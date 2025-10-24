港大醫學院增傑出醫科學人專屬課程 必修AI料取錄30至50名精英

香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)自 2023/24 學年起推出「傑出醫科學人」(Distinguished MedScholar，簡稱 DMS)學習軌道，吸引頂尖學生修讀，成效理想。為進一步培訓本港醫科人才，港大醫學院宣布將於 2026 年度大學聯合招生辦法(聯招)增設「MBBS 內外全科醫學士(DMS 傑 出醫科學人)」專屬課程，編號為「JS6626」，現正接受報名。該課程沿用 MBBS 學額，預計錄取 30-50 名有志成為醫生科學家的精英學生，旨在為他們提供清晰及具競爭力的升學路徑。DMS 學生可於六年內獲取雙學位，直通博士之路，並可獲高額獎學金。同時，醫學院不斷優化醫科課程內容，以應對 AI 應用和癌症教學的迫切需求。

