白血病｜母女愛網購雙雙患血癌 揭家中囤積1物成元兇 專家：可藏一級致癌物
血癌的成因多種多樣，除了基因因素外，環境毒物亦是重要因素之一。台灣營養師黃品瑄提醒，部分劣質紙箱可能含有甲醛、苯等致癌物質，事實上內地曾有一對母女因家中堆滿劣質紙箱，疑似長期吸入有毒氣體，最終雙雙罹患血癌。
紙箱潛藏危機 家中堆積或致癌
黃品瑄在其臉書專頁「黃品瑄 營養師」上分享影片，指出許多人家中堆積紙箱，不僅佔用空間、易積灰塵，還可能隱藏甲醛、苯等一級致癌物。她提到，中國曾有一對母女，家中堆滿劣質紙箱，疑似長期吸入有毒氣體，最終雙雙患上白血病。
劣質紙箱可含毒物 攝入過量可致鼻咽癌
黃品瑄指出，部分劣質紙箱在製作過程中可能使用含甲醛的油墨等有毒物質，這些物質在高溫下容易揮發至空氣中，吸入後可能刺激呼吸道或損害免疫系統；若皮膚接觸，可能出現紅腫或發癢，嚴重時甚至引發鼻咽癌。
專家建議避免囤積紙箱
甲醛和苯已被世界衛生組織列為一級致癌物。黃品瑄提醒，這些有毒物質不僅可能存在於家具和油漆中，劣質紙箱也可能含有。然而，消費者難以得知網購紙箱的來源和成分。為降低風險，最簡單的方法是不囤積紙箱，定期清理、保持室內通風，並避免將紙箱置於高溫環境中。
專家建議濃度標準及預防方法
室內空氣品質直接影響健康，其中甲醛（Formaldehyde）與苯（Benzene）均屬世界衛生組織（WHO）列出的致癌物，若長期暴露於超標濃度，會增加呼吸系統疾病、過敏反應及癌症風險。長期超標或長時間暴露，即使低濃度，也可能導致慢性健康問題。
- 甲醛：不應超過 **0.1 mg/m³（30 分鐘平均值）
- 苯：WHO 建議室內應接近「無可檢出」，香港環保署室內空氣品質指引為 **5 μg/m³（8 小時平均值）
家居7大甲醛及苯主要來源
- 新裝修或新傢俱：合成木材（夾板、纖維板）、膠合劑、油漆、膠水
- 紡織品：窗簾、地毯、衣物中使用的防皺處理
- 日常用品：某些清潔劑、消毒劑、防腐劑
- 建材與裝修物料：油漆、黏合劑、溶劑
- 二手煙：香煙燃燒產生苯
- 燃燒產物：使用明火煮食、燃氣熱水爐、焚香蠟燭
- 室外污染滲入：交通廢氣
家居甲醛及苯預防及改善方法
通風換氣
- 新裝修或添置新傢俱後，保持開窗通風至少3-6 個月
- 安裝排氣扇或空氣循環系統，促進室內外空氣流通
選購低排放產品
- 選擇有「低甲醛」或「環保標籤」的傢俱與建材
- 避免使用來歷不明或高氣味油漆、黏合劑
控制污染源
- 減少室內吸煙
- 煮食或使用燃氣器具時開啟抽油煙機
輔助措施
- 使用具活性碳或高效濾網（HEPA）的空氣清新機
- 室內放置綠色植物（如吊蘭、虎尾蘭），雖然效果有限，但可作輔助