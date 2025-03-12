白髮脫髮｜女性35歲後易有白髮脫髮 中醫推介1款湯水烏髮明目 4大類食物助逆轉白髮

不少人未到中年已有白頭髮。事實上白頭髮除顯老之外，白髮太多亦可能代表身體出現特定毛病。有中醫師指出，女性35歲後頭髮容易變白、甚至脫落，要改善問題可以由調理身體做起。亦有專家認為白頭髮與攝取營養有關；只要多吸收4類食物，甚至有機會令白髮逆轉變黑。

