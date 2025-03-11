痱滋膏邊隻好 推介 痱滋膏邊隻好？｜推介7款熱門品牌治飛滋/口內炎/口腔潰瘍 附消委會成分功效比較

痱滋膏邊隻好？｜推介7款熱門品牌治飛滋/口內炎/口腔潰瘍 附消委會成分功效比較

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痱滋（飛滋）學名口腔潰瘍，是許多人常見的口腔困擾，影響進食又影響心情。痱滋膏邊隻好？痱滋膏/痱滋貼怎樣選？痱滋膏各種成份又有何作用？《日日健康》編輯團隊綜合消委會的成分分析，深入剖析痱滋的成因、治療方法及痱滋膏的選購要點，並推介7款熱門痱滋膏。

痱滋膏邊隻好目錄

痱滋（飛滋）/口腔潰瘍/口內炎成因

痱滋又稱「嘴破」，在醫學上指口腔潰瘍，又稱為口腔炎、口瘡。據衞生署口腔健康促進科指，痱滋是一種復發性口瘡，出現在口腔軟組織上的潰瘍，這些軟組織包括面頰、口唇和喉嚨的黏膜及舌面，但不會傳染。

痱滋的成因複雜，並非單一因素所致。以下深入探討其成因：

  • 機械性損傷： 口腔黏膜脆弱，意外咬傷、不合適的假牙摩擦或過度用力刷牙。
  • 生理因素： 內分泌失調、免疫系統紊亂，甚至腸胃功能障礙。
  • 營養失衡： 長期缺乏維生素B12、葉酸及鐵質等營養素，口腔黏膜修復能力減弱。
  • 不良習慣： 長期吸煙、飲酒或過度攝取辛辣刺激性食物，均可能刺激口腔黏膜。

痱滋初期為圓形或橢圓形小泡，隨後破裂形成黃白色或灰白色潰瘍，周圍紅腫。患者在進食、說話甚至吞嚥時，均會感到劇烈疼痛，嚴重影響日常生活。澳洲政府的健康頻道指出，長期吸煙或飲酒會增加生痱滋的風險。

痱滋（飛滋）/口腔潰瘍/口內炎的治療方法及藥物

大多數痱滋會在1至2週內自行痊癒，但期間的不適感可透過適當藥物緩解。若痱滋持續超過三週或反覆發作，應尋求專業醫療協助。市面上常見的痱滋藥有以下幾種：

  1. 類固醇消炎藥膏： 透過抑制發炎反應，減輕疼痛與紅腫。但須注意，病毒或細菌感染引起的潰瘍，以及胃潰瘍、糖尿病患者應避免使用。
  2. 非類固醇止痛凝膠： 提供局部止痛效果，減緩進食時的不適。
  3. 組織凝結劑： 促進潰瘍表面蛋白質凝結，加速傷口癒合。
  4. 保護性膠體藥膜： 形成物理屏障，隔離刺激，減輕摩擦疼痛。
  5. 中藥成分藥粉： 部分藥粉具清熱解毒、消腫止痛功效，但使用前應諮詢中醫師意見。
  6. 複方維生素口服錠： 針對營養失衡引起的痱滋，補充維生素B群、C群，提升口腔黏膜修復力。

7款痱滋膏/痱滋貼/痱滋啫喱比較

產品名稱 產地 售價
Bonjela保治靈口腔止痛軟膏 15克 美國 $60.5
Oralmedic口健樂痱滋啫喱 美國 $29.9
Oralmedic口健樂兒童痱滋啫喱 瑞士 $65
Corsodyl無酒精漱口水300毫升 德國 $90
佐藤Sato口炎靈口內軟膏 8g 日本 $49
日本大正製藥痱滋貼 10片 日本 $85
Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏 5克 愛爾蘭 $48

痱滋膏推介｜1.Bonjela保治靈口腔止痛軟膏 15克 $60.5

痱滋膏邊隻好 推介 Bonjela保治靈口腔止痛軟膏 15克 $60.5（圖片來源：網上圖片）
Bonjela保治靈口腔止痛軟膏 15克 $60.5（圖片來源：網上圖片）

Bonjela保治靈口腔止痛軟膏可迅速舒緩口腔潰瘍、痱滋、唇瘡等不適，不含糖份，供成人使用。

使用方法：用指尖塗抹患處，每三小時一次。用後30分鐘才戴假牙。

產地：美國

售價：$60.5

痱滋膏推介｜2.Oralmedic口健樂痱滋啫喱 $29.9

痱滋膏邊隻好 推介 Oralmedic口健樂痱滋啫喱（圖片來源：網上圖片）
Oralmedic口健樂痱滋啫喱（圖片來源：網上圖片）

口健樂痱滋啫喱軟膏提供快速、有效的處理方法來舒緩痱滋所帶來的疼痛及不適。不適用於治療唇瘡或口腔黏膜水泡。

使用方法：擦乾患處，塗上啫喱，待5-10秒後漱口。

產地：美國

售價：$29.9

注意事項：

  • 使用時可能會有刺痛感
  • 切勿過量使用或塗抹於非痱滋區域
  • 本產品不適用於治療唇瘡或口腔黏膜水泡

痱滋膏推介｜3.Oralmedic口健樂兒童痱滋啫喱 $65

痱滋膏邊隻好 推介 Oralmedic口健樂兒童痱滋啫喱 $65（圖片來源：網上圖片）
Oralmedic口健樂兒童痱滋啫喱 $65（圖片來源：網上圖片）

口健樂兒童痱滋啫喱，屬醫療儀器第 1 級（即並非透過藥物等配方，但可通過醫療儀器發揮其功效），無西藥副作用，高效幫助痱滋加速痊癒。美國 FDA 及 CIR 認可有效成份，適合6歲或以上兒童使用。

使用方法：使用前清洗雙手並擦乾患處，塗上啫喱覆蓋整個患處，每5-6小時可重複使用。

產地：瑞士

售價：$65

痱滋膏推介｜4.Corsodyl無酒精漱口水300毫升 $90

痱滋膏邊隻好 推介 Corsodyl無酒精漱口水300毫升 $90（圖片來源：網上圖片）
Corsodyl無酒精漱口水300毫升 $90（圖片來源：網上圖片）

Corsodyl無酒精漱口水可預防及治療牙肉發炎、口腔潰瘍，保持口腔清潔衛生。

使用方法：每日兩次，每次10毫升，漱口一分鐘。刷牙後請先用清水漱口，並等待5分鐘後再使用。

產地：德國

售價：$90

痱滋膏推介｜5.佐藤Sato口炎靈口內軟膏 8g $49

痱滋膏邊隻好 推介 佐藤Sato口炎靈口內軟膏 8g $49（圖片來源：網上圖片）
佐藤Sato口炎靈口內軟膏 8g $49（圖片來源：網上圖片）

佐藤Sato口炎靈口內軟膏適用於口腔損傷、發炎、痱滋、黏膜炎、舌炎及牙肉發炎等。強效消炎成份迅速修復口腔潰爛。膠狀粘基質遇水形成保護膜，隔絕外來刺激。

產地：日本

注意事項：此藥可使人昏昏欲睡，服後請勿駕駛或操作機械。

售價：$49

痱滋膏推介｜6.日本大正製藥痱滋貼 10片 $85

痱滋膏邊隻好 推介 日本大正製藥痱滋貼 10片 HK$85（圖片來源：網上圖片）
日本大正製藥痱滋貼 10片 HK$85（圖片來源：網上圖片）

日本大正製藥痱滋貼是很多港人遊日必買藥妝之一，能快速舒緩口腔炎、口腔潰瘍等不適，促進傷口癒合。厚度僅0.1mm，舒適不影響進食。睡前使用效果更佳。

產地：日本

售價：$85

痱滋膏推介｜7.Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏 5克 $48

痱滋膏邊隻好 推介 Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏 5克 $48（圖片來源：網上圖片）
Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏 5克 $48（圖片來源：網上圖片）

Rowa Herpesan諾華唇疹消透明啫喱膏可舒緩及治療唇疹、痱滋，加速自然癒合。含有效抑制皰疹病毒的甘珀酸鈉，配方天然，不含水楊酸鹽。

使用方法：每日四次塗抹患處，餐後及睡前最佳。

產地：愛爾蘭

售價：$48

消委會拆解痱滋膏成分與作用

消委會針對市售痱滋膏進行成分分析，揭示以下常見有效成分：

1.水楊酸膽鹼（Choline Salicylate）

水楊酸膽鹼是治療痱滋的止痛藥。英國藥物及健康產品管理局提醒16歲以下人士不宜使用，因為有機會影響兒童的中樞神經系統及肝臟。

2.洗必泰（Chlorhexidine）/聚維酮碘（Povidone-iodine）

含有洗必泰或聚維酮碘成分的漱口水或藥膏有助殺菌，減低患處因細菌感染而難以癒合的機會。

3.曲安西龍（Triamcinolone）

曲安西龍這類口腔軟膏屬類固醇成分，是醫治痱滋常見的藥物。消委會建議在飯後／睡前，以棉花棒弄乾患處，再用新棉花棒沾適量藥膏，待大約 15-30 秒後形成薄膜即可。

4.苄達明（Benzydamine）

含有苄達明成分的漱口水或噴劑沒有類固醇，只要用15毫升漱口或噴於患處，可緩和痛楚，但維持時間較短。

4大選購與使用痱滋膏貼士

選購痱滋膏時，應仔細閱讀產品說明，選擇適合自身需求的成分：

  • 成分考量： 針對個人需求選擇合適的成分。如需快速止痛，可選擇含止痛成分的藥膏；若擔心感染，則可選擇具抗菌效果的產品。
  • 年齡限制： 留意產品是否適合兒童使用。部分產品可能含有不適合兒童的成分。
  • 使用方式： 選擇自己偏好的劑型，如凝膠、藥膏、漱口水或噴劑。
  • 品牌信譽： 選擇信譽良好、品質保證的品牌。

使用痱滋膏期間，應保持口腔清潔，避免食用刺激性食物，若症狀未見改善或惡化，應立即就醫。

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哪些人不適合使用類固醇痱滋膏？

胃潰瘍、糖尿病患者及免疫力低下者應避免使用類固醇藥膏。

兒童可以使用痱滋膏嗎？

部分痱滋膏不適合兒童使用，應仔細閱讀產品說明或諮詢藥師。

痱滋膏可以長期使用嗎？

不建議長期使用，應諮詢醫生或藥師意見。欲了解更多口腔健康資訊，請諮詢您的牙醫或藥師。

痱滋多久會自行痊癒？

大多數痱滋會在7至14天內自行痊癒。

圖片來源：網上圖片資料或影片來源：衞生署口腔健康促進科澳洲政府的健康頻道

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