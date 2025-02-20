北上注意｜病毒酒精殺不死打邊爐高危 深圳諾如病毒風險升溫 專家警告傳染力強提3招自保

經常北上港人注意！深圳市衛生健康委員會近日發出警告，指可致急性腸胃炎的諾如病毒（諾羅病毒）正處於活躍期，並已將病毒的風險等級由「低」升至「中」級。有醫生指諾如病毒無法用酒精殺死且傳染力高，尤其是港人熱愛的「打邊爐」亦是感染諾如病毒的高危活動之一，故提出3大重點供各位自保。

