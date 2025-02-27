猴疱疹病毒｜港男被金山猴子襲擊感染4個月後不治 致死率高達8成 潛伏期/病徵/傳播途徑拆解
2月下旬遭猴子咬傷 延至6月身亡
衞生防護中心最新一期《傳染病直擊》回顧去年全港傳染病個案時，提及該名37歲於去年2月下旬，於金山郊野公園被猴子咬傷，至3月21日出現發燒及神智不清情況送院，並診斷為B病毒腦炎。患者於4月病情仍然危殆，直至6月17日再到出現休克，並於翌日（18日）離世。
B病毒自然存在於獼猴體液
防護中心指在發現首宗個案後，於去年4月5日起已將B病毒感染列入監察名單內，並提醒市民B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等，受感染人類最初會出現流感樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。
就有關個案，漁護署曾提醒市民多項應注意事項，包括：
1.避免在猴子面前進食
2.避免直視猴子眼睛，以免被視作挑釁
3.猴子靠近時應該放慢腳步，應與牠們保持適當距離，不要主動靠近或接觸猴子
4.接觸猴子或其排泄物後應立即用梘液及清水徹底洗手
5.如不幸被猴子咬傷或抓傷應立即求醫
延遲治療致死率80%
感染及傳染病專科醫生林緯遜曾指出，猴疱疹病毒是某些猴子身上常見的感染病毒。猴子感染後一般沒有病徵或只有輕微病徵，然而若感染人類則可以較為嚴重。
猴疱疹病毒感染病徵
病徵會分階段出現，早期或只是傷口紅腫痛，其後或手腳麻痺及疼痛；如病毒進入中樞神經且無任何治療，死亡率高達8成。
猴子咬或抓傷後處理方法
他指，若被猴子咬或抓傷，應即時處理傷口，包括消毒及清洗並妥善覆蓋，其後儘快求醫，詳細交代經過後由醫生判斷是否需要打破傷風針、服用抗生素及抗病毒治療等。他強調如獲快速治療，治愈機會極高。他又指相信該猴子剛好急性感染猴疱疹病毒，否則只是間接接觸的感染機會很低；他又建議市民勿主動接觸野生動物，萬一接觸後亦應立即洗手，以及勿觸摸口鼻和眼睛。
據了解，猴疱疹病毒最早於1932年在美國發現，但全球僅有約50宗個案；內地於2021年公佈一宗個案，指一名53歲獸醫解剖兩隻猴子後，約一個月後出現噁心嘔吐，其後有發燒及神經系統症狀。患者先後多次求醫，最終於2個月後死亡。