砒霜中毒｜婦人持續食1款解毒片治便秘 中砒霜毒頸部四肢現黑斑揭 險傷神經系統6類人忌服
綜合內地傳媒報道，浙江杭州市的45歲陳女士（化姓）過去1年中發現頸部逐漸變黑，黑斑甚至蔓延至四肢。經醫院檢查後，她被診斷為慢性砷中毒。原來陳女士長期受便秘困擾，每天服用牛黃解毒片，而該藥物中的雄黃、砒霜和雌黃等成分均含砷，長期過量服用會導致砷在體內積聚，進而損害多個器官。
每日食牛黃解毒片助排便 中年女砒霜中毒頸現黑班
杭州市紅十字會醫院透露，陳女士一年前照鏡時偶然發現頸部變黑，起初以為是防曬不足，並未在意。然而她其後發現現黑斑不僅擴散至四肢，手掌和腳底也出現粗糙硬繭，稍微劇烈活動便感到氣促和全身乏力。
陳女士到醫院求診後，尿砷檢測結果顯示明顯升高，確診為慢性砷中毒。原因她由於長期便秘，每天服用近10片牛黃解毒片，持續逾2年。醫生指出，牛黃解毒片中的雄黃等成分屬於含砷礦物，長期過量服用會導致砷在體內積聚，引發多器官損害，陳女士的情況正是由此引起。`
慢性砷中毒可損神經及消化系統
砷中毒可分為急性和慢性。急性砷中毒會引起噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，嚴重時甚至可能導致昏迷或死亡；慢性砷中毒則會導致皮膚色素沉著、角化過度、疣狀增生等症狀，並影響神經系統、消化系統及其他器官。
副作用明顯 牛黃解毒片不得持續服用
杭州市第一人民醫院血液科主任醫師謝亞萍強調，牛黃解毒片雖具有抗炎解毒功效，但其中的雄黃成分有明顯毒副作用，不能長期、大量服用，否則可能引發嚴重健康問題。
6類人不宜食牛黃解毒片
以下6類人士對藥物的耐受性較低，容易引發不良反應故不宜服用牛黃解毒片：
- 孕婦
- 哺乳期女性
- 嬰幼兒
- 年老體弱者
- 脾胃虛寒者
- 對該藥物成分過敏者
無機砷致癌風險
根據食安中心資料，砷是自然界常見的元素，分為有機砷、三價無機砷和五價無機砷。無機砷化合物又稱砒霜，是中國古典文學中常提及的毒物。急性砷中毒症狀包括嚴重嘔吐和腹瀉、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭。長期攝取無機砷可導致外周血管疾病，並提高患上心血管疾病和高血壓的風險。
世界衛生組織將無機砷列為一級致癌物，長期接觸可引致膀胱癌或肺癌，長期攝入則會增加糖尿病、肺部疾病及心血管疾病的風險。食安中心建議市民從可靠的店舖購買食物，保持均衡飲食，避免大量進食貝類。
關於如何安全使用中成藥的建議，幫助讀者更好地理解和預防類似健康問題。