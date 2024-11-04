消委會咖啡｜逾9成半咖啡含基因致癌物 7款咖啡滿分UCC、馬莎上榜
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消委會咖啡｜7款咖啡總評滿分
消委會曾檢測市面49款咖啡，包括咖啡豆、咖啡膠囊、咖啡粉、即溶咖啡粉，售價由$15至$168。測試內容包括檢測是否有致癌物、除害劑、重金屬、霉菌與微生物含量等。測試結果發現，9成半咖啡樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑，但仍有7款總評分獲滿分。
1.消委會咖啡｜5星總評 UCC GOLDSPEIAL濃鬱混合
消委會咖啡｜1款咖啡不含致癌物
是次檢測亦發現逾9成半樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑，雀巢咖啡的Taster’s Choice (Nestle) Original Soluble Coffee是今次咖啡樣本中丙烯酰胺含量之冠。只有1款沒有驗出丙烯酰胺，該樣本為OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡。
今次檢測的除害劑範疇有福爾培（Folpe）、鄰苯基苯酚（2-Phenylphenol）、噠蟎酮 （Pyridaben）及聯苯 （Biphenyl），而29款樣本中所含的福爾培均超出歐洲食品安全局（ESFA）訂下相關的農藥殘留的最高殘餘限量；「AGF」內含的鄰苯基苯酚分量超出歐洲食品安全局的指標。只有1款不含上述4款除害劑，該樣本為M&S Food的即溶咖啡。
消委會咖啡｜即溶咖啡粉咖啡因含量最高
咖啡因含量亦是今次測試內容之一，最終發現49款咖啡樣本的咖啡因含量懸殊，即溶咖啡粉由於經過提取和濃縮處理，其平均咖啡因含量較咖啡豆、咖啡膠囊及咖啡粉樣本為高。
咖啡因可以作為大腦的天然興奮劑，是天然存在於咖啡和茶葉中的一種化學物質，然而長期攝入咖啡因有機會導致上癮，影響睡眠時間、質量及褪黑激素分泌。此外，長期攝入咖啡因會增加對咖啡因的耐受性，導致需要更高劑量的咖啡因才能達到相同的生理作用；而且還可能對咖啡因產生生理依賴，一旦突然停止攝入，便有機會導致咖啡因戒斷，引致頭痛、易怒和疲勞等症狀。一般成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克。
消委會咖啡｜7款總評滿分咖啡
|產品名稱
|類型
|售價
|總評
|Robert Timms
Italian Espresso Style – extra dark roasted blend ground
coffee
|咖啡粉
|$44
|5分
|Topvalu
TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend
|咖啡粉
|$45
|5分
|Lavazza
ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10)
|咖啡粉
|$99
|5分
|UCC
GOLDSPECIAL Rich Blend
|咖啡豆
|$80
|5分
|The Coffee Academics
TCA House Blend Specialty Coffee Capsules –
medium roast
|咖啡膠囊
|$68
|5分
|M&S Food
Italian Style Instant Coffee – Dark Roast 4 – freeze dried
|即溶咖啡粉
|$119
|5分
|AGF
MAXIM – freeze dried coffee
|即溶咖啡粉
|$45
|5分
消委會咖啡｜選購及飲用咖啡4大注意事項
1.細閱包裝描述
細閱咖啡產品上的包裝描述，例如咖啡豆品種、烘焙程度、標籤字句等，從而選擇合適的咖啡產品。
2.咖啡產品的處理
開封後的咖啡產品應密封儲存，並放置在清涼乾爽的地方，亦要盡快飲用完畢，以減低受霉菌和細菌污染的機會。
3.飲用分量
一般成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克，但孕婦、授乳中女性、發育中的青少年及兒童等，應特別留意每日的咖啡因攝入量，以免影響嬰兒發育及兒童健康。
4.留意飲食習慣
其實日常生活中不少飲品和食物，都含有一定分量的咖啡因，例如茶、能量飲品、汽水、朱古力等。大家亦應留意從這些飲品和食品中的攝入量，以免影響健康。
*資料取自消委會第543期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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選購咖啡產品時應該留意什麼細節來選擇最佳咖啡產品？
選購咖啡產品時，應細閱包裝描述，包括咖啡豆的品種（如阿拉比卡或羅布斯塔）、烘焙程度（淺烘、中烘或深烘）及標籤上的字句。這些資訊能幫助你選擇符合自己口味的咖啡產品。
如何正確儲存咖啡產品以保持香氣和新鮮度？
開封後的咖啡產品應密封保存於乾爽陰涼處，避免接觸高溫或濕氣，以減低受霉菌和細菌污染的機會。建議盡快飲用完畢，確保咖啡保有最佳的香氣和風味。
每天的咖啡因攝取量應控制在多少？
一般成年人每天建議咖啡因攝取量不超過400毫克。孕婦、授乳期女性、青少年和兒童則應特別注意咖啡因攝取量，以免影響嬰兒發育及兒童健康。