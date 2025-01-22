痱滋｜經常生痱滋9大原因 拆解急救、舒緩方法、痱滋膏等止痛治療藥物
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生痱滋（飛滋）是許多人常遇到的問題，特別是當進食或說話時，痱滋帶來的痛楚讓人難以忍受。不少人關注痱滋的成因、舒緩方法以及治療方式。本篇將全面拆解痱滋的主要成因，並提供有效的舒緩及治療建議，助你遠離口腔潰瘍困擾。
痱滋目錄
痱滋成因｜經常生痱滋的9大主因
痱滋，又稱口瘡性潰瘍(Aphthous Ulcers)，是口腔內黏膜出現破損後因發炎反應導致的潰瘍。以下為主要的痱滋成因：
- 口部創傷：進食時被堅硬或尖銳的食物（如薯片）刮傷口腔，或因咬損口腔內壁而誘發潰瘍。
- 免疫系統失調：免疫系統紊亂可能攻擊自身組織，導致痱滋反覆發作。
- 內分泌變化：女性於月經期間或懷孕期，由於荷爾蒙分泌變化而更容易生痱滋。
- 精神壓力：壓力過大或睡眠不足，會削弱免疫力，增加痱滋風險。
- 藥物影響：如使用吸入性類固醇治療哮喘，可能提高生痱滋的機會。
- 腸胃失調：如患有克隆氏症等炎症性腸病，容易伴隨口腔潰瘍。
- 營養不足：缺乏維他命B群、C、鐵、鋅及葉酸等，會削弱口腔黏膜抵抗力。
- 遺傳因素：家族中有復發性口瘡病史者，患病機率較高。
- 其他原因：如佩戴不合適的假牙、牙齒不整齊、刷牙方法錯誤等，均可能引致痱滋。
痱滋症狀｜從位置到形態，了解痱滋特徵
痱滋的形態及位置各有不同，但常見的特徵包括：
- 形態：圓形或橢圓形潰瘍，中心呈白色或灰色，邊緣泛紅。
- 大小：潰瘍直徑通常小於1厘米，常見為2至5毫米。
- 位置：痱滋可出現在內嘴唇、舌側、舌底、牙肉及喉嚨等無角質保護的黏膜部位。舌面、上顎等有角質保護的地方則較少出現痱滋。
- 與唇瘡區別：唇瘡由單純皰疹病毒引起，復發部位固定，而痱滋不涉及病毒感染，每次患處位置不同。
痱滋舒緩方法｜7個家居護理技巧
為了舒緩痱滋的痛楚並加快痊癒，以下幾個方法值得參考：
- 保持口腔清潔：使用軟毛牙刷，避免觸碰患處，並早晚使用漱口水清潔口腔。
- 適當飲食：多攝取含維他命B、C、鐵、鋅的食物，如新鮮蔬果、麥皮、紅米等；避免進食粗硬、煎炸或辛辣食物。
- 緩解壓力：保持心境愉快，學習放鬆技巧，如深呼吸或靜坐。
- 充足睡眠：每天保證充足睡眠，避免過度疲勞。
- 冰敷患處：含碎冰塊或用冰袋輕敷患處，能有效減輕疼痛感。
- 使用止痛藥膏：在醫生建議下，可使用含止痛成分的痱滋膏，幫助緩解痛楚。
- 避免刺激性物質：避免直接用鹽或酒精擦拭痱滋，以免加重炎症。
痱滋治療方法｜痱滋膏與其他藥物選擇
痱滋雖可自行痊癒，但持續多日不癒或疼痛嚴重時，可考慮以下治療方式：
- 外用殺菌藥物：含葡萄糖酸氯己定(Chlorhexidine Gluconate)的漱口水，可減少細菌滋生，有助於痱滋癒合。
- 外用消炎藥物：類固醇藥膏能減輕炎症和痛楚，但需遵醫生指示使用，以免長期使用引發副作用。
- 外用止痛藥：水楊酸類藥膏可舒緩疼痛，但兒童需避免使用，以免引發雷氏綜合症。
- 局部麻醉劑：含苯佐卡因或利多卡因的藥物，可快速緩解痛楚，但不適用於兩歲以下兒童。
- 口服藥物：在嚴重情況下，醫生可能會處方口服類固醇，進行系統性治療。
預防痱滋｜3個實用貼士
- 均衡飲食：定期補充維他命和礦物質，減少因營養不足引發的痱滋。
- 改善口腔習慣：使用正確的刷牙方法，避免因磨損黏膜而生痱滋。
- 減壓養生：適當休息和放鬆，增強免疫力。
痱滋白色部分是什麼？
痱滋的白色部分是壞死的組織，因為潰瘍周圍發炎，導致黏膜損傷。
痱滋膏該如何使用？
先徹底清潔口腔，再將痱滋膏塗抹於患處，建議在醫生指導下使用。
飛滋與口腔癌有什麼區別？
飛滋通常在7至14天內痊癒，而口腔癌潰瘍持續不癒且伴隨其他症狀，如腫塊或出血，需立即就醫檢查。