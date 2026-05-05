中風治療｜港大研發中風急救鼻噴劑 噴一下救8成腦細胞 目標全港藥房普及變看門口神藥

缺血性中風發病急促，若錯過短短黃金救治時間往往會導致嚴重殘疾甚至死亡。香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心（ABIC）研究團隊成功研發全球首創「納米乾粉鼻噴劑」。這項嶄新技術成功克服了藥物難以進入大腦屏障難題，讓患者在送院前已能即時透過鼻腔急救，大幅減少逾8成腦梗死，為全球腦部疾病治療領域帶來關鍵性進展。

