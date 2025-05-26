社區牙科支援計劃｜政府新推牙科資助計劃 拔牙補牙3隻僅$150 參加資格、方法、資助金額一覽
社區牙科支援計劃目錄
社區牙科支援計劃｜參加資格
參加計劃的人士必須持有香港身份證、已登記加入醫健通，以及為下列任何一項的受惠人或受助者：
- 社署轄下長者生活津貼的受惠人；
- 正在使用社署轄下長者社區照顧服務券計劃（第二級共同付款級別）的受助者；
- 正在使用社署轄下綜合家居照顧服務（體弱個案）；改善家居及社區照顧服務或家居支援服務（第一或第二級別收費、第一或第二級共同付款級別）的受助者；或
- 醫管局的病人並已獲得醫療費用減免機制減免醫療服務收費資格（包括全數和部分減免）。
社區牙科支援計劃｜資助牙科項目
每名參加者每180天可在計劃下申請接受資助牙科服務一次。如主診註冊牙醫評估後認為情況合適，參加者可獲得指定的資助牙科服務，包括：
- 口腔檢查
- 緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）
- X光檢查
- 補牙或拔牙，以每一顆牙齒為一個「補牙或拔牙配額」
社區牙科支援計劃｜資助金額
計劃所提供的服務會由政府資助，計劃參加者只需繳付行政費。每名計劃參加者須就治理每顆牙齒（補牙或拔牙）向非政府組織直接繳付50元行政費，即最多繳付150元（每次最多治理三顆牙齒）。
如參加者正在使用社署轄下綜合家居照顧服務（體弱個案）、改善家居及社區照顧服務或家居支援服務（第一級別收費或共同付款級別），或為醫管局的病人並已獲得醫療費用減免機制全數減免醫療服務收費資格（包括七十五歲或以上長者生活津貼受惠人），政府會全數資助有關的行政費。
現時社署轄下綜援計劃的受助人可使用此計劃獲得上述指定的資助牙科服務，亦可利用綜援計劃下的牙科治療費用津貼獲取全面的牙科服務。
社區牙科支援計劃｜參加方法
有興趣和合資格參加計劃的人士可到衞生署的專題網頁查閱參與計劃的非政府組織牙科診所名單，選擇診所後即可自行聯絡並預約接受服務。如對參加計劃資格有疑問，可向跟進自己個案的註冊社工查詢。
- 參加者可透過醫健通流動應用程式，查閱有關就診紀錄，包括就診日期及治療項目。
- 今年稍後，參加者亦可透過應用程式查閱相關的電子口腔健康紀錄，以更清晰了解及監察自己的牙齒狀況。
如欲參加的市民，也可以先下載並填寫申請表格：表格下載連結
如對此計劃有任何查詢可聯絡有關部門：
電話熱線：2111 3403 (星期一至五早上8時45分時至下午1時，下午2時至下午5時半運作。)
傳真：2111 3877
更多詳情：「社區牙科支援計劃」網頁
誰可以申請社區牙科支援計劃？
只要是持有香港身份證、已登記加入醫健通，並同時為政府特定資助計劃的受惠人或受助者，例如長者生活津貼、社署家居照顧服務或已獲醫療費用減免的醫管局病人，均符合申請資格。
可獲資助的牙科服務包括哪些？
參加者每180日可獲資助一次牙科服務，當中包括口腔檢查、X光檢查、止痛藥物（如需要），以及最多三顆牙的補牙或拔牙服務，視乎主診牙醫的臨床評估結果。
如何選擇診所和預約服務？
申請人可自行前往衞生署網站查閱參與計劃的非政府組織牙科診所名單，直接聯絡心儀診所預約服務，亦可透過註冊社工協助安排。