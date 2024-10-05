消委會潤膚露｜57款潤膚露含甲醛可致敏香料 一文看清4款不含致敏成分安全產品
消委會檢測的61款潤膚乳樣本中，包括15款聲稱適合任何膚質、6款中性至乾性膚質、7款乾性至極乾、19款敏感皮膚或濕疹患者、6款嬰幼兒至成人適用產品，以及8款沒有說明適合膚質，每瓶零售價介乎$18至$675。
消委會報告指出，只有4款樣本沒有標示含有可致敏成分，包括「Aveeno Dermexa Moisturing Cream」、「Eucerin深層舒緩潤膚乳液」、「LA ROCHE-POSAY全效抗敏修護霜」及「PHYSIOGEL全天候水分修復系列低敏保濕乳液」。
目錄
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜1.Aveeno $199
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜2.Eucerin $185
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜3.PHYSIOGEL $179
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜4.LA ROCHE-POSAY $240
消委會潤膚露｜潤膚露常見致敏成分
消委會潤膚露｜潤膚露最佳使用時間
消委會潤膚露｜4款不含可致敏成分樣本
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜1.Aveeno $199
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜2.Eucerin $185
消委會認為，環戊矽氧烷一般會在使用過程中揮發，只有極少量殘留在皮膚上，使用者可能會在使用過程中經呼吸吸入。而目前未有足夠證據證明會影響人體荷爾蒙水平。
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜3.PHYSIOGEL $179
消委會潤膚露｜不含致敏成分｜4.LA ROCHE-POSAY $240
消委會潤膚露｜潤膚露常見致敏成分
身體潤膚乳產品中較普遍採用的化妝品原料為礦物油成分，包括礦脂、礦物油、石蠟、微晶蠟和白蠟等，消委會檢視的61款身體潤膚露樣本中，發現有57款標示含有可致敏成分，其中1款標有含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT，有可能致皮膚出紅疹、接觸性皮膚炎等，全部樣本只有4款不含致敏成分。
消委會稱，甲醛防腐劑可刺激皮膚，並引致痕癢和出紅疹，嚴重可引致接觸性皮膚炎；至於「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT擁有較高致敏性，可引致皮膚嚴重過敏反應及接觸性皮膚炎。
至於大部分樣本均驗出可致敏香料成分，容易造成皮膚泛紅、紅疹、紅腫等過敏反應，亦可引致接觸性過敏反應、皮膚炎、哮喘或頭痛。部分樣本則含化學成分環戊矽氧烷。
據歐盟SCCS 2015年的報告顯示，環戊矽氧烷對皮膚和眼睛都具輕微刺激性。丹麥消費者組織THINK Chemicals認為，目前有研究懷疑環戊矽氧烷具有干擾內分泌的特性，故此並不建議用於製造身體乳液產品。
消委會潤膚露｜潤膚露最佳使用時間
陳厚毅醫生提醒，為身體肌膚塗抹身體潤膚露作適當保濕是預防敏感和濕疹復發的良方，應該按季節、個人膚質、期望觸感和皮膚狀況選擇合適的身體保濕產品。沐浴或清潔皮膚後一般都是護理身體皮膚的好時機。
最理想是可以早、晚塗搽各一次，而身體特別乾燥的部位（例如手踭和腳踝）則可按需要多次塗抹潤膚露。建議皮膚較乾燥和敏感人士不宜選用潔膚效能太強的沐浴產品， 以免過度去除油脂，加劇乾燥或其他皮膚問題。沐浴和清潔皮膚所用的水溫亦不宜過高。此外，外出時在外露的皮膚塗抹防曬用品，也是預防皮膚老化和乾燥的好方法。
消委會潤膚露｜4款不含可致敏成分樣本
消委會報告指出，只有4款樣本沒有標示含有可致敏成分：
|品牌
|名稱
|售價
|Aveeno
|Dermexa Moisturing Cream
|$199
|Eucerin
|深層舒緩潤膚乳液
|$158
|LA ROCHE-POSAY
|全效抗敏修護霜
|$240
|PHYSIOGEL
|全天候水分修復系列低敏保濕乳液
|$179
*資料源自消委會第484期《選擇》月刊，產品售價或有變更
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潤膚露需要每日使用嗎？
最理想是可以早、晚塗搽各一次，而身體特別乾燥的部位（例如手踭和腳踝）則可按需要多次塗抹潤膚露。
濕疹人士更應使用潤膚露？
陳厚毅醫生提醒，為身體肌膚塗抹身體潤膚露作適當保濕是預防敏感和濕疹復發的良方，應該按季節、個人膚質、期望觸感和皮膚狀況選擇合適的身體保濕產品。
潤膚露中常見的可致敏成分有哪些？
香料和可致敏香料成分是護膚品中最常見的致敏原。