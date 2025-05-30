瑪嘉烈醫院3醫生急性腸胃炎1喪命 調查證無關連性、非STEC所致
三名醫生急性腸胃炎 一人不幸離世
中心於今年2月10日接獲瑪嘉烈醫院通報，指該院腫瘤科有三名醫生出現急性腸胃炎徵狀，其中一名醫生於2月7日不幸離世。由於瑪嘉烈醫院初步調查發現其中一名病徵輕微的醫生的糞便樣本經核酸檢測對志賀毒素基因呈陽性反應，因此懷疑該群組可能感染產志賀毒素大腸桿菌（STEC）。中心隨即就懷疑群組個案開展全面流行病學調查。由袁國勇教授帶領的香港大學微生物學系專家團隊亦有協助。
樣本未驗出STEC 三人病因無關連性
中心調查顯示，該名懷疑感染STEC但病徵輕微的醫生的糞便樣本細菌培養未有發現STEC活菌；其餘兩名醫生（包括離世醫生）的相關樣本對STEC檢測均呈陰性。中心在瑪嘉烈醫院腫瘤科及院內相關食肆採集了34個環境樣本及27個食物樣本，所有樣本對STEC檢測均為陰性。中心亦對腫瘤科職員進行加強監測，沒有發現其他相關個案。根據已掌握的資料，中心確認瑪嘉烈醫院腫瘤科並未出現STEC爆發，而三名醫生的疾病並沒有任何關連。
死者體內發現C組輪狀病毒 死因未明
就離世醫生的死因，瑪嘉烈醫院病理科已進行解剖及病理學檢驗；然而遺體檢驗無法確定引發致死的病理變化的確實原因。香港大學微生物學系專家在死者的不同組織樣本經核酸檢測發現C組輪狀病毒（一種已知的輪狀病毒），但另外兩名醫生的糞便樣本未有檢測到該病毒。專家認為死者最初出現的急性腸胃炎是由C組輪狀病毒引起，而C組輪狀病毒與其死因的直接關係不清晰，不排除由其他因素引致。
屬腸胃炎病毒 一般症狀較輕
輪狀病毒是一種常見於兒童的腸胃炎病毒，分為A組、B組和C組等類型，以A組最為常見（佔全球超過90%的輪狀病毒感染），主要影響5歲以下幼兒。有科學研究顯示C組可能較多感染成人和年紀較大兒童，而症狀或會較A組和B組輕微。根據醫院管理局的統計數字，公立醫院在過往十年並無錄得輪狀病毒感染的死亡個案。預防輪狀病毒感染的方法跟預防其他病毒性腸胃炎相似。保持良好的個人、食物及環境衞生最為重要。
另外，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，例如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。一般而言，產志賀毒素大腸桿菌感染多與進食或飲用受污染的食品或水有關，例如生或未經充分煮熟的肉類、受污染的蔬果或未經消毒的奶製品。同時，該細菌亦可藉由糞口途徑在人與人之間傳播。預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似。