消委會去角質洗面奶｜3款含可能致癌物二噁烷 12款5星滿分最平$40日本製 InnisFree/BIODERMA/肌研/Bifesta/Neutrogena評分一覽

市面上不同去角質潔面產品大都具備清潔與去角質雙重功效，不少消費者期望可藉此改善粉刺、暗瘡及皮膚粗糙暗啞等問題。消委會搜羅25款去角質潔面產品樣本進行行測試。結果顯示有3款檢出或聲稱含果酸的樣本酸鹼值低於3.5，未能符合內地相關要求；有3個樣本檢出污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟相關建議水平。

