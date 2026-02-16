消委會香水｜消委會測試40款香水 2款檢出歐盟禁用香料致敏物 Gucci／BVLGARI含10致敏物
消委會香水｜40個樣本每10毫升價格差27倍
消委會是次測試涵蓋了40款不同濃度的香水產品，包括21款淡香精（EDP）、10款淡香水（EDT）及9款古龍水（EDC）。樣本主要購自百貨公司、品牌專門店及化妝品連鎖店等，售價介乎$129至$2,850不等。若以每10毫升計算，價格由$13至$371，兩者相差超過27倍，反映價格高低未必直接反映產品安全性。
消委會香水｜2個樣本含歐盟禁用香料 或干擾內分泌
在香料致敏物質方面，歐盟《化妝品條例》列出了26種具致敏風險的物質。測試結果發現，除1款樣本（a ddct「Warm Afternoon」）外，其餘39款均檢出至少1種香料致敏物質。
值得關注的是，有兩款樣本（OHANA MAHAALO「奇幻夢境 Halia nohea」及Scent With You「Eau De Toilette – No.18」）檢出了歐盟禁用的「鈴蘭醛」，濃度分別為0.047%及0.25%。BMHCA已被歸類為第1B類生殖毒性物質，並被歐洲化學品管理局評估為潛在的內分泌干擾物。消委會提醒，正值妊娠、哺乳期或計劃懷孕的婦女，應避免使用含此物質的產品，以降低對胎兒或嬰兒構成的潛在健康風險。
除了禁用物質，部分香水含有多種致敏原，可能產生「雞尾酒效應」，增加皮膚過敏風險。測試數據顯示：
致敏原種類
樣本ACQUA DI PARMA「COLONIA EAU DE COLOGNEE」、BVLGARI PARFUMS「ALLEGRA PASSEGGIATA」及Gucci「The Alchemist’s Garden Tears from the Moon Eau de Parfum」各檢出10種香料致敏物質；L’ATELIER PARFUM「ROSE COUP DE FOUDRE」則檢出9種；消委會指多種致敏原混合使用，可能會加劇皮膚的免疫反應。
致敏原總量濃度
有4款樣本的香料致敏物質總量相當高，介乎5.597%至9.749%，包括：（EDC8、EDP15、EDP21及EDT9）
- Bath & Body Works「EAU SO NAVY」
- YSL BEAUTÉ「LIBRE Eau De Parfum」
- CREED「ELADARIA」
- LOEWE「AGUA MIAMI」
對於患有濕疹、皮膚敏感或容易對香料過敏的人士，接觸高濃度的致敏原較易引發紅腫、痕癢等接觸性皮膚炎徵狀，選購時應細閱成分標籤。
消委會香水｜1個樣本檢出塑化劑
鄰苯二甲酸酯類塑化劑常被用作定香劑，以維持香味持久。與2018年的測試相比，業界在塑化劑的使用上有明顯改善。是次僅有1款樣本（ASTIER de VILLATTE「Elixir du Docteur Flair Cologne」）檢出0.64%的DEP。雖然目前歐盟及內地未對化妝品中的DEP設定上限，且其對健康的具體影響仍待更多數據證實，但相比過往多款樣本檢出，情況已見好轉。
至於常被用作天然麝香替代品的人造麝香，測試中有17款樣本檢出「佳樂麝香」（HHCB）。雖然所有樣本的檢出量均符合歐盟現行規定，但歐盟法規將要求若駐留類產品中HHCB濃度超過0.001%須作出標示。然而，經檢視後發現，僅有1款樣本在標籤上列明含此成分，資訊透明度有待提升。
消委會香水｜21款淡香精樣本測試
|品牌及產品名稱
|大約零售價 (HK$)
|聲稱來源地
|香料致敏物質整體評分
|總評
|Byredo
Alto Astral
|$1,550
|西班牙
|5
|5
|CLEAN CLASSIC
Strawberry Fields
|$640
|美國
|5
|5
|Maison Margiela Fragrances
REPLICA Soul of the Forest
|$1,760
|法國
|5
|5
|PRADA
OLFACTORIES – CARGO DE NUIT
|$2,780
|法國
|5
|5
|CHANEL
CHANCE EAU SPLENDIDE
|$1,620
|法國
|4.5
|5
|LE LABO
EUCALYPTUS 20
|$2,550
|美國
|4.5
|5
|Estee Lauder
Blushing Sands Eau de Parfum Spray
|$1,630
|瑞士
|5
|5
|Chloé
L’EAU DE PARFUM LUMINEURSE
|$1,540
|法國
|4
|5
|BURBERRY
GOLDEN HAZE
|$2,000
|西班牙
|4
|5
|adopt
Feel the air eau de parfum
|$149
|法國
|4.5
|5
|a ddct
Warm Afternoon
|$593
|韓國
|5
|4.5
|narciso rodriguez
NARCISO eau de parfum radiante
|$1,200
|法國
|4
|4.5
|Zara
APPLE JUICE CRUSH EDP
|$169
|西班牙
|4
|4.5
|Anna Sui
Dew Fields
|$510
|意大利
|3.5
|4.5
|YSL BEAUTÉ
LIBRE Eau De Parfum
|$1,640
|法國
|2.5
|4.5
|Kenzo
FLOWERBY
|$686
|法國
|3.5
|4.5
|MALIN & GOETZ
grass eau de parfum
|$890
|美國
|4
|4.5
|L’ATELIER PARFUM
ROSE COUP DE FOUDRE
|$970
|法國
|2.5
|4
|BVLGARI PARFUMS
ALLEGRA PASSEGGIATA
|$2,260
|意大利
|2
|4
|Gucci
The Alchemist’s Garden Tears from the Moon Eau de Parfum
|$2,850
|西班牙
|2
|4
|CREED
ELADARIA
|$2,785
|法國
|2
|4
消委會香水｜9款古龍水樣本測試
|品牌及產品名稱
|大約零售價 (HK$)
|聲稱來源地
|香料致敏物質整體評分
|總評
|CELINE
COLOGNE CÉLESTE
|$2,700
|法國
|4.5
|5
|GUERLAIN
LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR
|$1,050
|法國
|5
|5
|Bath & Body Works
EAU SO NAVY
|$488
|美國
|4.5
|5
|DIOR
Eau Sauvage Cologne
|$1,010
|法國
|3.5
|4.5
|ASTIER de VILLATTE
Elixir du Docteur Flair Cologne
|$700
|法國
|4.5
|4.5
|JO MALONE
HONEYSUCKLE & DAVANA COLOGNE
|$1,405
|英國
|3
|4
|PENHALIGON’S
QUERCUS
|$1,380
|西班牙
|4
|4
|ACQUA DI PARMA
COLONIA EAU DE COLOGNE
|$997
|意大利
|2
|4
|OHANA MAHAALO
奇幻夢境 Halia nohea
|$198
|日本
|2
|3.5
消委會香水｜10款淡香水樣本測試
這是有關**淡香水（Eau de Toilette, EDT）**樣本的測試評分資料，已整理為HTML5表格格式。
|品牌及產品名稱
|大約零售價 (HK$)
|聲稱來源地
|香料致敏物質整體評分
|總評
|THE BODY SHOP
TENDER TONKA
|$299
|波蘭
|5
|5
|Elizabeth Arden
白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray
|$525
|西班牙
|5
|5
|Issey Miyake
L’Eau d’Issey Solar Violet (Intense)
|$1,170
|法國
|4.5
|5
|GIORGIO ARMANI Beauty
LES EAUX IRIS BLEU
|$1,870
|法國
|4
|5
|Marks & Spencer
DISCOVER WHITE JASMINE
|$129
|土耳其
|4
|5
|philosophy
pure grace
|$343
|—
|5
|4.5
|TOM FORD
EAU DE SOLEIL BLANC
|$1,240
|瑞士
|4
|4.5
|DIPTYQUE
ILIO Eau de Toilette
|$1,320
|法國
|3.5
|4.5
|LOEWE
AGUA MIAMI
|$880
|西班牙
|2
|4
|Scent With You
Eau De Toilette – No.18
|$177
|香港
|1
|3.5