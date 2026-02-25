游飈離世｜游飈腦出血入院延醫12日離世 注意5大「小中風」先兆 拆解自救黃金期3類人高危
黃文標又指，游飈於本月12日在公司見客期間突感不適、伏於辦公室桌前，要友人代為叫救護車。游飈抵達醫院急症室時證實腦出血需開顱減壓，但手術後依然昏迷不醒。對於好友驟逝，黃文標直言對事件感難受，稱對方有一年幼女兒，直言「唔知可以點樣幫到佢」。
另一資深演員鄧英敏接受傳媒訪問時則指，游飈在農曆新年前已腦中風，形容「爆得太厲害」只能靠機器維持生命，至前日（23日）心跳開始放慢，直到昨晚（24日）終與世長辭。
15歲起做臨時演員 服務無綫23年離巢
游飈曾是無綫電視的藝員，15歲中三畢業後便開始擔任臨時及特約演員，長達六年，曾參與香港電台及無綫電視的演出。1989年，他報考第三期藝員進修班正式入行，主要飾演小角色，尤其是小混混角色，因而被稱為「御用爛仔」。他最為人熟知的角色是在《大時代》中飾演一名報販，該角色因仗義相助而令觀眾印象深刻。游飈在TVB服務了23年，於2012年離開，並轉投香港電視HKTV，離開的原因是薪酬過低，月薪僅10,500元。
與好友合創去甲醛公司 喜愛幕前演出惜苦無機會
游飈在2004年創立了一家環境工程公司，專注於去甲醛工作，並代理抗菌產品水觸媒，生意發展得有聲有色。他曾邀請好友黃文標擔任銷售部職位。雖然游飈仍對演戲充滿熱情，但暫時未有演出機會。游飈曾表示不喜歡被稱為「茄哩啡」，認為臨時演員也是演員。
游飈曾指當時他在TVB的收入足以養活自己，但公司發展需要一步步來。他們後來與其他公司合作推出新的抽油煙機，逐漸建立口碑。游飈希望政府能對中小企提供支持，幫助他們度過難關。
腦中風兩大類 出血性死亡率高
腦中風是本港常見而嚴重的疾病之一。單在2018年，本港已有3,016宗個案死於腦中風，是全港第四號致命疾病。臨床上，腦中風症狀一旦出現，平均每分鐘有190萬個腦細胞因缺氧而壞死，能否及時求醫往往左右生死與復原程度。
腦中風大致可分為兩類：
缺血性腦中風：即腦血管栓塞或阻塞導致腦梗塞，約佔整體個案七至八成。由於血流受阻，腦部局部缺氧，常見表現為半身乏力或麻痺、步伐不協調、說話含糊或語言障礙等。
出血性腦中風：俗稱「爆血管」，即腦血管破裂出血，約佔兩成。由於血液溢出至腦組織並形成血塊，會擠壓腦部，令顱內壓力上升，症狀往往「又急又重」，可引起嚴重頭痛、嘔吐、神志不清，甚至昏迷；整體而言，出血性中風死亡率亦較缺血性為高。
留意小中風先兆 幾分鐘恢復易忽略
部分患者在大中風前，曾出現俗稱「小中風」的先兆，正名為「暫時性腦缺血發作」。所謂「小」並非指病情輕微，而是腦部血液供應短暫受阻引起的暫時性神經功能異常，因而出現類似中風的徵狀。
其特點是症狀多數只維持幾分鐘，最長不過1小時，之後患者可「如無事發生過」般完全恢復，容易令當事人掉以輕心；惟若能及早察覺並求醫，有助預防隨之而來的大中風。
5大中風徵兆注意
中風或小中風的徵兆可涉及言語、面部、四肢、視覺及平衡功能，市民應特別留意以下情況：
- 半邊手腳或臉部突然無力或麻木
- 突然失語：無法表達自己的意思，或不明白別人的說話
- 突然出現劇烈頭痛
- 感到暈眩：身體無法平衡，或不聽使喚、擺向一邊
- 單邊視力出現問題：如「電影落幕」般，眼前突然漆黑一片
除上述徵兆外，亦可配合口訣「談笑用兵」作快速判斷：如患者「談」話不清、「笑」臉不對稱、手腳無力「用」不了，應立即叫救兵。
腦中風有搶救黃金期
腦中風有搶救黃金期，患者愈早獲得治療，預後及康復機會一般愈理想。若懷疑出現中風或小中風徵兆，處理原則是：
- 立即致電999召喚救護車，切勿自行觀察、等症狀「過去」或自行駕車求醫
- 盡量讓患者安坐或側卧休息，避免勉強走動，並留意意識狀態有否轉差
- 如患者出現神志不清或嘔吐，應確保呼吸道暢通，避免嗆咳；切勿胡亂餵食或餵水
拆解中風高風險群組 三高人士注意
腦中風成因多與血管及心臟問題相關，常見包括：
- 血管問題：如動脈粥狀硬化，血管內壁積聚脂肪斑塊令通道收窄，影響血液供應或流動不暢順，增加血塊形成風險；斑塊亦可能鬆脫堵塞血管引致中風。另有腦動脈瘤、腦動靜脈畸形、腦海綿狀血管瘤等，均可能導致腦出血。
- 心跳不正：可增加血塊形成風險，若血塊堵塞腦部幼細血管，便可引發中風。
- 其他原因：包括患有或服用一些有助血塊形成的疾病或藥物。
至於常見風險因素，則包括：家族中風病史、50歲以上、曾出現小中風、患有代謝症候群（糖尿病、高血壓、高血脂）、心血管疾病（冠心病、心律不正）、肥胖、缺乏運動、壓力過大、酗酒及吸煙等。醫學界普遍建議，高危人士應及早管理三高及生活習慣，並在出現任何短暫但可疑的神經症狀時盡快求醫檢查，以免錯過預防與治療時機。