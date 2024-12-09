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消委會芝麻油/粉/醬｜ 4款芝麻產品塑化劑超標損肝腎 17款滿分芝麻油/粉 最平$14.9

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東方新地
芝麻營養價值高，能抗氧化、抗發炎，含有可減少壞膽固醇的脂肪酸，是好處多多的超級食物。市面上有不同種類及食用方法的芝麻產品，例如在烹調食物時可增加食材香氣的芝麻油、用來增進食物口感的芝麻粉，以及較常用來塗抹麵包的芝麻醬。消費者委員會測試35款市面上較常見的芝麻產品，發現在3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出的塑化劑含量，高於食物安全中心的行動水平。《東方新地》日日健康帶你了解，如何選擇選擇的芝麻產品。

消委會芝麻油/粉/醬目錄

消委會芝麻油/粉/醬｜17款5星總評芝麻食品

長期過量食用塑化劑，可能會影響實驗動物生殖系統的發育，以及肝臟和腎臟等器官的健康。是次測試的35款芝麻產品樣本，包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬，當中有13款芝麻油樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，其中1款的檢出量超出歐盟標準上限。此外，10款樣本的營養素標示值與實際測試結果亦不相符，消委會促請生產商及代理商從速改善各項問題，確保產品安全。

消委會芝麻油/粉/醬｜4款樣本塑化劑超標 最高超出79倍

針對塑化劑裡面的DBP，測試結果發現有3款芝麻油、2款芝麻粉及1款芝麻醬含DBP，其中「冠益華記」芝蔴油（混合）、「同珍」小磨蔴油及「点点綠」100%純黑芝麻粉的含量超出食安中心行動水平。

有16款芝麻油、3款芝麻粉及1款芝麻醬檢出DEHP，其中「冠益華記」芝蔴油（混合）及「淘大」極品醇香黑芝麻油超出食安中心行動水平；檢出DINP則有5款芝麻油及1款芝麻粉，其中以「Kobebussan」Black Sesame Powder檢出量最高，但仍未超食安中心行動水平。

針對塑化劑，消委會指「冠益華記」芝蔴油（混合）的DBP及DEHP檢出量分別為每公斤24及71毫克，亦即分別超標79倍及46倍。成年人若每日進食這款芝麻油樣本超過15.7克，即約1湯匙就會超過歐洲食物安全局訂定的組合每日可耐受攝入量；如以體重19公斤的5歲女孩為例，若每日進食該款芝麻油樣本超過5.0克（即約1茶匙）已超過每日可耐受攝入量。

消委會芝麻油/粉/醬｜1款基因致癌物超標

氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE）及加工污染物縮水甘油脂肪酸酯會在進入人體腸道並大幅水解後，分別釋出影響實驗動物雄性生殖系統、損害腎臟功能與中樞神經系統的物質，以及對身體有害的基因致癌物環氧丙醇。

測試發現，有13款芝麻油樣本檢出3-MCPD，含量介乎每公斤120微克至2,300微克，差距極大，檢出量最高的樣本為「淘大」極品醇香黑芝麻油，但仍未超歐盟標準；環氧丙醇方面，有13款芝麻油樣本檢出環氧丙醇，同樣以「淘大」極品醇香黑芝麻油含量最高，且已超出歐盟標準。

飽和脂肪酸會令血液中的壞膽固醇上升，以百克計，飽和脂肪酸含量最高及最低的芝麻油樣本分別是「芝初」及「同珍」，兩者相差約44%；含量最高及最低的芝麻粉樣本分別是「佳之選」和「点点綠」；含量最高及最低的芝麻醬樣本分別是「多多」及「芝麻屋」。

長期進食大量反式脂肪酸會增加患心血管疾病的風險，以每百克計，反式脂肪酸檢出量最高的樣本是「東和」冷壓初榨黑芝麻油，以1個每日攝入2,000千卡的成人計算，食用1份（10克）已佔世衛建議的每日成人攝取上限約4.6%。

消委會芝麻油/粉/醬｜黑白芝麻味道、營養大不同

芝麻分為白芝麻及黑芝麻，白芝麻的味道較淡及偏甜，顏色亦較容易與其他食材配搭，所以較常用於烹調煮食；而黑芝麻的味道則較濃，顏色較深，其鐵、鈣、鋅和膳食纖維等營養素含量都比白芝麻高，因此較常用於食療及保健養生。

消委會芝麻油/粉/醬｜芝麻也是致敏源

雖然芝麻好處多，但芝麻也是一種致敏源（allergen），部分對芝麻敏感的人，食用後會出現紅疹、痕癢、面部腫脹等症狀，嚴重的會有氣道腫脹、呼吸困難、頭暈昏厥，低血壓的過敏反應（anaphylaxis)。在過敏極嚴重的情況下，更可引致死亡。因此，對芝麻敏感的人士應避免食用含有芝麻的製品。如食品含有芝麻，生產商或代理商亦應在產品包裝上作清楚的標示。

消委會芝麻油/粉/醬｜17款5星總評芝麻食品清單

品牌 名稱 類別 聲稱來源地 大約售價
CRUDIGNO Organic Cold Pressed Sesame Seed Oil 芝麻油 意大利 $65
芝初 冷壓芝麻油 芝麻油 台灣 $128
Bio Planete 有機初榨冷壓芝麻油 芝麻油 法國 $165
Topvalu 日本純正芝麻油 芝麻油 日本 $17.9
九鬼 純正黑芝麻油 芝麻油 日本 $35.9
山田製油 一番榨黑芝麻油 芝麻油 日本 $189
CARWARI 有機特級初榨芝麻油 芝麻油 墨西哥 $69
尚霖小屋 黑芝麻粉 芝麻粉 香港 $39
馬玉山 黑芝麻粉 芝麻粉 台灣 $52.9
裕華國貨 黑芝麻粉 芝麻粉 台灣 $45
健康時代 黑芝麻粉（無加糖） 芝麻粉 台灣 $65
Kobebussan Black Sesame Powder 芝麻粉 日本 $14.9
朗竹林 純黑芝麻粉（罐裝）100% 芝麻粉 台灣 $63
鄉味 黑芝麻粉100%純粉（熟粉） 芝麻粉 台灣 $31.9
芝麻屋 黑芝麻醬 芝麻醬 香港 $59.9
macro Certified Organic Unhulled Tahini（sesame seeds） 芝麻醬 澳洲 $61.9
多多 黑芝蔴醬 芝蔴醬 台灣 $35.9

*資料源自消委會第566期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更
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芝麻是超級食物，攝取時可多多益善？

消委會提醒，雖然芝麻好處多，但芝麻也是一種致敏源（allergen），部分對芝麻敏感的人，食用後會出現紅疹、痕癢、面部腫脹等症狀，嚴重的會有氣道腫脹、呼吸困難、頭暈昏厥，低血壓的過敏反應（anaphylaxis)，在過敏極嚴重的情況下，更可引致死亡！

在芝麻製產品中檢出的塑化劑，對人體有什麼損害？

有研究指出塑化劑是內分泌干擾物質，長期攝入塑化劑有機會影響實驗動物生殖系統的發展及發育，以及其他器官例如肝臟、腎臟等的健康。

選購芝麻食品時應留意營養標籤中的哪些指標？

選購芝麻食品時，應選擇營養標籤顯示不飽和脂肪酸（如有）較多，且飽和脂肪酸、反式脂肪酸較少的產品；再者，選購芝麻粉及芝麻醬時，亦可以選擇蛋白質含量較多，糖和鈉較少的產品。

圖片來源：消委會

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