游飈離世｜游飈腦出血入院延醫12日離世 注意5大「小中風」先兆 拆解自救黃金期3類人高危

香港演員游飈於昨晚（2月24日）驟逝，享年57歲。游飈的好友黃文標接受本地傳媒訪問時確認死訊，透露游飈在本月12日於辦公室接待客人時突然感到不適，並要求黃文標為他叫救護車。送院前游飈已經處於半昏迷狀態，入院後被診斷為腦出血，隨後一直昏迷不醒，最終在昨晚10點前不治身亡。

