盧國沾離世｜著名填詞人盧國沾逝世享年76歲 煙不離手工作狂日睡3小時 40歲過勞滑倒半身不遂淡出詞壇
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著名填詞人盧國沾今日（19日）傳出死訊，享年76歲。盧國沾是70年代冒起的填詞人，他曾為超過3千首粵語歌填詞，與黃霑、鄭國江同被視為香港3大填詞人，亦擁有「詞聖」美譽。盧國沾為不少膾炙人口的電視劇主題曲填詞，其中包括《陸小鳳》主題曲及插曲《鮮花滿月樓》，亦曾為經典金曲《每當變幻時》、《大地恩情》、《人在旅途灑淚時》等譜詞。
沖涼不慎撞傷腦 40歲時「死過翻生」
事實上，盧國沾近10年不時被誤傳死訊，但其實他的確在1990年因意外而「死過翻生」；盧國沾2015年與妻子接受電台訪問時就曾舊事重提，盧太指盧國沾當時於新加坡落機，或因早前休息不足而在洗澡時不慎「撼頭埋牆」而撞裂眉骨，同時傷及腦部，其後昏迷送院。
盧太當時直言搶救過程令她十分擔心，又指醫生指盧國沾「呼吸同心跳都好弱」、「推埋一邊等宣告死亡」。盧太指當時心亂如麻十足「癲婆」一樣，未料醫生10分鐘指盧國沾「有反應」並隨即開始搶救，昏迷足足4日終於甦醒。
年輕時不煙離手 只睡3小時積勞
盧國沾填詞功力與黃霑齊名，高峰期一晚可填好一首詞。早前他煙不離手、愛飲咖啡，同時他亦是個工作狂，經常通宵達旦工作，有時一晚只睡3小時就繼續開工，因而長期處於休息不足狀態，可能亦食40歲時不慎撞傷頭的原因之一。
盧國沾對上一次公開露面是2016年7月，當時他在紅館舉行《盧國沾作品演唱會》，出席歌手包括羅嘉良、葉振棠、李龍基、薰妮、陳秀雯等。當時盧國沾已需要坐輪椅，但面對觀眾時仍滿面笑容，精神看似相當不俗。
圖片來源：網上圖片