狂用1款生髮神器半個月變「毛孩」 30歲OL臉手生毛被嘲「原始人」 專科醫生拆解全因做錯1件事

還算不算得上有用？內地一名年輕OL因長期受掉髮問題困擾，決定嘗試網上購買的5%濃度「生髮神器」。然而半個月後，事主臉部及手臂多處反長出大量汗毛，部分甚至顯得粗黑，被公司同事嘲為「原始人」。有專科醫生嘗試拆解原因，認為情況是事主1錯誤做法所引致。

