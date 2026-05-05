中風治療｜港大研發中風急救鼻噴劑 噴一下救8成腦細胞 目標全港藥房普及變看門口神藥
廣告
缺血性中風發病急促，若錯過短短黃金救治時間往往會導致嚴重殘疾甚至死亡。香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心（ABIC）研究團隊成功研發全球首創「納米乾粉鼻噴劑」。這項嶄新技術成功克服了藥物難以進入大腦屏障難題，讓患者在送院前已能即時透過鼻腔急救，大幅減少逾8成腦梗死，為全球腦部疾病治療領域帶來關鍵性進展。
突破血腦屏障限制 納米粉末直達大腦
現時中風標準治療以靜脈溶栓或機械取栓為主，惟救治時間窗口極短，導致全球超過8成半患者未能及時接受相關治療。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼ABIC項目主任周聖峰教授指出，中樞神經藥物在臨床試驗中失敗率高達9成，一個關鍵在於藥物難以跨越血腦屏障。
為應對難題，研究團隊投入逾10年時間，成功開發了「納米嵌入式微粉」技術平台。團隊將神經保護劑包載於納米粒子中，再透過顆粒工程技術聚合成適合吸入微米級粉末。當微米粉末吸入鼻腔並接觸鼻黏液後，會迅速解聚回納米狀態，隨即經由鼻腦通路直達大腦，大幅提升了藥物遞送效率。
把握院前急救防線 臨床證實減9成腦損傷
這款無創鼻噴劑最大優勢在於將中風救治由「院內」提前至「院前」階段。臨床前動物模型數據證實了，若在中風發生30分鐘內及時使用乾粉鼻噴劑，能顯著減少超過80%腦梗死體積，並有效保護運動與神經功能。
ABIC博士後研究員邵子桐博士強調，這種方法並非要取代現有醫院治療，而是作為患者送院前爭分奪秒輔助措施。面對分秒必爭搶救過程，他道出了這項技術真正救命價值：
「中風後最關鍵的是時間，哪怕能守護大腦多10分鐘，也許決定病人日後能否走路或說話。」
榮獲日內瓦發明大獎 冀普及社區藥房
這項具備快速見效、輕便及易於使用特點創新發明，備受國際醫學界肯定。該技術於「第51屆日內瓦國際發明展」中榮獲了「特別大獎」及「評判特別嘉許金獎」，早前亦在創新醫療技術挑戰賽中獲選為優勝項目。
目前這款鼻噴劑已經通過了細胞與動物實驗測試，證實了其安全性與療效。團隊下一步將推進毒理研究及臨床試驗，期望此技術將來可在社區藥房普及，成為常規配置急救用品。未來這項技術平台更具潛力拓展應用於阿茲海默症及腦膜炎等神經系統疾病，造福全球更多患者。
圖片來源：宋偉凡攝