瘦身飲食｜綠豆湯有助燃脂減重 專家教3招養出腸道好菌 毋須運動節食輕鬆減脂
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綠豆湯不僅能消暑，甚至可能有助於燃燒脂肪。有研究指出，腸道中的「擬桿菌（Bacteroides）」在遇到由抗性澱粉發酵產生的「乙酸」時，能顯著減少肝臟和內臟脂肪，效果媲美低碳飲食。有醫生就拆解其燃脂原理，並提出3大技巧，協助大家透過飲食啟動腸道的燃脂功能。
抗性澱粉與擬桿菌啟動大腸燃脂
台灣三樹金鶯診所的體重管理主治醫師蕭捷健近日於社交平台，分享一項來自《Cell Metabolism》期刊的最新研究。他解釋指綠豆、綠香蕉、凍番薯、燕麥等食物富含抗性澱粉和β-葡聚醣，經腸道發酵後會釋放乙酸；乙酸能促使擬桿菌大量繁殖，這些菌群如同清道夫般迅速消耗腸道中的糖分，讓身體轉而燃燒脂肪，進入「天然燃脂模式」。
3大技巧啟動腸道燃脂功能
1.抗性澱粉入饌
選擇綠豆、紅豆、綠香蕉、冷藏過的番薯等食材，能提高腸道產生乙酸的效率。
2.補充β-葡聚醣
燕麥是最佳選擇，只需前一晚浸水，隔日即可食用。
3.攝取果寡糖（FOS）
洋蔥、蒜頭、蘆筍經簡單烹調即可保留益菌所需的營養。
專家教3招養出好菌
蕭捷健指出，不少人誤以為飲醋能補充乙酸，但其實乙酸在小腸就被吸收，無法到達大腸發揮減脂作用。蕭捷健建議如想讓擬桿菌發揮作用，可從以下3點著手：
- 彩虹餐盤原則：攝取藍莓、紫高麗菜等深色蔬果，能提升擬桿菌活性。
- 14小時斷食策略：例如晚間8點至翌日10點不進食，能有效改善腸道環境。
- 遠離「菌群殺手」：如精製糖、植物奶油與素食奶精等，會嚴重破壞擬桿菌生態。
值得注意的是，若曾大量使用抗生素，擬桿菌族群減少，即使攝取再多纖維也無法啟動燃脂反應。因此擬桿菌是否「健康存活」可能是「多食菜仍未能減肥」的主因。蕭捷健最後分享個人煮綠豆的快速方法：將洗乾淨的綠豆放入電飯煲，打開稀飯模式，30秒即可完成簡單的綠豆湯，既方便又健康。