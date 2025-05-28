瘦身飲食｜綠豆湯有助燃脂減重 專家教3招養出腸道好菌 毋須運動節食輕鬆減脂

綠豆湯不僅能消暑，甚至可能有助於燃燒脂肪。有研究指出，腸道中的「擬桿菌（Bacteroides）」在遇到由抗性澱粉發酵產生的「乙酸」時，能顯著減少肝臟和內臟脂肪，效果媲美低碳飲食。有醫生就拆解其燃脂原理，並提出3大技巧，協助大家透過飲食啟動腸道的燃脂功能。

