消委會咖啡｜逾9成半咖啡含基因致癌物 7款咖啡滿分UCC、馬莎上榜

消委會咖啡｜逾9成半咖啡含基因致癌物 7款咖啡滿分UCC、馬莎上榜

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【消委會咖啡/消委會/咖啡/測試結果/推介】消委會曾檢測市面49款咖啡，9成半咖啡樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑。不過有7款咖啡的總評分最高，全部均獲5星滿分，其中1款每100克，售價最平，只售$4.5，性價比最高。

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消委會咖啡｜7款咖啡總評滿分

消委會曾檢測市面49款咖啡，包括咖啡豆、咖啡膠囊、咖啡粉、即溶咖啡粉，售價由$15至$168。測試內容包括檢測是否有致癌物、除害劑、重金屬、霉菌與微生物含量等。測試結果發現，9成半咖啡樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑，但仍有7款總評分獲滿分。

1.消委會咖啡｜5星總評　UCC GOLDSPEIAL濃鬱混合

消委會咖啡 UCC GOLDSPEIAL濃鬱混合，來源地：日本，類別：咖啡豆，成分錶：咖啡豆，咖啡因（毫克/100克）：4333，標示重量：360克，售價：$80（圖片來源：消委會）
UCC GOLDSPEIAL濃鬱混合，來源地：日本，類別：咖啡豆，成分錶：咖啡豆，咖啡因（毫克/100克）：4333，標示重量：360克，售價：$80（圖片來源：消委會）

２.消委會咖啡｜5星總評　The Coffee Academys TCA House Blend精品咖啡膠囊 – 中度烘焙

消委會咖啡 The Coffee Academys TCA House Blend 精品咖啡膠囊 - 中度烘焙，來源地：澳洲，類別：咖啡膠囊，成分錶：沒說明，咖啡因（毫克/100克）：1124，標示重量：53克（每粒5.3克），售價：$68（圖片來源：消委會）
The Coffee Academys TCA House Blend 精品咖啡膠囊 – 中度烘焙，來源地：澳洲，類別：咖啡膠囊，成分錶：沒說明，咖啡因（毫克/100克）：1124，標示重量：53克（每粒5.3克），售價：$68（圖片來源：消委會）

3.消委會咖啡｜5星總評Lavazza 義大利經典濃縮咖啡 100% 阿拉比卡（濃度 5/10）

消委會咖啡 Lavazza 義大利經典濃縮咖啡 100% 阿拉比卡（濃度 5/10），來源地：意大利，類別：咖啡粉，成分錶：研磨咖啡，咖啡因（毫克/100克）：1194，標示重量：250克，售價：$99（圖片來源：消委會）
Lavazza 義大利經典濃縮咖啡 100% 阿拉比卡（濃度 5/10），來源地：意大利，類別：咖啡粉，成分錶：研磨咖啡，咖啡因（毫克/100克）：1194，標示重量：250克，售價：$99（圖片來源：消委會）

4.消委會咖啡｜5星總評羅伯特蒂姆斯義大利濃縮咖啡風格 – 超深度烘焙混合研磨咖啡

消委會咖啡 羅伯特蒂姆斯義大利濃縮咖啡風格 - 超深度烘焙混合研磨咖啡，來源地：澳洲，類別：咖啡粉，成分錶：100% 烘焙研磨咖啡，咖啡因（毫克/100克）：1262，標示重量：200克，售價：$44（圖片來源：消委會）
羅伯特蒂姆斯義大利濃縮咖啡風格 – 超深度烘焙混合研磨咖啡，來源地：澳洲，類別：咖啡粉，成分錶：100% 烘焙研磨咖啡，咖啡因（毫克/100克）：1262，標示重量：200克，售價：$44（圖片來源：消委會）

5.消委會咖啡｜5星總評Topvalu TV BP 乞力馬扎羅混合咖啡

消委會咖啡 Topvalu TV BP 乞力馬扎羅混合咖啡，來源地：日本，類別：咖啡粉，成分錶：咖啡豆，咖啡因（毫克/100克）：1544，標示重量：400克，售價：$45（圖片來源：消委會）
Topvalu TV BP 乞力馬扎羅混合咖啡，來源地：日本，類別：咖啡粉，成分錶：咖啡豆，咖啡因（毫克/100克）：1544，標示重量：400克，售價：$45（圖片來源：消委會）

6.消委會咖啡｜5星總評M&S Food 義式即溶咖啡 – 深度烘焙 4 – 冷凍乾燥

消委會咖啡 M&S Food 義式即溶咖啡 - 深度烘焙 4 - 冷凍乾燥，來源地：德國，類別：即溶咖啡粉，成分錶：無說明，咖啡因（毫克/100克）：3121，標示重量：200克，售價：$119（圖片來源：消委會）
M&S Food 義式即溶咖啡 – 深度烘焙 4 – 冷凍乾燥，來源地：德國，類別：即溶咖啡粉，成分錶：無說明，咖啡因（毫克/100克）：3121，標示重量：200克，售價：$119（圖片來源：消委會）

7.消委會咖啡｜5星總評AGF MAXIM – 冷凍乾燥咖啡

消委會咖啡 AGF MAXIM - 冷凍乾燥咖啡，來源地：日本，類別：即溶咖啡粉，成分錶：咖啡豆，咖啡因（毫克/100克）：2916，標示重量：80克，售價：$45（圖片來源：消委會）
AGF MAXIM – 冷凍乾燥咖啡，來源地：日本，類別：即溶咖啡粉，成分錶：咖啡豆，咖啡因（毫克/100克）：2916，標示重量：80克，售價：$45（圖片來源：消委會）

消委會咖啡｜1款咖啡不含致癌物

是次檢測亦發現逾9成半樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑，雀巢咖啡的Taster’s Choice (Nestle) Original Soluble Coffee是今次咖啡樣本中丙烯酰胺含量之冠。只有1款沒有驗出丙烯酰胺，該樣本為OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡。

今次檢測的除害劑範疇有福爾培（Folpe）、鄰苯基苯酚（2-Phenylphenol）、噠蟎酮 （Pyridaben）及聯苯 （Biphenyl），而29款樣本中所含的福爾培均超出歐洲食品安全局（ESFA）訂下相關的農藥殘留的最高殘餘限量；「AGF」內含的鄰苯基苯酚分量超出歐洲食品安全局的指標。只有1款不含上述4款除害劑，該樣本為M&S Food的即溶咖啡。

消委會咖啡｜即溶咖啡粉咖啡因含量最高

咖啡因含量亦是今次測試內容之一，最終發現49款咖啡樣本的咖啡因含量懸殊，即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮處理，其平均咖啡因含量較咖啡豆、咖啡膠囊及咖啡粉樣本為高。

咖啡因可以作為大腦的天然興奮劑，是天然存在於咖啡和茶葉中的一種化學物質，然而長期攝入咖啡因有機會導致上癮，影響睡眠時間、質量及褪黑激素分泌。此外，長期攝入咖啡因會增加對咖啡因的耐受性，導致需要更高劑量的咖啡因才能達到相同的生理作用；而且還可能對咖啡因產生生理依賴，一旦突然停止攝入，便有機會導致咖啡因戒斷，引致頭痛、易怒和疲勞等症狀。一般成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克。

消委會咖啡 （圖片來源：消委會）
（圖片來源：消委會）

消委會咖啡｜7款總評滿分咖啡

產品名稱 類型 售價 總評
Robert Timms

Italian Espresso Style – extra dark roasted blend ground

coffee

 咖啡粉 $44 5分
Topvalu

TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend

 咖啡粉 $45 5分
Lavazza

ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10)

 咖啡粉 $99 5分
UCC

GOLDSPECIAL Rich Blend

 咖啡豆 $80 5分
The Coffee Academics

TCA House Blend Specialty Coffee Capsules –

medium roast

 咖啡膠囊 $68 5分
M&S Food

Italian Style Instant Coffee – Dark Roast 4 – freeze dried

 即溶咖啡粉 $119 5分
AGF

MAXIM – freeze dried coffee

 即溶咖啡粉 $45 5分

消委會咖啡｜選購及飲用咖啡4大注意事項

1.細閱包裝描述

細閱咖啡產品上的包裝描述，例如咖啡豆品種、烘焙程度、標籤字句等，從而選擇合適的咖啡產品。

2.咖啡產品的處理

開封後的咖啡產品應密封儲存，並放置在清涼乾爽的地方，亦要盡快飲用完畢，以減低受霉菌和細菌污染的機會。

3.飲用分量

一般成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克，但孕婦、授乳中女性、發育中的青少年及兒童等，應特別留意每日的咖啡因攝入量，以免影響嬰兒發育及兒童健康。

4.留意飲食習慣

其實日常生活中不少飲品和食物，都含有一定分量的咖啡因，例如茶、能量飲品、汽水、朱古力等。大家亦應留意從這些飲品和食品中的攝入量，以免影響健康。

*資料取自消委會第543期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變

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選購咖啡產品時應該留意什麼細節來選擇最佳咖啡產品？

選購咖啡產品時，應細閱包裝描述，包括咖啡豆的品種（如阿拉比卡或羅布斯塔）、烘焙程度（淺烘、中烘或深烘）及標籤上的字句。這些資訊能幫助你選擇符合自己口味的咖啡產品。

如何正確儲存咖啡產品以保持香氣和新鮮度？

開封後的咖啡產品應密封保存於乾爽陰涼處，避免接觸高溫或濕氣，以減低受霉菌和細菌污染的機會。建議盡快飲用完畢，確保咖啡保有最佳的香氣和風味。

每天的咖啡因攝取量應控制在多少？

一般成年人每天建議咖啡因攝取量不超過400毫克。孕婦、授乳期女性、青少年和兒童則應特別注意咖啡因攝取量，以免影響嬰兒發育及兒童健康。

圖片來源：消委會

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