日本瘋傳「白蘿蔔梅干水」清宿便 網民實測3日瘦1.5kg 營養師揭關鍵食法
長期受便秘困擾、宿便排不清，不但會「凸腩」影響身材，甚至會令皮膚變差。市面一直流行各種清腸道特飲，而日本多年來亦流行一款「白蘿蔔梅干水」（日文：梅流し）。有過來人指飲用後通便效果顯著，有人更聲稱連飲3日體重即減1.5公斤。這款飲品做法極之簡單，想促進腸道蠕動、解決排便煩惱的人士不妨一試。
營養師解構：高纖加果酸 雙重夾擊宿便
為何簡單的「白蘿蔔＋梅干」能成為通便神器？日本料理研究家兼營養師松嶋優子（Matsushima Yuko）分析，白蘿蔔是低卡又高飽腹感的食材，水分含量高達95%，每100克僅含18千卡路里。其通便關鍵在於以下兩點： 白蘿蔔： 富含膳食纖維及消化酵素（如澱粉酶），有助改善胃脹感，協助腸道蠕動。磨成泥食用更有解宿醉功效，適合愛吃大餐人士。 梅干： 含有天然果酸，能促進腸道代謝。 兩者結合，能有效幫助身體排出多餘廢物，達到清腸及排毒效果，連帶對肌膚保養亦有幫助。
只需3種材料 簡易製作步驟公開
要製作這款「排毒水」，材料非常簡單。松嶋建議白蘿蔔連皮切片，以保留最完整的營養。
材料
- 日本梅干1至2粒（必須選用鹽分15%以上的傳統梅干，避免使用低鹽或調味梅干）
- 白蘿蔔1條
- 水適量
- 昆布適量（可按個人喜好添加）
製作步驟
將白蘿蔔連皮切成約2毫米的薄片。 煲一煲水並加入昆布增加風味，放入白蘿蔔片煮至軟身；亦可使用電飯煲烹煮。 待蘿蔔煮腍後，加入壓碎的梅干，續煮約5分鐘即可關火。
空腹飲用效果最勁 「梅流し」4步食用法
松嶋優子強調，「梅流し」的精髓在於「大量飲湯」及「吃白蘿蔔」，而且必須在空腹狀態下進行，效果最為理想。正確食用次序如下：
- 先飲頭啖湯：先飲用一碗熱騰騰的白蘿蔔梅干湯。
- 梅干配湯：吃下一顆梅干，緊接著再飲湯，如此重複交替。
- 飲到飽：持續飲湯，直至感覺「再也飲不下」為止。
- 最後吃蘿蔔：最後吃下湯料中的白蘿蔔，建議最少進食4片以上，以纖維刺激腸道蠕動。
有日本網民分享親身經歷，指跟隨此法飲用後「超有感」，除了感覺身體變得輕盈，膚質亦有所改善。不過營養師亦溫馨提示，在飲用過程中，腸道蠕動會突然加快，甚至可能隨即產生強烈便意，這均屬於正常生理反應，嘗試前宜預留時間及方便如廁的環境。