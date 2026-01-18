渣馬 理大 理大校長滕錦光教授、高級副校長科研及創新）趙汝恒教授、副校長 學生及環球事務）楊立偉教授、暫任副校長校園及設施）劉文彪博士、協理副校長大學發展）羅璇博士及學務長梅國威教授，聯同學院院長等親臨現場，為參與「渣打香港馬拉松2026」的理大跑手打氣吶喊，一眾士氣高昂。

理大3000師生校友齊跑渣馬　以運動科技全方位支援　七健兒奪佳績

生活健康
東方新地
香港理工大學今年再度大規模參與渣打香港馬拉松，動員約3,000名管理層、教職員、學生、校友及親友參賽及打氣，展現理大社群的凝聚力。理大同時發揮科研及跨學科優勢，透過運動科技與健康支援，為跑手提供賽前訓練、數據監測及復康支援，協助備戰賽事。理大約2,300名跑手出戰各項賽事，最終有7人憑實力奪得佳績。

理大校長滕錦光教授、高級副校長（科研及創新）趙汝恒教授、副校長 （學生及環球事務）楊立偉教授、暫任副校長（校園及設施）劉文彪博士、協理副校長（大學發展）羅璇博士、學務長梅國威教授，聯同學院院長等亦親臨現場支持，為參賽健兒打氣助威，與現場師生、校友打成一片，一眾士氣高昂，彰顯理大社群的強大凝聚力。

滕錦光教授表示，很高興見證理大社群以強大陣容全方位參與賽事，同心同行、奮勇拼搏，充分體現堅韌毅力、團隊協作的核心價值。他強調，體育不僅是競技，更是凝聚社群的強大動力，讓「理大精神」繼續發光。

理大於賽前已提供全方位專業支援。除安排專業教練親授長跑訓練課程外，理大體育科技研究院更為跑手提供3D足部掃描、身體成分及跑姿分析，根據跑手足型及跑步步態數據，處方合適理大研製的「功能性鞋墊」，有助支撐足部減低運動受傷風險。此外，研究院又為部分全馬參賽者配備自主研發的「智能步頻感應器」，一旦偵測到跑手步頻偏低時，裝置會即時發出震動提示，協助跑手適時調節步頻，以期減低關節負荷及提升跑步能效；而所收集數據，研究院將用作日後體育科學研究。

渣馬 理大 理大康復治療科學系團隊全程駐守，為理大跑手提供支援及治療。（圖片來源：理大提供）
理大康復治療科學系團隊全程駐守，為理大跑手提供支援及治療。（圖片來源：理大提供）

理大康復治療科學系團隊則賽前為跑手進行功能性體能檢測，並配合人體力學測試，設計個人化的運動復康計劃，既提升競賽表現，亦降低受傷風險。同時，團隊為有需要的跑手，於大學康復治療診所提供跑步相關的專門物理治療服務。團隊亦於早前舉辦專題教育講座，邀請註冊物理治療師講解長跑常見傷患與預防要訣，現場座無虛席、反應熱烈，協助跑手於備戰階段監察自身狀況。在今日賽事，團隊更全程駐守現場提供支援及治療，助力跑手快速恢復狀態。

理大約2,300跑手奮戰各項賽事，更有七名健兒憑實力獲佳績，得獎詳情如下：

得獎者 賽事 名次 成績
羅映潮

語言科學及技術學系校友

 全馬拉松

女子壯年組

女子全場（田總註冊運動員）

 冠軍

冠軍

 2:41:29
司徒兆殷

機械工程學系校友

 全馬拉松

女子先進一組

女子全場（田總註冊運動員）

 冠軍

亞軍

 2:43:23
何樂敏

護理學院校友

 半馬拉松

女子先進一組

 亞軍 1:23:53
謝俊賢

管理及市場學系四年級學生

 十公里挑戰組

男子壯年組

男子全場

 亞軍

亞軍

 31:25
葉德朗

康復治療科學系三年級學生

 十公里挑戰組

男子壯年組

男子全場

 季軍

季軍

 31:28
黃祖琛

醫療科技及資訊學系校友

 十公里挑戰組

女子壯年組

 季軍 37:32
林嘉欣

建築環境及能源工程學系校友

 十公里挑戰組

女子先進一組

 冠軍 39:34
渣馬 理大 趙汝恒教授（第二排左四）、楊立偉教授（第二排左三）、劉文彪博士（第一排左三）、羅璇博士（第二排左六）、梅國威教授（第二排左二）連同多位學生跑手，身穿「Run with Pride, Run with PolyU!」戰衣，征戰十公里賽事，精神抖擻，朝終點全力邁進。 （圖片來源：理大提供）
趙汝恒教授（第二排左四）、楊立偉教授（第二排左三）、劉文彪博士（第一排左三）、羅璇博士（第二排左六）、梅國威教授（第二排左二）連同多位學生跑手，身穿「Run with Pride, Run with PolyU!」戰衣，征戰十公里賽事，精神抖擻，朝終點全力邁進。 （圖片來源：理大提供）
渣馬 理大 理大校長滕錦光教授、高級副校長（科研及創新）趙汝恒教授、副校長 （學生及環球事務）楊立偉教授、暫任副校長（校園及設施）劉文彪博士、協理副校長（大學發展）羅璇博士及學務長梅國威教授，聯同學院院長等親臨現場，為參與「渣打香港馬拉松2026」的理大跑手打氣吶喊，一眾士氣高昂。 （圖片來源：理大提供）
理大校長滕錦光教授、高級副校長（科研及創新）趙汝恒教授、副校長 （學生及環球事務）楊立偉教授、暫任副校長（校園及設施）劉文彪博士、協理副校長（大學發展）羅璇博士及學務長梅國威教授，聯同學院院長等親臨現場，為參與「渣打香港馬拉松2026」的理大跑手打氣吶喊，一眾士氣高昂。 （圖片來源：理大提供）
渣馬 理大 1996年亞特蘭大奧運會女子5000米跑金牌得主王軍霞（左）特別加入理大長跑隊，挑戰十公里賽事，完賽後與滕錦光教授（右）合照。 （圖片來源：理大提供）
1996年亞特蘭大奧運會女子5000米跑金牌得主王軍霞（左）特別加入理大長跑隊，挑戰十公里賽事，完賽後與滕錦光教授（右）合照。 （圖片來源：理大提供）
渣馬 理大 理大管理及市場學系四年級學生謝俊賢奪得十公里挑戰組男子壯年組及男子全場亞軍。 （圖片來源：理大提供）
理大管理及市場學系四年級學生謝俊賢奪得十公里挑戰組男子壯年組及男子全場亞軍。 （圖片來源：理大提供）

圖片來源：理大提供

熱門文章

 