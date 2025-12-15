消委會 去角質 消委會去角質洗面奶｜3款含可能致癌物二噁烷 12款5星滿分最平$40日本製 InnisFree/BIODERMA/肌研/Bifesta/Neutrogena評分一覽

市面上不同去角質潔面產品大都具備清潔與去角質雙重功效，不少消費者期望可藉此改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙暗啞等問題。消委會搜羅25款去角質潔面產品樣本進行行測試。結果顯示有3款檢出或聲稱含果酸的樣本酸鹼值低於3.5，未能符合內地相關要求；有3個樣本檢出污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟相關建議水平。

消委會去角質洗面奶｜去角質成份整體符合要求

是次測試涵蓋25款去角質潔面產品樣本，售價介乎每件$29至$450不等。針對常見的化學去角質成分「果酸」及「水楊酸」；25款樣本中有16款檢出果酸，14款檢出水楊酸。所有檢出這兩種成分的樣本，其濃度水平均符合內地《化妝品安全技術規範》。

消委會去角質洗面奶｜1個樣本酸鹼值過低 可致皮膚發炎

酸鹼值方面，內地法規要求含果酸產品的pH值不得低於3.5。測試結果顯示，有1個樣本（ROSETTE「果酸去角質維C凝膠-亮透型」）的pH值低於3.5，未能符合內地《化妝品安全技術規範》（2015年）的規定。

有4個樣本聲稱含有果酸但未有檢出的樣本，若參照上述內地規範，樣本「collagen by watsons淨澈去角質潔面啫喱 」及「Detclear水果煥膚去角質啫喱」的pH值也未能符合不得低於3.5要求。

消委會引述香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅意見指出，若接觸到pH值過低的產品，可能引起皮膚刺激和過敏反應，導致皮膚發炎；接觸到pH值過高的產品亦可能損害皮膚保護膜，增加敏感情況出現機會。

品牌及產品名稱 聲稱來源地 聲稱適合膚質 大約零售價 化學安全測試（整體評分） 總評
露得清Neutrogena
深層淨化柔滑去角質露		 泰國 所有膚質 (包括敏感膚質) $89 5 5
CeraVe
SA水楊酸煥膚潔膚露		 中國 乾性、粗糙、凹凸不平的肌膚 $260 5 5

BIODERMA LABORATORIE DERMATOLOGIQUE
控油去角質啫喱

 法國 混合性、油性及暗瘡皮膚適用 $155 5 5
SKINCEUTICALS
BLEMISH + AGE CLEANSER GEL		 法國 $450 5 5
Aēsop
Purifying Facial Exfoliant Paste		 澳洲 大部分膚質 $440 5 5
CLINIQUE
all about clean 2-in-1 cleansing + exfoliating jelly		 比利時 所有膚質 $255 5 5
YVES ROCHER
PURE MENTHE THE ANTI-BLACKHEAD CLEANSER & SCRUB		 法國 容易生暗瘡膚質 $145 5 5
InnisFree
VOLCANIC BHA PORE CLEANSING FOAM		 韓國 $95 5 5
肌研Hada Labo
卵肌去角質毛孔緊緻潔面乳		 〔中國〕 $79 5 5
Bifesta
碳酸潔面泡沫 (亮肌去角質型)		 日本 〔所有膚質〕 $40 5 5
SABON
清爽薄荷2合1煥肌磨砂霜		 以色列 〔所有膚質〕 $420 5 5
KIEHL’S
Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser		 美國 $270 5 5
曼秀雷敦樂膚潔Mentholatum Acnes
雙效磨砂潔面乳		 〔中國〕 〔油性、暗瘡傾向膚質〕 $48 5 4.5
THE BODY SHOP
維他命C亮采活力磨砂潔面膏		 波蘭 所有膚質 $199 5 4.5
碧柔Bioré
柔滑磨砂洗面膏		 $42 5 4.5
無印良品MUJI
FACE SOAP-SCRUB		 日本 $42 5 4.5
SENKA
白泥去角質洗顏泡泡		 日本 〔一般膚質〕 $49 5 4.5
CLARINS
Gentle Renewing Cleansing Mousse		 法國 所有膚質 $310 5 4.5
BCL
AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏		 日本 油性肌膚 $59 5 4
蘭芝LANEIGE
新水酷透明質酸嘭潤潔顏膏		 韓國 $200 5 4
L’Occitane en Provence
蠟菊極致泡沫潔面霜		 法國 所有膚質 $360 3.5 3.5
collagen by watsons
淨澈去角質潔面啫喱		 韓國 $89 3 3.5
APIVITA
FACE SCRUB OLIVE DEEP EXFOLIATION		 希臘 $310 3 3.5
Detclear
水果煥膚去角質啫喱		 日本 $79 3 3
ROSETTE
果酸去角質維C凝膠- 亮透型		 日本 暗沉/粗糙/乾性/中性肌膚 $29 3 3

消委會去角質洗面奶｜3個樣本檢出可令人患癌物質

香料致敏物方面，消委會指25款樣本中全部未有檢出2種禁用香料物質；有18款樣本檢出1種至11種香料物質。另外，國際癌症研究機構將二噁烷（1,4-dioxane）歸類為第2B組（即「或可能令人類患癌物質」）；美國衞生與公眾服務部（U.S. HHS）在2012年發表的一份報告指出，短時間接觸低濃度二噁烷氣霧可能會刺激眼睛和呼吸道。

消委會去角質洗面奶｜1個樣本二噁烷超歐盟建議 消委會：經皮膚吸收劑量不高

消委會指生產商一般不會刻意添加二噁烷到配方，但在生產過程中某些成分經乙氧基化反應（ethoxylation）會產生二噁烷這種污染物。據歐盟及內地相關要求，二噁烷不可用於化妝品中；如屬非刻意添加而技術上無法避免的情況，化妝品中含有微量二噁烷是允許的。內地要求限值為30ppm；歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）在2015年12月的報告提出，化妝品成品中二噁烷的含量低至10ppm或以下屬於安全水平。

有關是次測試結果，消委會於3個樣本檢出1.44ppm至14.60ppm二噁烷，其中樣本「無印良品 MUJI FACE SOAP-SCRUB」及「BCL 3in1 深層潔洗面膏」的二噁烷檢出量均符合內地要求和歐盟SCCS的建議水平，惟樣本「Detclear水果煥膚去角質啫喱」的二噁烷檢出量雖符合內地要求，卻高於歐盟SCCS的建議水平。

樣本編號 品牌及產品名稱 檢出量 (ppm) 內地法規符合性 (≤30ppm) 歐盟SCCS建議符合性 (≤10ppm)
#16 無印良品 MUJI FACE SOAP-SCRUB 2.40 符合 符合
#19 BCL AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏 1.44 符合 符合
#24 Detclear 水果煥膚去角質啫喱 14.60 符合 不符合

消委會補充指，一般而言潔面用品與皮膚接觸的時間普遍甚短，而且用後立即被沖洗掉，相信經皮膚接觸而吸收到的劑量不高。消委會鼓勵相關生產商改善其產品的生產流程及原材料，以達致不含二噁烷的水平。

