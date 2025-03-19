盧國沾離世｜著名填詞人盧國沾逝世享年76歲 煙不離手工作狂日睡3小時 40歲過勞滑倒半身不遂淡出詞壇

著名填詞人盧國沾今日（19日）傳出死訊，享年76歲。盧國沾是70年代冒起的填詞人，他曾為超過3千首粵語歌填詞，與黃霑、鄭國江同被視為香港3大填詞人，亦擁有「詞聖」美譽。盧國沾為不少膾炙人口的電視劇主題曲填詞，其中包括《陸小鳳》主題曲及插曲《鮮花滿月樓》，亦曾為經典金曲《每當變幻時》、《大地恩情》、《人在旅途灑淚時》等譜詞。

