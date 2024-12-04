瓊瑤輕生亡｜留千字遺書笑別親友4點道盡生死憶亡夫「不如歸去」

知名作家瓊瑤今日（4日）被發現於其位於台灣淡水的住所內輕生，享年86歲。瓊瑤一生創作無數知名作品，其中以曾改編成電視劇的《還珠格格》最為港人熟悉。事實上，瓊瑤多日前曾於社交平台撰文悼念亡夫，今日下午又由友人代為上載千字遺書，慨嘆有感身體日漸「衰弱退化」，不欲眼白白「枯萎凋零」，盼「為這最後的大事作主」，故選擇灑脫離去，形容自己「活過」不曾辜負此生，希望親友不要為她的離去感到傷心，但仍叮囑年輕人不要輕易放棄生命。

