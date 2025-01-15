自揭患橫紋肌溶解症+王喜急性腎衰竭險終身洗腎+拆解橫紋肌溶解症食小龍蝦有風險
廣告
近年移居台灣的藝人王喜去年12月曾在社交網站上載身處醫院照片，稱「入住了7000元台幣一晚的單人房」，標記 「習慣就好、想太多、打擾了」字眼，不過就未有透露入院原因。
至昨日（14日），王喜再度於社交平台發文，上載2張驗身報告指數並透露自己患腎衰竭。他在留言中指「由被判『終身洗腎』到『自簽出院』；由末期腎衰竭到3B期腎衰竭；證明爸媽給我的基因跌撞唔爛堅如磐石」。帖文又標記幾個關鍵字，其中包括「橫紋肌溶解急性腎衰竭」，不少網民亦留言為王喜送上祝福，並著他好好保重身體。
橫紋肌溶解症多因過度運動而起
事實上，內地不乏因體罰或過度運動而引致橫紋肌溶解的病例；去年10月，山東一名13歲少年參加夏令營時就被罰做1,000下深蹲，並於做到第200次後體力不支。就醫時醫生一度誤診為肌肉拉傷，及後才確診為橫紋肌溶解症，非但對肝腎功能造成嚴重損害，雙腿甚至可能終身傷殘。
綜合資料，「橫紋肌溶解症」（Rhabdomyolysis）是一種內科急症，由於橫紋肌急速損傷，導致肌肉細胞的壞死及細胞膜的破壞，肌肉的一些蛋白質及肌球蛋白（myoglobin）滲漏，進而進入血液中並隨後出現在尿中，稱為「肌球蛋白尿」，病患出現肌肉腫脹，並且疼痛僵硬，若沒有即時治療，肌肉破壞太嚴重，會導致腎臟機能損傷，甚至導致急性腎衰竭，有終身洗腎或致命的危機。
橫紋肌溶解症成因
- 激烈運動後及過度使用肌肉
- 常見於健行、跑馬拉松等
- 肌肉受到創傷或擠壓，包括撞傷、燒傷、過度肢體體罰
- 因為酗酒或服用安眠藥，令意識昏沉而未有改變姿勢，導致肌肉受到連續4、5個小時壓迫
- 因癲癇導致肌肉長時間抽搐
橫紋肌溶解症徵狀
- 肌肉出現疼痛、無力、倦怠或壓痛，肌肉收縮力量下降，肌肉的表皮可能會出現腫脹及充血的現象
- 尿液呈現烏龍茶或可樂般的深褐色(這是因為病患血液中帶有大量的肌球蛋白,並從尿液排出)
- 當腎功能受損時，尿液會減少，甚至無尿
- 尿液試紙檢查會出現潛血反應(因為肌球蛋白的構造和血紅素類似)
食小龍蝦後肌肉嚴重酸痛 兩港人一度入院
除運動外，不良飲食亦有可能引發橫紋肌溶解症；2016年，本港先後有兩名分別30及55歲的女子在食用已煮熟的小龍蝦後，分別出現背、胸、肩和大腿嚴重肌肉痛，以及肩膀、手臂和雙腳嚴重肌肉痛症狀。
衞生署當時解釋指，橫紋肌溶解症症狀為肌肉溶解，並可引致腎臟受損和其他併發症；署方指自1924年起，北歐、美國、巴西亞馬遜地區和中國等地曾發生由食用淡水魚和小龍蝦引致的橫紋肌溶解症零星個案或群組爆發。此症可能是積累在有關動物體內未知的耐熱毒素引致。衞生署又針對進食小龍蝦提出以下建議：
- 烹飪前清洗乾淨，烹飪過程要燒熟煮透
- 市民應向信譽良好可靠供應商購買新鮮小龍蝦，亦切勿購買來歷不明的或自行捕撈野生小龍蝦食用
- 不應過量進食小龍蝦，及不要食用小龍蝦的頭和內臟
- 如果進食小龍蝦後出現全身或局部肌肉酸痛等症狀，應及時就醫，並主動告訴醫生之前曾進食的食物
圖片來源：王喜ig