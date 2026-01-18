理大3000師生校友齊跑渣馬 以運動科技全方位支援 七健兒奪佳績
理大校長滕錦光教授、高級副校長（科研及創新）趙汝恒教授、副校長 （學生及環球事務）楊立偉教授、暫任副校長（校園及設施）劉文彪博士、協理副校長（大學發展）羅璇博士、學務長梅國威教授，聯同學院院長等亦親臨現場支持，為參賽健兒打氣助威，與現場師生、校友打成一片，一眾士氣高昂，彰顯理大社群的強大凝聚力。
滕錦光教授表示，很高興見證理大社群以強大陣容全方位參與賽事，同心同行、奮勇拼搏，充分體現堅韌毅力、團隊協作的核心價值。他強調，體育不僅是競技，更是凝聚社群的強大動力，讓「理大精神」繼續發光。
理大於賽前已提供全方位專業支援。除安排專業教練親授長跑訓練課程外，理大體育科技研究院更為跑手提供3D足部掃描、身體成分及跑姿分析，根據跑手足型及跑步步態數據，處方合適理大研製的「功能性鞋墊」，有助支撐足部減低運動受傷風險。此外，研究院又為部分全馬參賽者配備自主研發的「智能步頻感應器」，一旦偵測到跑手步頻偏低時，裝置會即時發出震動提示，協助跑手適時調節步頻，以期減低關節負荷及提升跑步能效；而所收集數據，研究院將用作日後體育科學研究。
理大康復治療科學系團隊則賽前為跑手進行功能性體能檢測，並配合人體力學測試，設計個人化的運動復康計劃，既提升競賽表現，亦降低受傷風險。同時，團隊為有需要的跑手，於大學康復治療診所提供跑步相關的專門物理治療服務。團隊亦於早前舉辦專題教育講座，邀請註冊物理治療師講解長跑常見傷患與預防要訣，現場座無虛席、反應熱烈，協助跑手於備戰階段監察自身狀況。在今日賽事，團隊更全程駐守現場提供支援及治療，助力跑手快速恢復狀態。
理大約2,300跑手奮戰各項賽事，更有七名健兒憑實力獲佳績，得獎詳情如下：
|得獎者
|賽事
|名次
|成績
|羅映潮
語言科學及技術學系校友
|全馬拉松
女子壯年組
女子全場（田總註冊運動員）
|冠軍
冠軍
|2:41:29
|司徒兆殷
機械工程學系校友
|全馬拉松
女子先進一組
女子全場（田總註冊運動員）
|冠軍
亞軍
|2:43:23
|何樂敏
護理學院校友
|半馬拉松
女子先進一組
|亞軍
|1:23:53
|謝俊賢
管理及市場學系四年級學生
|十公里挑戰組
男子壯年組
男子全場
|亞軍
亞軍
|31:25
|葉德朗
康復治療科學系三年級學生
|十公里挑戰組
男子壯年組
男子全場
|季軍
季軍
|31:28
|黃祖琛
醫療科技及資訊學系校友
|十公里挑戰組
女子壯年組
|季軍
|37:32
|林嘉欣
建築環境及能源工程學系校友
|十公里挑戰組
女子先進一組
|冠軍
|39:34