的一份報告指出，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧可能會刺激眼睛和呼吸道。
消委會指市面上不同去角質潔面產品大都具備清潔與去角質雙重功效，不少消費者期望可藉此改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙暗啞等問題。消委會搜羅25款去角質潔面產品樣本進行行測試。結果顯示有3款檢出或聲稱含果酸的樣本酸鹼值低於3.5，未能符合內地相關要求；有3個樣本檢出污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟相關建議水平。
消委會去角質洗面奶｜1個樣本二噁烷超歐盟建議 消委會：經皮膚吸收劑量不高
消委會指生產商一般不會刻意添加二噁烷到配方，但在生產過程中某些成分經乙氧基化反應（ethoxylation）會產生二噁烷這種污染物。據歐盟及內地相關要求，二噁烷不可用於化妝品中；如屬非刻意添加而技術上無法避免的情況，化妝品中含有微量二噁烷是允許的。內地要求限值為30ppm；歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）在2015年12月的報告提出，化妝品成品中二噁烷的含量低至10ppm或以下屬於安全水平。
有關是次測試結果，消委會於3個樣本檢出1.44ppm至14.60ppm二噁烷，其中樣本「無印良品 MUJI FACE SOAP-SCRUB」及「BCL 3in1 深層潔洗面膏」的二噁烷檢出量均符合內地要求和歐盟SCCS的建議水平，惟樣本「Detclear水果煥膚去角質啫喱」的二噁烷檢出量雖符合內地要求，卻高於歐盟SCCS的建議水平。
|樣本編號
|品牌及產品名稱
|檢出量 (ppm)
|內地法規符合性 (≤30ppm)
|歐盟SCCS建議符合性 (≤10ppm)
|#16
|無印良品 MUJI FACE SOAP-SCRUB
|2.40
|符合
|符合
|#19
|BCL AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏
|1.44
|符合
|符合
|#24
|Detclear 水果煥膚去角質啫喱
|14.60
|符合
|不符合
消委會補充指，一般而言潔面用品與皮膚接觸的時間普遍甚短，而且用後立即被沖洗掉，相信經皮膚接觸而吸收到的劑量不高。消委會鼓勵相關生產商改善其產品的生產流程及原材料，以達致不含二噁烷的水平。