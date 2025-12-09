生肉處理｜清水洗生肉易致細菌四濺 污染杯碟餐具嚴重可致敗血 專家教處理生肉4招溫度屬關鍵

街市買生肉後，不少人在烹調前都會先沖水一次，但其實處理方法一旦有錯，隨時弄巧反拙令細菌爆發。有兒科醫生就警告，看似乾淨的一步有可能令沙門氏菌擴散。醫生又分享4個正確處理步驟，呼籲大眾「生肉其實不用洗」。

