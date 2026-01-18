理大3000師生校友齊跑渣馬　以運動科技全方位支援　七健兒奪佳績

香港理工大學今年再度大規模參與渣打香港馬拉松，動員約3,000名管理層、教職員、學生、校友及親友參賽及打氣，展現理大社群的凝聚力。理大同時發揮科研及跨學科優勢，透過運動科技與健康支援，為跑手提供賽前訓練、數據監測及復康支援，協助備戰賽事。理大約2,300名跑手出戰各項賽事，最終有7人憑實力奪得佳績。

