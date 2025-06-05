尿路藏「石」危機？一文看清膀胱結石警號

腎結石、輸尿管結石和膀胱結石，堪稱尿路結石疾患的「三劍俠」。不過相比前兩者的發病率，膀胱結石不及其普遍，雖然如此，一旦患上也會受到排尿異常的症狀所困擾。患上膀胱結石一般男比女多，尤其較年長的男士，當前列腺肥大情況較嚴重時，更屬高危。

