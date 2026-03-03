港大研究｜五成港人患高膽固醇　研究：他汀類藥物降心血管風險成效顯著

港大醫學院今日（3日）公布一項跨學科大數據研究系列顯示，他汀類藥物能有效降低心血管疾病風險，並未見增加嚴重不良反應的發生機率。研究涵蓋一型糖尿病、腎衰竭，以及慢性腎病老年患者等多個過往在隨機對照試驗（RCT）中代表性不足的群組，為醫生在臨床應用他汀類藥物提供更具體科學依據，並為未來治療高膽固醇的臨床實踐提供重要指導方向。

