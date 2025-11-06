炒飯綜合症｜男子用隔夜飯製炒飯 患「炒飯綜合症」入ICU險死 1種存放方法惹禍4類食物切忌隔夜

近日，浙江省杭州市的姚先生（化名）因食用隔夜白米飯自製的炒飯，險些喪命。姚先生為了省事，使用已在冰箱中存放兩天的剩飯製作炒飯。食用後，他立即出現劇烈腹痛和嘔吐等症狀。由於病情嚴重，南星街道社區衛生服務中心的醫生迅速通過綠色通道聯繫杭州市第一人民醫院。

