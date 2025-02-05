紙杯裝熱咖啡會致癌？ 專家揭恐致9大疾病 增糖尿風險建議2招自保

喝咖啡時選擇不當的容器可能會增加健康風險。台灣基因醫學科的張家銘醫生在其Facebook專頁上指出，使用紙杯喝咖啡可能會無意中攝入塑膠微粒，這些微粒對健康構成潛在威脅，甚至可能引發多種疾病，包括癌症。

