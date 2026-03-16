消委會測試枕頭｜消委會測試13款枕頭 2款獲4.5分總評適合不同體形 1個高分樣本只售$99.9
是次測試的13款枕頭樣本包括7款記憶棉枕，售價為$99.9至$1,688；3款乳膠枕，售價$380至$718；以及3款聚酯纖維枕，售價為$79.9至$170。消委會委託位於歐洲的一所對人體工學測試有豐富經驗的實驗室，為枕頭樣本進行測試，測試項目包括分析樣本的承托表現、耐用程度及舒適度。
消委會測試。枕頭｜13款枕頭表現一覽
|牌子及產品名稱
|大約零售價
|聲稱來源地
|承托表現整體（體形較細）
|承托表現整體（體形較大）
|耐用程度整體
|舒適度整體
|品質整體
|記憶棉枕
|
BRUKSVARA
人體工學枕頭 Ergonomic pillow #90560365
|$99.9
|中國
|4
|4.5
|4.5
|4
|3
|
Cherry
感溫記憶凝氧枕 Outlast Athlete Contour Pillow
|$499.0
|中國
|4
|4.5
|5
|4
|5
|
Dentons
Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile
|$1,688.0
|澳洲
|4
|4.5
|4
|4.5
|4.5
|
加滕 Kato
竹纖維記憶棉枕 Bamboo Fabric Memory Foam Pillow
|$99.9
|中國
|4
|4.5
|5
|4.5
|2.5
|
Sinomax
全方位智慧承托枕 Holistic Relieving Pillow
|$599.0
|中國
|4
|4.5
|4.5
|4
|5
|
Tempur
雙用舒壓枕 Symphony Pillow – Medium
|$1,428.0
|丹麥
|4
|4.5
|4.5
|4.5
|4.5
|
歐化寶 Ulfenbo
寧壓健康枕 Intense Serenity Pillow
|$538.0
|—
|4
|4.5
|4.5
|4
|4.5
|乳膠枕
|
Cottex
天然乳膠枕 Natural Latex Pillow Size L
|$469.0
|—
|3
|3
|4.5
|4.5
|3.5
|
Dunlopillo
健頸乳膠枕頭 Harmony Contour Pillow
|$718.0
|泰國
|4
|4
|4
|4.5
|5
|
金美夢 Sweetdream
乳膠枕 Latex Pillow
|$380.0
|—
|4
|4.5
|4
|4
|4
|聚酯纖維枕
|
afontane
抗病毒珍珠枕15″
|$170.0
|中國
|3.5
|4.5
|3.5
|4
|4
|
卡撒天嬌 Casablanca
星級酒店枕 Deluxe Hotel Pillow
|$109.0
|—
|3.5
|4.5
|3.5
|4
|4
|
Home Coordy
聚酯枕頭 Polyester Pillow
|$79.9
|中國
|4
|3
|4
|3
|3.5
消委會測試。枕頭｜承托表現
仰臥測試
在仰臥測試中，大部分樣本對體形較大的人士承托表現較佳，普遍獲得4點或以上的理想評分。相反對於體形較細的人士而言，大部分樣本的仰臥承托表現只屬一般。其中記憶棉枕「Sinomax」（高邊）及聚酯纖維枕「Home Coordy」對體形較細人士的仰臥承托表現較為突出。
側臥測試
在側臥測試中，表現則較為平均。無論是對體形較細還是較大的人士，大部分樣本的側臥承托表現均十分理想，普遍獲得4點或以上的評分。這反映出市面上的枕頭在設計上，較能兼顧不同體形人士側臥時的頸部與頭部高度需求。
消委會測試。枕頭｜耐用程度測試
為測試耐用度，實驗室在枕頭樣本上施加約100公斤的重量，並將其置於37℃及相對濕度80%的環境下長達96小時，隨後再評估樣本在硬度與高度上的變化。
結果顯示，記憶棉枕及乳膠枕的耐用表現普遍不俗，在硬度及高度的變化較少，這兩類樣本的整體耐用程度均獲4點或以上的優良評分。其中「Cherry」及「加滕 Kato」的記憶棉枕表現最為突出，整體耐用度更獲滿分5分。
相反，3款聚酯纖維枕樣本在測試後，均出現較明顯的硬度及／或高度變化，整體耐用程度僅獲3.5點至4點。消委會指出，這意味著使用者可能需要較頻密地更換聚酯纖維枕；不過考慮到這類枕頭的售價一般較低，消費者可按個人需要、預算作衡量，並視乎實際情況適時更換枕頭。
|品牌及型號
|硬度變化評分 (5分滿分)
|高度變化評分 (5分滿分)
|耐用程度整體評分 (5分滿分)
|記憶棉枕
|
BRUKSVARA
人體工學枕頭 Ergonomic pillow #90560365
|4.5
|5
|4.5
|
Cherry
感溫記憶凝氧枕 Outlast Athlete Contour Pillow
|5
|4.5
|5
|
Dentons
Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile
|4
|4.5
|4
|
加滕 Kato
竹纖維記憶棉枕 Bamboo Fabric Memory Foam Pillow
|5
|5
|5
|
Sinomax
全方位智慧承托枕 Holistic Relieving Pillow
|5
|4.5
|4.5
|
Tempur
雙用舒壓枕 Symphony Pillow – Medium
|5
|4.5
|4.5
|
歐化寶
Ulfenbo 寧壓健康枕 Intense Serenity Pillow
|4
|4.5
|4.5
|乳膠枕
|
Cottex
天然乳膠枕 Natural Latex Pillow Size L
|4.5
|4
|4.5
|
Dunlopillo
健頸乳膠枕頭 Harmony Contour Pillow
|4.5
|3.5
|4
|
金美夢
Sweetdream 乳膠枕 Latex Pillow
|4
|4
|4
|聚酯纖維枕
|
afontane
抗病毒珍珠枕15″
|3.5
|3
|3.5
|
卡撒天嬌
Casablanca 星級酒店枕 Deluxe Hotel Pillow
|4
|3
|3.5
|
Home Coordy
聚酯枕頭 Polyester Pillow
|3
|4.5
|4
消委會測試。枕頭｜舒適度測試
13款樣本中，有3款被評為「涼感」級別（量得溫度為31.5℃至33.6℃）；3款被評為「溫暖」級別（量得溫度為35.1℃至35.3℃）；其餘7款則屬於「中等溫暖」級別（量得溫度為34.1℃至34.9℃）。
消委會指如「溫暖」級別的枕頭透濕度不理想，使用者容易產生潮濕感；而「涼感」級別的枕頭若透濕度差，則會令人感到濕冷，兩者均會大大影響睡眠質素。
在透濕度測試中，各樣本量得的相對濕度介乎48.5%至66.9%。其中記憶棉枕樣本「BRUKSVARA」及「加滕 Kato」量得的相對濕度較高，透濕度表現相對遜色，分別僅獲3點及2點的較低評分。另外，雖然聚酯纖維枕「Home Coordy」屬於「涼感」級別，但其透濕表現同樣欠佳，只獲2點評分。
對枕頭需求因人而異 不同價位亦有理想選擇
綜合而言，消委會指消費者選購枕頭時應因應自身的體形、主要睡姿及舒適度偏好等作選擇。是次測試特別就體形較細及較大兩類人士分別比較各樣本的整體表現，旨在協助消費者更容易根據個人體形和需要作出選擇；是次的樣本價格差異頗大，整體評分達4點或以上的樣本涵蓋不同價位，反映不同預算也有理想選擇。
枕頭樣本總評結果（體形較細人士）
|品牌及其型號
|體形較細承托表現整體
|耐用程度整體
|舒適度整體
|品質整體
|總評
|記憶棉枕
|Cherry 感溫記憶凝氧枕 Outlast Athlete Contour Pillow
|4
|5
|4
|5
|4.5
|Tempur 雙用舒壓枕 Symphony Pillow – Medium
|4
|4.5
|4.5
|4.5
|4.5
|Sinomax 全方位智慧承托枕 Holistic Relieving Pillow
|4
|4.5
|4
|5
|4.5
|Dentons Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile
|4
|4
|4.5
|4.5
|4
|歐化寶 Ulfenbo 寧壓健康枕 Intense Serenity Pillow
|4
|4.5
|4
|4.5
|4
|加滕 Kato 竹纖維記憶棉枕 Bamboo Fabric Memory Foam Pillow
|4
|5
|4.5
|2.5
|4
|BRUKSVARA 人體工學枕頭 Ergonomic pillow #90560365
|4
|4.5
|4
|3
|4
|乳膠枕
|Dunlopillo 健頸乳膠枕頭 Harmony Contour Pillow
|4
|4
|4.5
|5
|4
|金美夢 Sweetdream 乳膠枕 Latex Pillow
|4
|4
|4
|4
|4
|Cottex 天然乳膠枕 Natural Latex Pillow Size L
|3
|4.5
|4.5
|3.5
|3.5
|聚酯纖維枕
|afontane 抗病毒珍珠枕15″
|3.5
|3.5
|4
|4
|3.5
|卡撒天嬌 Casablanca 星級酒店枕 Deluxe Hotel Pillow
|3.5
|3.5
|4
|4
|3.5
|Home Coordy 聚酯枕頭 Polyester Pillow
|4
|4
|3
|3.5
|3.5
枕頭樣本總評結果（體形較大人士）
|品牌及其型號
|體形較大承托表現整體
|耐用程度整體
|舒適度整體
|品質整體
|總評
|記憶棉枕
|Tempur 雙用舒壓枕 Symphony Pillow – Medium
|4.5
|4.5
|4.5
|4.5
|4.5
|Cherry 感溫記憶凝氧枕 Outlast Athlete Contour Pillow
|4.5
|5
|4
|5
|4.5
|歐化寶 Ulfenbo 寧壓健康枕 Intense Serenity Pillow
|4.5
|4.5
|4
|4.5
|4.5
|Sinomax 全方位智慧承托枕 Holistic Relieving Pillow
|4.5
|4.5
|4
|5
|4.5
|加滕 Kato 竹纖維記憶棉枕 Bamboo Fabric Memory Foam Pillow
|4.5
|5
|4.5
|2.5
|4.5
|BRUKSVARA 人體工學枕頭 Ergonomic pillow #90560365
|4.5
|4.5
|4
|3
|4.5
|Dentons Luxurious Support Pillow Impressions Multi-Profile
|4.5
|4
|4.5
|4.5
|4.5
|乳膠枕
|Dunlopillo 健頸乳膠枕頭 Harmony Contour Pillow
|4
|4
|4.5
|5
|4.5
|金美夢 Sweetdream 乳膠枕 Latex Pillow
|4.5
|4
|4
|4
|4
|Cottex 天然乳膠枕 Natural Latex Pillow Size L
|3
|4.5
|4.5
|3.5
|3.5
|聚酯纖維枕
|afontane 抗病毒珍珠枕15″
|4.5
|3.5
|4
|4
|4
|卡撒天嬌 Casablanca 星級酒店枕 Deluxe Hotel Pillow
|4.5
|3.5
|4
|4
|4
|Home Coordy 聚酯枕頭 Polyester Pillow
|3
|4
|3
|3.5
|3.5