消委會香水｜消委會測試40款香水 2款檢出歐盟禁用香料致敏物 Gucci／BVLGARI含10致敏物

生活健康
東方新地

消委會搜集市面40款香水樣本進行測試，除1款樣本檢出塑化劑及2款樣本檢出歐盟禁用物質外，其餘大部分樣本表現理想。另外，整體樣本在受關注物質的檢出種類和數量方面均有改善，樣本的標籤資料亦較以往完善。

消委會香水｜40個樣本每10毫升價格差27倍

消委會是次測試涵蓋了40款不同濃度的香水產品，包括21款淡香精（EDP）、10款淡香水（EDT）及9款古龍水（EDC）。樣本主要購自百貨公司、品牌專門店及化妝品連鎖店等，售價介乎$129至$2,850不等。若以每10毫升計算，價格由$13至$371，兩者相差超過27倍，反映價格高低未必直接反映產品安全性。

消委會香水｜2個樣本含歐盟禁用香料 或干擾內分泌

在香料致敏物質方面，歐盟《化妝品條例》列出了26種具致敏風險的物質。測試結果發現，除1款樣本（a ddct「Warm Afternoon」）外，其餘39款均檢出至少1種香料致敏物質。

值得關注的是，有兩款樣本（OHANA MAHAALO「奇幻夢境 Halia nohea」及Scent With You「Eau De Toilette – No.18」）檢出了歐盟禁用的「鈴蘭醛」，濃度分別為0.047%及0.25%。BMHCA已被歸類為第1B類生殖毒性物質，並被歐洲化學品管理局評估為潛在的內分泌干擾物。消委會提醒，正值妊娠、哺乳期或計劃懷孕的婦女，應避免使用含此物質的產品，以降低對胎兒或嬰兒構成的潛在健康風險。

除了禁用物質，部分香水含有多種致敏原，可能產生「雞尾酒效應」，增加皮膚過敏風險。測試數據顯示：

致敏原種類

樣本ACQUA DI PARMA「COLONIA EAU DE COLOGNEE」、BVLGARI PARFUMS「ALLEGRA PASSEGGIATA」及Gucci「The Alchemist’s Garden Tears from the Moon Eau de Parfum」各檢出10種香料致敏物質；L’ATELIER PARFUM「ROSE COUP DE FOUDRE」則檢出9種；消委會指多種致敏原混合使用，可能會加劇皮膚的免疫反應。

致敏原總量濃度

有4款樣本的香料致敏物質總量相當高，介乎5.597%至9.749%，包括：（EDC8、EDP15、EDP21及EDT9）

  • Bath & Body Works「EAU SO NAVY」
  • YSL BEAUTÉ「LIBRE Eau De Parfum」
  • CREED「ELADARIA」
  • LOEWE「AGUA MIAMI」

對於患有濕疹、皮膚敏感或容易對香料過敏的人士，接觸高濃度的致敏原較易引發紅腫、痕癢等接觸性皮膚炎徵狀，選購時應細閱成分標籤。

消委會香水｜1個樣本檢出塑化劑

鄰苯二甲酸酯類塑化劑常被用作定香劑，以維持香味持久。與2018年的測試相比，業界在塑化劑的使用上有明顯改善。是次僅有1款樣本（ASTIER de VILLATTE「Elixir du Docteur Flair Cologne」）檢出0.64%的DEP。雖然目前歐盟及內地未對化妝品中的DEP設定上限，且其對健康的具體影響仍待更多數據證實，但相比過往多款樣本檢出，情況已見好轉。

至於常被用作天然麝香替代品的人造麝香，測試中有17款樣本檢出「佳樂麝香」（HHCB）。雖然所有樣本的檢出量均符合歐盟現行規定，但歐盟法規將要求若駐留類產品中HHCB濃度超過0.001%須作出標示。然而，經檢視後發現，僅有1款樣本在標籤上列明含此成分，資訊透明度有待提升。

消委會香水｜21款淡香精樣本測試

品牌及產品名稱 大約零售價 (HK$) 聲稱來源地 香料致敏物質整體評分 總評
Byredo
Alto Astral		 $1,550 西班牙 5 5
CLEAN CLASSIC
Strawberry Fields		 $640 美國 5 5
Maison Margiela Fragrances
REPLICA Soul of the Forest		 $1,760 法國 5 5
PRADA
OLFACTORIES – CARGO DE NUIT		 $2,780 法國 5 5
CHANEL
CHANCE EAU SPLENDIDE		 $1,620 法國 4.5 5
LE LABO
EUCALYPTUS 20		 $2,550 美國 4.5 5
Estee Lauder
Blushing Sands Eau de Parfum Spray		 $1,630 瑞士 5 5
Chloé
L’EAU DE PARFUM LUMINEURSE		 $1,540 法國 4 5
BURBERRY
GOLDEN HAZE		 $2,000 西班牙 4 5
adopt
Feel the air eau de parfum		 $149 法國 4.5 5
a ddct
Warm Afternoon		 $593 韓國 5 4.5
narciso rodriguez
NARCISO eau de parfum radiante		 $1,200 法國 4 4.5
Zara
APPLE JUICE CRUSH EDP		 $169 西班牙 4 4.5
Anna Sui
Dew Fields		 $510 意大利 3.5 4.5
YSL BEAUTÉ
LIBRE Eau De Parfum		 $1,640 法國 2.5 4.5
Kenzo
FLOWERBY		 $686 法國 3.5 4.5
MALIN & GOETZ
grass eau de parfum		 $890 美國 4 4.5
L’ATELIER PARFUM
ROSE COUP DE FOUDRE		 $970 法國 2.5 4
BVLGARI PARFUMS
ALLEGRA PASSEGGIATA		 $2,260 意大利 2 4
Gucci
The Alchemist’s Garden Tears from the Moon Eau de Parfum		 $2,850 西班牙 2 4
CREED
ELADARIA		 $2,785 法國 2 4

消委會香水｜9款古龍水樣本測試

品牌及產品名稱 大約零售價 (HK$) 聲稱來源地 香料致敏物質整體評分 總評
CELINE
COLOGNE CÉLESTE		 $2,700 法國 4.5 5
GUERLAIN
LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR		 $1,050 法國 5 5
Bath & Body Works
EAU SO NAVY		 $488 美國 4.5 5
DIOR
Eau Sauvage Cologne		 $1,010 法國 3.5 4.5
ASTIER de VILLATTE
Elixir du Docteur Flair Cologne		 $700 法國 4.5 4.5
JO MALONE
HONEYSUCKLE & DAVANA COLOGNE		 $1,405 英國 3 4
PENHALIGON’S
QUERCUS		 $1,380 西班牙 4 4
ACQUA DI PARMA
COLONIA EAU DE COLOGNE		 $997 意大利 2 4
OHANA MAHAALO
奇幻夢境 Halia nohea		 $198 日本 2 3.5

消委會香水｜10款淡香水樣本測試

這是有關**淡香水（Eau de Toilette, EDT）**樣本的測試評分資料，已整理為HTML5表格格式。

品牌及產品名稱 大約零售價 (HK$) 聲稱來源地 香料致敏物質整體評分 總評
THE BODY SHOP
TENDER TONKA		 $299 波蘭 5 5
Elizabeth Arden
白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray		 $525 西班牙 5 5
Issey Miyake
L’Eau d’Issey Solar Violet (Intense)		 $1,170 法國 4.5 5
GIORGIO ARMANI Beauty
LES EAUX IRIS BLEU		 $1,870 法國 4 5
Marks & Spencer
DISCOVER WHITE JASMINE		 $129 土耳其 4 5
philosophy
pure grace		 $343 5 4.5
TOM FORD
EAU DE SOLEIL BLANC		 $1,240 瑞士 4 4.5
DIPTYQUE
ILIO Eau de Toilette		 $1,320 法國 3.5 4.5
LOEWE
AGUA MIAMI		 $880 西班牙 2 4
Scent With You
Eau De Toilette – No.18		 $177 香港 1 3.5

