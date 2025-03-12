白髮脫髮｜女性35歲後易有白髮脫髮 中醫推介1款湯水烏髮明目 4大類食物助逆轉白髮
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不少人未到中年已有白頭髮。事實上白頭髮除顯老之外，白髮太多亦可能代表身體出現特定毛病。有中醫師指出，女性35歲後頭髮容易變白、甚至脫落，要改善問題可以由調理身體做起。亦有專家認為白頭髮與攝取營養有關；只要多吸收4類食物，甚至有機會令白髮逆轉變黑。
本地註冊中醫師梁尹倩（Cinci）曾在其Facebook專頁上分享，指女性在35歲、男性在40歲後，腎精開始衰退，導致頭髮變白甚至脫落。她指這是正常的老化現象，但若想保持烏黑秀髮，應從養肝腎及養血著手。中醫認為「腎藏精，其華在髮」及「肝藏血，髮為血之餘」，因此調養肝腎及氣血，有助延緩白髮及減少脫髮。
調整飲食與生活習慣避免白髮
Cinci建議，根據個人體質適量食用具養肝腎功效的食材，如核桃、枸杞子、栗子、桑椹、黑豆及芝麻等。同時，應避免生冷食品及辛辣刺激物，並適當紓緩壓力及避免熬夜，以免影響氣血及腎氣的運行。以下介紹一款湯水，能夠烏髮養腎，適合有多白髮、腰痠、耳鳴及大便不暢等症狀的人士。
女貞子黑豆栗子湯
材料：
- 蓮藕600克
- 女貞子15克
- 枸杞子15克
- 栗子100克
- 腰果30克
- 黑豆30克
- 南棗6枚
做法：
- 將所有材料洗淨，蓮藕去皮切成大塊備用。
- 在鍋中加入2.5升水，放入所有材料，用大火煮至水滾。
- 轉小火煮2小時，最後加鹽調味即可。
女貞子性平，具有補肝腎陰、強腰膝、烏髮明目的功效，適合有頭髮早白、視力減退、腰痠耳鳴等症狀的人士服用。
逆轉白髮4大營養素
護理師譚敦慈及中醫師吳建東在台灣節目「小宇宙大爆發」中指出，經常補充四大營養素有助於保持黑髮，這些營養素包括蛋白質、補腎食物、深色蔬菜及含鐵食物。
1.蛋白質
多攝取蛋白質食物，如豆類、魚類、蛋及肉類，有助於讓頭髮變黑或減緩白髮的生長速度。譚敦慈建議，應從食物中獲取蛋白質，而非依賴蛋白粉，因為食物還能提供其他營養，如魚類中的Omega-3。
2.補腎食物
吳建東表示，腎氣的充足與否會影響頭髮的光澤及顏色。因此，在攝取足夠蛋白質後，應補充如黑豆、黑芝麻及黑木耳等補腎食物。
3.深色蔬菜
深色蔬菜如菠菜及花椰菜含有植化素，對黑髮有幫助。譚敦慈提醒，菠菜的草酸含量高，可能阻礙蛋白質及鐵的吸收，建議先川燙以去除草酸。
4.含鐵食物
含鐵食物如菠菜、黑木耳及肉類，對缺鐵患者或缺鐵性貧血女性有幫助。吳建東指出，這些食物經消化吸收後，有助於產生血液，避免貧血，從而減少白髮的出現。中醫認為「髮為血之餘」，氣血充足能讓頭髮更茂密黝黑。