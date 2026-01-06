日本瘋傳「白蘿蔔梅干水」清宿便 網民實測3日瘦1.5kg 營養師揭關鍵食法

長期受便秘困擾、宿便排不清，不但會「凸腩」影響身材，甚至會令皮膚變差。市面一直流行各種清腸道特飲，而日本多年來亦流行一款「白蘿蔔梅干水」（日文：梅流し）。有過來人指飲用後通便效果顯著，有人更聲稱連飲3日體重即減1.5公斤。這款飲品做法極之簡單，想促進腸道蠕動、解決排便煩惱的人士不妨一試。

