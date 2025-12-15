生活健康｜研究：瞓覺1個壞習慣 患糖尿病風險激增67% 手機餘光都有風險醫生教4招自保

不少人以為只要閉上眼睡著就是休息，卻忽略了環境光線的影響。台灣家庭醫學科醫生魏士航引述大型研究指出，睡眠時若環境中有光線，不論是夜燈或手機屏幕的餘光，都會抑制大腦分泌褪黑激素，不僅令人無法進入深層睡眠，更會導致胰島素敏感度下降。長期暴露在明亮光線下睡覺的人，患上二型糖尿病的風險最高可暴增67%。

