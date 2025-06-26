牙科街症網上登記｜新增「智方便」及「醫健通」認證 增設取消預約功能
衞生署今日（26日）宣布，繼6月起增加牙科街症服務整體派籌名額約3成後，牙科街症網上登記系統已推出下列4項優化措施，簡化流程，進一步提升服務效率及用戶體驗。
4大改善措施
- 1.新增「智方便」（iAM Smart）及「醫健通」（eHealth）登記牙科街症功能
- 2.優化候補機制
- 3.優化查詢抽籤結果功能
- 4.新增「醫健通」查閱成功預約紀錄
衞生署表示，有意登記牙科街症的市民，可透過登錄「智方便」（iAM Smart）或「醫健通」（eHealth）應用程式進行實時身份認證，市民的個人資料（包括姓名、身份證明文件號碼、性別、出生日期等）會自動輸入登記系統，節省登記時間，同時降低市民錯誤輸入的機會。同時，市民本人、家人或照顧者如已於「醫健通」登記，便可經「醫健通」流動應用程式查閱有關服務名額的預約紀錄。
此外，登記系統增設「查詢抽籤結果或取消預約」功能，中籤者若無法如期出席，可選擇「取消預約」，系統將自動從候補名單中，分配騰空的名額，成功候補者將於登記當日晚上九時前獲發短訊通知。
為協助市民識別真偽，衞生署的短訊只會以附有「#」號的「#DH-DENT GP」發送人名稱發出，相關短訊不會附有超連結。
至於透過網頁登記的市民，只需提供香港身份證號碼和出生日期，即可查詢登記紀錄或抽籤結果，無需再填寫身份證簽發日期。
衞生署指，自去年12月30日推出登記系統以來，運作一直暢順，市民（特別是長者）無須再親身前往牙科診所「鬥早」排隊取籌。自系統推出以來，牙科街症服務的平均使用率高達99%。
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