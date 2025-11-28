火災求生｜高溫+濃煙比火更致命 醫生揭3大高危症狀 恐逃生後72小時才出現
大廈發生火警，奪命元兇往往並非熊熊烈火。台灣胸腔暨重症科醫生黃軒在社交平台發文，指出大廈發生火災，殺人的不是往往火，而是「會跑的煙」。這種致命濃煙只需短短3分鐘就足以令受困者喪失逃生能力。
火警5大威脅
1.煙囪效應
黃軒解釋，高樓層發生火災時會出現「煙囪效應」，熱煙會像被強力吸塵機吸住一樣，以每秒2至5米的速度向上狂衝。此時，電梯槽與樓梯間猶如巨型煙囪，因此樓層越高，風險反而越大。
2.化學氣體
火場中最致命的並非黑煙，而是無形的「毒氣」。黃醫生解釋指燃燒過程會產生一氧化碳（CO）及氰化氫（HCN）：前者會搶奪血液中的血紅素，令人在有氧環境下仍缺氧；後者則令細胞瞬間「無法用氧」。數據顯示，80%至90%的火災死者血液中，均同時驗出這兩種毒素。
3.熱衝擊
「熱衝擊」是比燒傷更快的奪命殺手；吸入60°C的高溫空氣僅1分鐘便會昏厥；若吸入150°C空氣，吸兩口便會直接燒壞呼吸道。由於火場天花板溫度可達700°C，而地面約為40°C，因此「貼地爬行」是保命關鍵。
4.迷失方向
火場濃煙會令視線變得漆黑，導致傷者「迷路」，找不到出口。研究指出，高達70%的人會錯誤地跑回火源方向。
5.恐慌失判斷力
災難發生時，大腦容易陷入慌亂、判斷力「失靈」，導致人會躲入廁所、企圖跳樓或回頭拿取貴重物品等非理性行為。黃軒強調，這並非愚蠢，而是人類正常的生理反應。
緊記3大保命原則 逃生無門切忌亂跑
面對火災，黃軒提出真正能救命的3大原則：
- 關門最重要：關門動作可阻擋濃煙與高溫約5至20分鐘，爭取救援時間。
- 無法逃生則「原地密閉」：若無法逃出，留在避難層或防煙室，比胡亂奔跑更安全。
- 避免吸入煙霧：注意即使貼地爬行或使用濕毛巾遮掩，亦只能延緩數十秒，並非長久之計。
逾6成死者因吸入濃煙 粉塵直入肺泡釀風暴
黃醫生補充指，根據美國災難統計，約60%至80%的火災罹難者死於吸入煙霧及毒氣。即使從火場獲救，約22%生還者都會出現煙霧吸入性呼吸道損傷，如未能及時獲得適當治療，其致死機率可高至30%。這些傷害來源主要包括：
- 高溫劣化：超過150°C的熱力會灼傷咽喉及呼吸道黏膜。
- 毒氣釋放：裝修物料燃燒時釋放苯、氰化物、硫化物、氮（NO）及一氧化碳（CO）等。
- 全身性炎症：氧化物質激增會引發全身發炎反應，形成破壞性的細胞風暴。
- 粉塵：煙霧中的顆粒，特別是小於5微米的粉塵，極易深入肺泡。
症狀或滯後72小時浮現 燒焦鼻毛屬嚴重警號
臨床表現因人而異，部分患者初期可能無明顯不適，但症狀或在24至72小時後才顯現。黃醫生列出3類需警惕的症狀：
- 全身影響：出現意識障礙、疲倦、發燒、缺氧、電解質不平衡及水分不足等。
- 下呼吸道傷害：黏膜水腫、支氣管痙縮、呼吸困難及反覆咳嗽。
- 上呼吸道傷害：流鼻水、流眼水、聲帶失能。若發現眉毛與鼻毛被焚毀、口鼻灼傷，即暗示傷害不限於表面，下呼吸道及系統性損傷恐已形成。
黃軒醫生最後提醒，大眾必須避開火災常見的致命誤區，以增加生還機率。