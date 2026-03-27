低度發炎｜50歲男高層易攰記憶力差 拆解體內低度發炎風險 醫生揭元兇3個月回春10年
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明明沒有捱夜習慣卻經常感到疲倦，一般人往往第一時間歸咎於睡眠不足，惟實際成因可能更為複雜。台灣營養醫學專家劉博仁於其Facebook專頁分享一宗求診個案，一名50歲企業主管表示近期容易感到疲累、睡眠質素欠佳，甚至出現記憶力衰退跡象。經檢查後發現其各項報告指標均屬正常，醫療團隊評估後判定其身體正處於「低度慢性發炎」狀態。這類發炎通常沒有明顯病徵或痛感，抽血檢查亦可能僅顯示輕微異常，卻會在體內日積月累。
誘發多種慢性疾病 盤點6大不良生活習慣
劉博仁解釋，低度慢性發炎幾乎與所有慢性疾病息息相關，當中包括血糖失控（糖尿病）、血管阻塞（心肌梗塞及中風）、記憶退化（腦退化症）、癌症、自體免疫疾病，甚至會引發情緒低落與焦慮。他指出，誘發低度慢性發炎之主因往往並非疾病本身，而是源於長期累積之不良生活習慣：
- 攝取過量精製糖
- 進食過多加工食品
- 精神壓力過大
- 睡眠嚴重不足
- 腸道菌相失衡
- 缺乏恆常運動
專家教路5招抗發炎 調整3個月狀態大改善
若希望減低體內發炎反應，劉博仁建議大眾可從以下5個日常面向着手改善：
- 飲食乾淨：盡量少吃糖分及加工食品。
- 適度活動：每天保持適量運動，毋須過量但必須持之以恆。
- 睡眠穩定：維持良好及規律作息。
- 修復腸道健康：進食合適食物以改善腸道微生態。
- 學會真正放鬆：尋找合適途徑排解生活與工作壓力。
該名企業主管聽從建議，經過3個月調整生活習慣後回診。他向醫生分享整體狀態已獲顯著改善，更直言：「好像回到10年前的狀態」。