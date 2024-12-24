40歲男子浴室猝死 醫生警告10大易猝死行為 沖涼忽略1件事腦中風機會增4倍

在冬季，一些平常的行為可能成為致命的因素。醫生提醒，寒冷天氣下，有10種行為可能增加猝死的風險。特別是洗澡前後忽略一件事，可能使中風風險增加四倍！長者或長期病患者應特別注意保暖和身體狀況，避免高風險行為。

