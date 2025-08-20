白血病｜母女愛網購雙雙患血癌 揭家中囤積1物成元兇 專家：可藏一級致癌物

血癌的成因多種多樣，除了基因因素外，環境毒物亦是重要因素之一。台灣營養師黃品瑄提醒，部分劣質紙箱可能含有甲醛、苯等致癌物質，事實上內地曾有一對母女因家中堆滿劣質紙箱，疑似長期吸入有毒氣體，最終雙雙罹患血癌。

