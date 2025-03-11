痱滋膏邊隻好？｜推介7款熱門品牌治飛滋/口內炎/口腔潰瘍 附消委會成分功效比較
痱滋膏邊隻好目錄
痱滋（飛滋）/口腔潰瘍/口內炎成因
痱滋又稱「嘴破」，在醫學上指口腔潰瘍，又稱為口腔炎、口瘡。據衞生署口腔健康促進科指，痱滋是一種復發性口瘡，出現在口腔軟組織上的潰瘍，這些軟組織包括面頰、口唇和喉嚨的黏膜及舌面，但不會傳染。
痱滋的成因複雜，並非單一因素所致。以下深入探討其成因：
- 機械性損傷： 口腔黏膜脆弱，意外咬傷、不合適的假牙摩擦或過度用力刷牙。
- 生理因素： 內分泌失調、免疫系統紊亂，甚至腸胃功能障礙。
- 營養失衡： 長期缺乏維生素B12、葉酸及鐵質等營養素，口腔黏膜修復能力減弱。
- 不良習慣： 長期吸煙、飲酒或過度攝取辛辣刺激性食物，均可能刺激口腔黏膜。
痱滋初期為圓形或橢圓形小泡，隨後破裂形成黃白色或灰白色潰瘍，周圍紅腫。患者在進食、說話甚至吞嚥時，均會感到劇烈疼痛，嚴重影響日常生活。澳洲政府的健康頻道指出，長期吸煙或飲酒會增加生痱滋的風險。
痱滋（飛滋）/口腔潰瘍/口內炎的治療方法及藥物
大多數痱滋會在1至2週內自行痊癒，但期間的不適感可透過適當藥物緩解。若痱滋持續超過三週或反覆發作，應尋求專業醫療協助。市面上常見的痱滋藥有以下幾種：
- 類固醇消炎藥膏： 透過抑制發炎反應，減輕疼痛與紅腫。但須注意，病毒或細菌感染引起的潰瘍，以及胃潰瘍、糖尿病患者應避免使用。
- 非類固醇止痛凝膠： 提供局部止痛效果，減緩進食時的不適。
- 組織凝結劑： 促進潰瘍表面蛋白質凝結，加速傷口癒合。
- 保護性膠體藥膜： 形成物理屏障，隔離刺激，減輕摩擦疼痛。
- 中藥成分藥粉： 部分藥粉具清熱解毒、消腫止痛功效，但使用前應諮詢中醫師意見。
- 複方維生素口服錠： 針對營養失衡引起的痱滋，補充維生素B群、C群，提升口腔黏膜修復力。
7款痱滋膏/痱滋貼/痱滋啫喱比較
|產品名稱
|產地
|售價
|Bonjela保治靈口腔止痛軟膏 15克
|美國
|$60.5
|Oralmedic口健樂痱滋啫喱
|美國
|$29.9
|Oralmedic口健樂兒童痱滋啫喱
|瑞士
|$65
|Corsodyl無酒精漱口水300毫升
|德國
|$90
|佐藤Sato口炎靈口內軟膏 8g
|日本
|$49
|日本大正製藥痱滋貼 10片
|日本
|$85
|Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏 5克
|愛爾蘭
|$48
Bonjela保治靈口腔止痛軟膏可迅速舒緩口腔潰瘍、痱滋、唇瘡等不適，不含糖份，供成人使用。
使用方法：用指尖塗抹患處，每三小時一次。用後30分鐘才戴假牙。
產地：美國
痱滋膏推介｜2.Oralmedic口健樂痱滋啫喱 $29.9
口健樂痱滋啫喱軟膏提供快速、有效的處理方法來舒緩痱滋所帶來的疼痛及不適。不適用於治療唇瘡或口腔黏膜水泡。
使用方法：擦乾患處，塗上啫喱，待5-10秒後漱口。
產地：美國
售價：$29.9
注意事項：
- 使用時可能會有刺痛感
- 切勿過量使用或塗抹於非痱滋區域
- 本產品不適用於治療唇瘡或口腔黏膜水泡
口健樂兒童痱滋啫喱，屬醫療儀器第 1 級（即並非透過藥物等配方，但可通過醫療儀器發揮其功效），無西藥副作用，高效幫助痱滋加速痊癒。美國 FDA 及 CIR 認可有效成份，適合6歲或以上兒童使用。
使用方法：使用前清洗雙手並擦乾患處，塗上啫喱覆蓋整個患處，每5-6小時可重複使用。
產地：瑞士
痱滋膏推介｜4.Corsodyl無酒精漱口水300毫升 $90
Corsodyl無酒精漱口水可預防及治療牙肉發炎、口腔潰瘍，保持口腔清潔衛生。
使用方法：每日兩次，每次10毫升，漱口一分鐘。刷牙後請先用清水漱口，並等待5分鐘後再使用。
產地：德國
痱滋膏推介｜5.佐藤Sato口炎靈口內軟膏 8g $49
佐藤Sato口炎靈口內軟膏適用於口腔損傷、發炎、痱滋、黏膜炎、舌炎及牙肉發炎等。強效消炎成份迅速修復口腔潰爛。膠狀粘基質遇水形成保護膜，隔絕外來刺激。
產地：日本
注意事項：此藥可使人昏昏欲睡，服後請勿駕駛或操作機械。
痱滋膏推介｜6.日本大正製藥痱滋貼 10片 $85
日本大正製藥痱滋貼是很多港人遊日必買藥妝之一，能快速舒緩口腔炎、口腔潰瘍等不適，促進傷口癒合。厚度僅0.1mm，舒適不影響進食。睡前使用效果更佳。
產地：日本
痱滋膏推介｜7.Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏 5克 $48
Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏可舒緩及治療唇疹、痱滋，加速自然癒合。含有效抑制皰疹病毒的甘珀酸鈉，配方天然，不含水楊酸鹽。
使用方法：每日四次塗抹患處，餐後及睡前最佳。
產地：愛爾蘭
消委會拆解痱滋膏成分與作用
消委會針對市售痱滋膏進行成分分析，揭示以下常見有效成分：
1.水楊酸膽鹼（Choline Salicylate）
水楊酸膽鹼是治療痱滋的止痛藥。英國藥物及健康產品管理局提醒16歲以下人士不宜使用，因為有機會影響兒童的中樞神經系統及肝臟。
2.洗必泰（Chlorhexidine）/聚維酮碘（Povidone-iodine）
含有洗必泰或聚維酮碘成分的漱口水或藥膏有助殺菌，減低患處因細菌感染而難以癒合的機會。
3.曲安西龍（Triamcinolone）
曲安西龍這類口腔軟膏屬類固醇成分，是醫治痱滋常見的藥物。消委會建議在飯後／睡前，以棉花棒弄乾患處，再用新棉花棒沾適量藥膏，待大約 15-30 秒後形成薄膜即可。
4.苄達明（Benzydamine）
含有苄達明成分的漱口水或噴劑沒有類固醇，只要用15毫升漱口或噴於患處，可緩和痛楚，但維持時間較短。
4大選購與使用痱滋膏貼士
選購痱滋膏時，應仔細閱讀產品說明，選擇適合自身需求的成分：
- 成分考量： 針對個人需求選擇合適的成分。如需快速止痛，可選擇含止痛成分的藥膏；若擔心感染，則可選擇具抗菌效果的產品。
- 年齡限制： 留意產品是否適合兒童使用。部分產品可能含有不適合兒童的成分。
- 使用方式： 選擇自己偏好的劑型，如凝膠、藥膏、漱口水或噴劑。
- 品牌信譽： 選擇信譽良好、品質保證的品牌。
使用痱滋膏期間，應保持口腔清潔，避免食用刺激性食物，若症狀未見改善或惡化，應立即就醫。
延伸閱讀：
痱滋｜經常生痱滋9大原因 拆解急救、舒緩方法、痱滋膏等止痛治療藥物
哪些人不適合使用類固醇痱滋膏？
胃潰瘍、糖尿病患者及免疫力低下者應避免使用類固醇藥膏。
兒童可以使用痱滋膏嗎？
部分痱滋膏不適合兒童使用，應仔細閱讀產品說明或諮詢藥師。
痱滋膏可以長期使用嗎？
不建議長期使用，應諮詢醫生或藥師意見。欲了解更多口腔健康資訊，請諮詢您的牙醫或藥師。
痱滋多久會自行痊癒？
大多數痱滋會在7至14天內自行痊癒。