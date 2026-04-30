清雞湯煮麵以為健康？ 中醫：暗藏多種添加劑 拆解常見成份代號6種過敏反應注意
清雞湯未必等於清淡
不少家庭日常煮食時，會用清雞湯代替清水，認為可令麵食、蔬菜或餸菜更有味道，同時感覺較「天然」和方便。馬琦傑在帖文中指出，不少人以為清雞湯沒有防腐劑、添加劑，但從部分產品的成分標籤可見，最少已列出多個食品添加劑代號，質疑「點會冇味精同防腐？」
他指出，部分清雞湯產品包裝上可見 E621、E631、E627 及 E202 等代號，分別涉及味精、增味劑及防腐劑。馬琦傑認為，消費者不應單憑「清雞湯」名稱，便以為產品成分一定簡單或適合經常食用，購買前應細閱成分標籤。
成分標籤藏多個代號
馬琦傑在帖文中列出多個常見代號，其中E621即味精，其他名稱為谷氨酸的單鈉鹽，主要用途是作為鮮味物質及增味劑，用以提升食物鮮味。
至於E631及E627，馬琦傑指出，E631是鈉鹽，E627則為鳥氨酸二鈉，兩者同樣屬於鮮味物質及增味劑，可帶出類似肉湯或肉味的味道。換言之，部分清雞湯的「鮮味」，未必單純來自雞湯本身，也可能與這些增味成分有關。
他又提到E202為山梨酸鉀，用途是防腐劑。對於一般消費者而言，食品標籤上的代號未必容易理解，但這些代號正是判斷產品是否含添加劑的重要線索。
常見代號包括：
- E621：味精，其他名稱為谷氨酸的單鈉鹽，用作鮮味物質及增味劑
- E631、E627：增味劑，帶出類似肉湯或肉味的鮮味
- E202：山梨酸鉀，用作防腐劑
味精敏感者宜留意反應
馬琦傑補充，味精本身亦可天然存在於多種食物之中，包括番茄、芝士等。不過，他指出，絕大部分味精是人工合成。他提醒，若味精攝取過量，或本身對味精有過敏反應，可能會出現代謝問題、頭痛、噁心、麻木及潮紅等不適。
他又提到，有研究指少數人士可能會出現「穀氨酸一鈉綜合症狀」（MSG Symptom Complex），而他本人一家亦屬於相關敏感群組。相關症狀包括頭痛、特應性皮炎，亦可能出現噁心、麻木、潮紅、刺痛、心悸及嗜睡等情況。
馬琦傑建議，若進食含有上述添加劑的食物後，出現皮膚、鼻或氣管敏感，應盡量減少進食。他亦特別提醒家長，兒童若攝取過多味精及添加劑，對味覺發展及代謝可能帶來不能預計的長遠因素。
建議多吃原型食物
在日常飲食選擇上，馬琦傑認為應盡量回歸原型食物。他指出，不論是湯底或醃肉，都應留意調味料和加工湯底的成分，避免因貪方便而長期攝取過多添加劑。
馬琦傑提醒，清雞湯雖然使用方便，但並不代表一定較健康，關鍵仍在於成分是否簡單，以及個人體質是否適合經常食用，建議購買清雞湯、雞粉或魚粉等產品時，不應只看包裝宣傳字眼，而應查看成分表，了解當中是否含有味精、增味劑或防腐劑等成分。若想減少攝取添加劑，可選擇以原材料熬湯，或尋找成分較簡單的產品。