港大研究｜五成港人患高膽固醇 研究：他汀類藥物降心血管風險成效顯著
本港高膽固醇患病率逾五成
港大醫學院指出，高膽固醇血症（俗稱高膽固醇）屬全球重大公共衞生挑戰。2020至2022年間，香港15至84歲人群中高膽固醇患病率達51.9%。他汀類藥物一直是主要降血脂方法，預防心血管疾病效果已獲充分證實，但現行臨床指引與研究在部分關鍵領域仍欠缺有力證據，包括：在RCT中代表性不足的群組、藥物安全性與副作用，以及開始治療的最佳時機。
補足RCT空白 以真實數據評估成效
研究由港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系，以及藥理及藥劑學系副教授兼研究主管尹旭輝教授表示：「隨機對照試驗往往將長者排除在外，也甚少涵蓋罕見病患者，如一型糖尿或腎功能衰竭的患者。我們的團隊由醫生、藥劑師、藥物流行病學專家和數據科學家組成，透過分析本地和英國的真實大數據，提供有力證據改善降血脂治療，以預防心血管疾病。」他續稱：「研究結果強調，在這些特定群組中，他汀類藥物的治療效益遠大於其相關風險。」
首年重症肌無力風險升 需加強監測
針對安全性議題，研究團隊分析香港、英國及日本數據，評估長期使用他汀類藥物與癌症及重症肌無力風險的關聯。港大醫學院指，在長達十年的跟進期內，啟動他汀類藥物治療未見導致癌症發病率增加；惟在治療第一年內，病人患上重症肌無力的風險顯著上升，尤其在使用高劑量的情況下更為明顯。研究建議，在療程首年須密切監測，特別是接受中至高劑量他汀類藥物治療的患者。
二型糖尿病宜及早用藥 降死亡及心血管風險
至於用藥時機，研究團隊亦就香港及英國二型糖尿病患者啟動他汀類治療的最佳時點作評估。港大醫學院指出，香港數據顯示，患者在膽固醇水平較低時開始服用他汀類藥物，可顯著降低心血管疾病及全因死亡風險，且不會顯著增加重大不良反應；相關效果在75歲及以上高齡患者群組亦同樣成立。
英國數據研究則顯示，他汀類藥物用於基層預防，可有效降低心血管疾病及全因死亡率風險。港大醫學院指，兩項研究均提供實證，支持二型糖尿病患者應及早使用他汀類藥物治療。
尹旭輝總結指：「這一系列大數據研究，有助於彌補傳統隨機對照試驗他汀類藥物治療上的不足，為臨床上的不確定性提供重要指引，並增強醫生在個人化他汀類藥物治療的信心，透過循證決策，進一步降低心血管疾病風險。」
港大醫學院表示，相關研究成果已在多份期刊發表，包括《美國心臟病學會期刊》、《美國腎臟學會期刊》、《自然通訊》、《內科醫學雜誌》及《刺針：健康長壽》；最新研究結果亦刊登於《內科醫學年鑑》。