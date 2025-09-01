牙刷知識｜刷牙前牙刷濕水超錯？ 3大刷牙陋習恐傷牙齦 專家教揀牙刷技巧有助清潔
刷牙看似簡單，但正確清潔口腔其實大有學問。有日本牙科保健專家就分享專業意見，指不少人習慣刷牙前先將牙刷濕水，但做法其實並不正確，影響清潔效果之餘甚至有機會傷及牙齦。
專家提刷牙錯誤習慣 牙刷濕水VS不濕水
據日本網站「otonanswer」導，日本千葉縣船橋市「大神宮牙科診所」的牙科衛生士軍司繪理香指出，刷牙前先將牙刷濕水其實會稀釋牙膏成分，降低其清潔與防蛀效果。同一時間，牙膏濕水後更容易「起泡」，而過量的泡沫有機會讓人誤以為牙齒已經刷乾淨，導致磨擦力不足，清潔不足反而容易留下牙垢。
軍司繪理香建議，如擔心牙刷有水垢或灰塵，可以在清水沖洗後將牙刷徹底甩乾再使用，以確保衛生與清潔效果。
常見牙刷錯誤用法
除牙刷濕水之外，軍司繪理香亦提醒許多人在日常中對牙刷的使用存在誤解，包括：
1.用熱水讓刷毛回復原狀
會損壞刷毛和牙刷的塑膠結構，減低牙刷壽命
2.成人因口腔狹小而選用兒童牙刷
兒童牙刷普遍刷毛偏短且硬度高，容易對牙齦造成損傷。
牙刷挑選及刷牙建議
軍司繪理香建議，成人可以選擇小刷頭或超薄型刷頭的牙刷，以便更容易清潔口腔後方。另外，手持牙刷動作應如拿起鉛筆一樣，輕握牙刷柄避免用力過大，並以小幅度、輕力地逐隻牙清潔，才能有效清除牙齒表面與牙縫污垢。
牙刷清潔及保養方面，她建議刷牙後用清水沖洗牙刷，並用拇指腹輕搓刷毛以清除殘渣，然後瀝乾水分並分開存放；若與家人共用洗手盆，牙刷與牙刷之間應保持距離，避免刷頭互相接觸從而防止交叉感染。養成正確的刷牙與牙刷保養習慣才能有效預防蛀牙與牙周病。