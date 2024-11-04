消委會咖啡｜逾9成半咖啡含基因致癌物 7款咖啡滿分UCC、馬莎上榜

【消委會咖啡/消委會/咖啡/測試結果/推介】消委會曾檢測市面49款咖啡，9成半咖啡樣本檢驗出基因致癌物丙烯酰胺及除害劑。不過有7款咖啡的總評分最高，全部均獲5星滿分，其中1款每100克，售價最平，只售$4.5，性價比最高。