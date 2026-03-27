低度發炎｜50歲男高層易攰記憶力差 拆解體內低度發炎風險 醫生揭元兇3個月回春10年

明明沒有捱夜習慣卻經常感到疲倦，一般人往往第一時間歸咎於睡眠不足，惟實際成因可能更為複雜。台灣營養醫學專家劉博仁於其Facebook專頁分享一宗求診個案，一名50歲企業主管表示近期容易感到疲累、睡眠質素欠佳，甚至出現記憶力衰退跡象。經檢查後發現其各項報告指標均屬正常，醫療團隊評估後判定其身體正處於「低度慢性發炎」狀態。這類發炎通常沒有明顯病徵或痛感，抽血檢查亦可能僅顯示輕微異常，卻會在體內日積月累。

