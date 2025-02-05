紙杯裝熱咖啡會致癌？ 專家揭恐致9大疾病 增糖尿風險建議2招自保
紙杯盛熱飲或釋出毒物 影響人體器官運作
張醫生解釋，紙杯的內層通常塗有聚乙烯（PE），這層塑膠膜的設計是為了防止液體滲漏。然而，當遇到高溫、油脂、酸性或酒精飲品時，這層膜會加速釋放微小的塑膠顆粒，這些顆粒或會進入血液和器官，最終在細胞中累積，影響器官常運作。
塑膠堵塞 細胞恐變「垃圾場」
塑膠微粒進入細胞後，細胞如同被塑膠袋塞滿的垃圾場，運作效率下降，可能引發發炎和基因運作干擾。長期之下不健康的細胞可能削弱免疫系統，令身體處於慢性發炎狀態，增加患病風險。
塑膠微粒不僅在細胞中累積，還可能釋放影響內分泌的化學物質，導致細胞接收錯誤指令。這可能引發以下3大問題：
• 甲狀腺功能失調，導致能量調控失衡，新陳代謝減慢，容易疲倦和肥胖
• 性荷爾蒙受到干擾，影響生殖細胞，可能影響生育能力
• 胰島素反應不佳，細胞無法正確處理血糖，增加糖尿病風險
微塑膠可損腸道健康
當微塑膠進入腸道，腸道細胞如同運作有序的地鐵站，負責吸收營養和排除廢物。然而，塑膠微粒的堆積會導致：
• 腸道菌群失衡，消化不順暢
• 腸道發炎，可能引發腸漏症，未分解物質和毒素進入血液
• 消化吸收效率下降，長期可能導致營養不良或增加大腸癌風險
肝臟和腎臟負責清理體內廢物，但當微塑膠進入血液，這些器官如同接收到無法處理的垃圾。塑膠微粒不易分解，可能影響細胞代謝功能，導致：
• 肝細胞發炎，解毒能力下降
• 腎功能減退，長期累積影響尿毒排出
• 氧化壓力增加，細胞提前老化，影響整體運作
專家建議2招減風險
使用紙杯喝飲料不會立即引發疾病，但長期使用可能導致塑膠微粒在細胞中累積，影響其功能。為了減少微塑膠的影響，建議選擇更健康的飲用容器，讓細胞運作更順暢，不被塑膠影響。
台灣營養學博士雷小玲曾於當地節目分享，指消費者難以從外觀判斷紙杯採用甚麼物料製成，因此她建議選購紙杯時選擇純白色、無印刷的紙杯，並於使用前先用水沖洗，又或者直接選用不銹鋼杯、玻璃杯或磁杯來裝盛熱咖啡或熱茶等熱飲，以減低攝入塑膠毒素風險。此外她亦建議避免將紙杯放入微波爐或烤箱加熱，以免溫度過高，紙杯的淋膜材質釋出有毒物質。