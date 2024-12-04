瓊瑤輕生亡｜留千字遺書笑別親友4點道盡生死憶亡夫「不如歸去」
瓊瑤淡水寓所輕生
綜合台灣媒體報道，知名作家瓊瑤於今日（4日）下午在其位於淡水區的住所內輕生去世。救護人員接報趕到現場，發現瓊瑤（本名陳喆）已在房間內輕生，當場確認無呼吸心跳，明顯死亡，未送醫院，享年86歲。
文學成就非凡 《還珠格格》膾炙人口
瓊瑤一生創作了無數膾炙人口的作品，其中最為香港讀者熟悉的包括曾改編成電視劇的《還珠格格》。其他著名作品還有《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》、《海鷗飛處》、《心有千千結》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》，以及《六個夢》系列（婉君、啞妻、三朵花）、《望夫崖》、《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄》系列——《梅花烙》、《鬼丈夫》、《水雲間》等。
遺書交代身後事 5天前撰文悼亡夫
根據台灣媒體的報道，瓊瑤的兒子透露母親留下了遺書，並指示秘書於中午回家查看。秘書進入屋內後發現情況，隨即報警。瓊瑤生前最後一次在臉書發文是在上月28日，題為《憶亡夫》，她在文中懷念數年前去世的丈夫平鑫濤，表達了「我多麼多麼的想你」及「不如歸去」的思念之情。
看破生死不欲慢慢凋零 叮囑年輕人勿輕易尋短
另一方面，瓊瑤的社交平台於今日（4日）下午3時許驚見更新，下款寫有「瓊瑤 寫於淡水雙映樓」字眼，日期為「12月3日」並由友人代發，疑為遺書。文章當中她交代親友們「不要傷心、不要為我難過」，形容自己明白「死亡」是人生必經之路，「不想慢慢萎凋零」。
瓊瑤在文中又回顧了她充實的一生，形容自己「能愛、能恨、能笑、能哭」，經歷已不枉此生。雖然選擇離去，但瓊瑤在文中依然表達了對家人及朋友的不捨，強調「愛」是繫著她心的力量，希望朋友們可以理解她的選擇，叮囑「年輕的你們」不可輕易放棄生命，認為一時的挫折「可能是美好生命中的『磨練』」，稱希望你們「像我一樣活到86、87歲，再來選擇如何面對死亡」。
瓊瑤網上遺書全文
《當雪花飄落》
當雪花開始紛紛飄落
我心裡輕輕的唱著歌
終於等到了這一天
生命裡的雪季沒錯過
這趟旅程走來辛苦顛簸
且喜也有各種精彩唱和
經過了山路的崎嶇不平
挨過了水路的駭浪風波
留下了…留下了…
我那些字字句句的著作
是我今生為愛燃燒的熱火
誰在雪地插了鮮花一朵
陽光映著玫瑰如此鮮活
正像我心中的雪與火
無論是好是壞是對是錯
那個我…那個我…
始終追尋著日出與日落
相信人間有愛 初心如昨
這是我最後的選擇
時間已到 生命不會更好
不拖累所愛 也超越病魔
我心翩然自如奔放快樂
當此刻…當此刻…
有如雪花與火花同時綻放
我將飛向可以起舞的星河
各位親愛的朋友知音們：
不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！
「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！
這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。
上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。
我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。
朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！
我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！
別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。
注意，我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」！
親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！
千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！
瓊瑤 寫於淡水雙映樓
2024、12、3
淑玲代發2024.12.04