社區牙科支援計劃｜政府新推牙科資助計劃 拔牙補牙3隻僅$150 參加資格、方法、資助金額一覽

衞生署今日（5月26日）正式推出全新的「社區牙科支援計劃」，為有經濟困難的市民提供資助牙科服務，涵蓋補牙、拔牙、口腔檢查及X光等常見牙科項目。計劃預計每年服務人次可達4萬，是現時政府牙科診所街症名額的兩倍。32間非政府組織參與、提供近80個牙科服務點，覆蓋全港十八區，合資格人士只需每顆牙$50行政費，甚至可獲全數資助，即日起可自行預約登記，以下為大家整合計劃參加資格、資助項目、資助金額、參加方法等。