狂用1款生髮神器半個月變「毛孩」 30歲OL臉手生毛被嘲「原始人」 專科醫生拆解全因做錯1件事
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還算不算得上有用？內地一名年輕OL因長期受掉髮問題困擾，決定嘗試網上購買的5%濃度「生髮神器」。然而半個月後，事主臉部及手臂多處反長出大量汗毛，部分甚至顯得粗黑，被公司同事嘲為「原始人」。有專科醫生嘗試拆解原因，認為情況是事主1錯誤做法所引致。
30歲OL狂用「生髮神器」 半個月後慘變「毛孩」
綜合《極目新聞》等內地傳媒報導，杭州30歲女子小侯多年來一直為掉髮問題所苦，注意到近年來備受推崇的「生髮神器」Minoxidil，於是迫不及待地從網上訂購多瓶，並於農曆新年期間每天使用，期待頭髮能夠重新生長。然而在半個月後，她發現髮量並未顯著增加，反而額頭、臉頰、唇周甚至手臂上的汗毛變得又粗又黑，整個人儼如「毛孩」。她大驚之下急忙前往醫院皮膚科求助。
專家解釋Minoxidil副作用
皮膚科醫師鄧琳指出，小侯經常過量塗抹Minoxidil，且藥液經常流到頭皮以外的區域，有時甚至在藥液未乾透時就入睡，導致藥物沾染到臉部和其他部位。鄧琳解釋，多毛是Minoxidil的常見副作用之一，少數人會出現這種情況。重點是Minoxidil其實分為2%及5%兩種濃度，分別屬於「女性用」及「男性用」，而事主正正「用錯男款」，加上使用方法不當，導致藥物被皮膚吸收後引發不必要的毛髮生長。
後續處理方面，鄧琳指事主毋須過於擔心，只需停藥2至4個月，多餘的毛髮將逐漸脫落，直至回復本來樣貌。
醫生拆解正確用法
據報，Minoxidil是國際公認治療雄激素性掉髮（AGA，又稱雄性禿）的外用藥物，通過擴張頭皮血管改善微循環、刺激毛囊細胞增殖、延長毛囊生長期等作用，促進毛髮生長。鄧琳強調，雖然Minoxidil是常用的防脫非處方藥物，但在使用濃度、用量、頻率以及劑型選擇上，最好在醫生的指導下進行，以免出現類似問題。
圖片來源：網上圖片