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糖尿腳｜70+長者10%人患糖尿腳 每日查看1分鐘免截肢 病徵／前期預防／病後護理一文睇清

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照顧患糖尿病的父母，不應只留意血糖數字。長者可能因視力退化、彎腰困難或足部感覺減弱，無法看到腳底的小傷口；即使雙腳已受損，亦未必感到疼痛。因此，子女每日協助檢查雙腳，是預防糖尿腳的重要一環。

甚麼是糖尿腳？

糖尿腳又稱糖尿病足，主要與長期高血糖造成的兩種損害有關：

  • 周邊神經病變：對痛楚、冷熱及觸碰的感覺減弱，受傷後未必察覺。
  • 下肢血液循環不足：足部缺乏足夠氧氣及養分，令傷口難以癒合及較易感染。

兩種問題同時出現時，鞋子磨損、細小割傷、厚繭或水泡，也可能逐漸演變成足部潰瘍。

6類人易患糖尿腳

香港電台引述香港中文大學醫學院甄秉言教授指出，本港70歲以上長者中，可能約一成患有糖尿腳。

長者通常患糖尿病時間較長，神經及血管損害亦可能逐年累積。以下人士風險尤其高：

  • 年長或血糖長期控制不佳
  • 同時患高血壓、高血脂
  • 有吸煙習慣
  • 過度肥胖，足底長期承受較大壓力
  • 有拇趾外翻、扁平足或爪狀趾等足部變形
  • 曾有足部潰瘍或截肢紀錄

視力、活動能力或認知能力下降的長者，也可能無法自行檢查及清楚表達不適，需要子女主動留意。

糖尿腳8大初期病徵

照顧者不應只問父母「痛不痛」，還要觀察以下變化：

  • 行走一段距離後，小腿痠痛、抽筋或無力，休息後減退
  • 夜間或休息時出現針刺、蟻咬或火灼般痛楚
  • 雙腳麻木，感覺像一直穿着襪子
  • 對冷熱、痛楚及觸碰的感覺減弱
  • 雙腳冰冷，皮膚顏色或溫度改變
  • 皮膚乾燥、脫皮、龜裂或長出厚繭
  • 腳部腫脹、水泡、紅印或細小傷口
  • 傷口數日仍沒有癒合迹象

神經受損後，長者即使踩到硬物或被鞋磨損，也可能毫無感覺。因此，「沒有痛楚」不代表雙腳正常。

小傷口可惡化至截肢

糖尿腳一般會循以下過程惡化：

  1. 輕微損傷：出現乾裂、雞眼、厚繭、水泡或小割傷。
  2. 傷口難以癒合：因血液循環欠佳，傷口持續破損。
  3. 形成潰瘍：傷口逐漸加深，損害皮膚及皮下組織。
  4. 細菌感染：出現紅腫、發熱、滲液、流膿或異味。
  5. 組織壞死：足部變冷、皮膚變色，肌肉缺血壞死，腳趾或足部發黑。
  6. 嚴重併發症：感染可深入肌肉及骨骼，嚴重時可能引發敗血症，最終需要截肢。

及早發現血管阻塞並接受治療，有助減低截肢風險。

發現異常「3不1要」

當父母出現水泡、潰瘍或腳趾發黑，照顧者切勿自行處理：

  • 不剪：不要自行剪走厚繭、死皮或發黑組織。
  • 不刺：不要用針刺破水泡，以免細菌進入傷口。
  • 不浸：不要浸熱水、用雞眼貼，或塗未經醫生建議的藥水及偏方。
  • 要即求醫：傷口紅腫、流膿、有異味、持續不癒或變黑，應盡快求醫。

糖尿病長者對溫度的感覺可能下降，浸熱水容易在沒有察覺下造成燙傷。亦不應用藥油或跌打酒大力推拿麻痺位置，以免磨損脆弱皮膚。

子女每日護足清單

照顧者可每天協助父母：

  • 查看腳背、腳底、腳跟及趾縫
  • 用溫水清潔，洗後徹底抹乾趾縫
  • 乾燥皮膚可塗潤膚霜，但不要塗在趾縫
  • 穿鞋前檢查鞋內有沒有沙石、硬物或破損* 選擇寬闊、合腳、不磨腳的鞋襪
  • 室內外均避免赤腳走路
  • 定期接受足部神經及血管檢查

長遠亦要按醫生指示控制血糖、血壓及血脂、戒煙及保持適量活動。每天花一分鐘檢查雙腳，可能就是避免小傷口演變成潰瘍、壞死甚至截肢的重要防線。

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