砒霜中毒｜婦人持續食1款解毒片治便秘 中砒霜毒頸部四肢現黑斑揭 險傷神經系統6類人忌服

胡亂服用成藥可引致嚴重後果，長期服用風險就更高。內地一名45歲女子因受便秘問題困擾，故每日服用一款「解毒片」希望清熱排毒，至最近1年就發現頸部逐漸出現黑班，甚至開始蔓延至四肢，求醫後確診為慢性砷中毒，成因正正與她長期服用的藥物有關。

