糖尿病｜全港70萬人患糖尿 拆解早期糖尿病7大面部特徵 有斑點眼袋屬警告中3樣應即求醫
早期糖尿病7大面部特徵
台灣家醫科醫生李思賢曾於「初日醫學 – 宋晏仁醫師 x Cofit」分享指，根據2018年一項法國研究，長期攝取精緻碳水化合物會對成年人臉部吸引力產生負面影響。研究顯示，高血糖引致的高胰島素血症會影響生長因子和性激素的分泌，不僅損害內臟健康，還可能改變外貌特徵，當中包括以下7項：
1.眼睛附近浮腫
眼周浮腫的成因多樣，除了年齡增長，還可能與慢性發炎或胰島素阻抗有關。糖尿病患者因血糖不穩定，容易出現眼周浮腫，這是因為高血糖損害眼球末端微血管，導致組織液滲出，造成腫脹。改善胰島素阻抗後，眼周浮腫可顯著緩解。若伴隨體重變化、頻繁口渴或疲勞，應檢查血糖以排除相關問題。
2.頭髮稀疏、頭皮油亮
頭髮稀疏不僅與年齡或雄性禿有關，也可能是甲狀腺荷爾蒙不足所致。甲狀腺荷爾蒙在調控細胞功能中扮演重要角色，當其功能異常，會影響毛髮生長週期，導致掉髮或生長減緩。此外，甲狀腺荷爾蒙與葡萄糖代謝及胰島素阻抗有關，出現頭髮稀疏時，應檢查血糖及胰島素濃度，以排除甲狀腺功能失調或糖尿病的影響。
3.滿面暗瘡
暗瘡是常見皮膚問題，與雄性素、雌激素、胰島素和皮質醇等荷爾蒙有關。胰島素會刺激雄性素合成，促使皮脂腺分泌更多皮脂，過多的皮脂是青春痘的重要成因之一。胰島素阻抗通常伴隨體內胰島素濃度升高，進一步加劇皮脂分泌，若中年人或青春期後仍頻繁冒痘，應注意血糖及荷爾蒙健康，並透過飲食調整改善皮膚狀況。
4.黑色棘皮症
黑色棘皮症是由高胰島素引起的皮膚病變，表現為皮膚黑色素沉澱、增厚且粗糙，常見於脖子、腋下或關節彎曲處。這類病變多與糖尿病或胰島素阻抗有關，若發現皮膚出現類似變化，應及時進行糖尿病相關檢查。
5.嘴唇或口腔乾燥
嘴唇或口腔乾燥是糖尿病患者常見症狀之一，主要由多尿導致的脫水和唾液腺功能受損引起。高血糖會影響唾液腺功能，使唾液變黏稠，最終導致口乾。這與高血糖引起的脫水和自主神經病變相關，若長期感到口乾，應檢查血糖以評估是否與糖尿病相關。
6.齒痕舌
齒痕舌是因舌頭水分滯留導致浮腫，壓迫牙齒周圍留下痕跡，常見於糖尿病患者。高血糖會影響體內水分平衡，導致舌頭腫脹，若出現齒痕舌，應檢查血糖值，確認是否具有高血糖。
7.臉上出現斑點
高血糖是臉部斑點形成的重要原因之一。糖化作用產生的糖化終產物 (AGEs) 會誘發自由基產生，刺激促發炎細胞因子分泌，對皮膚造成損害，使皮膚出現皺紋加深、色素沉澱和泛黃等老化特徵。適度控制血糖可改善皮膚狀況，減少色斑數量。
7項中3項以上建議儘快求醫
李醫生指出，糖尿病的早期徵兆不易察覺，但觀察臉部變化有助於發現潛在警訊。透過健康飲食、規律運動及定期檢查血糖濃度，可預防糖尿病及其相關併發症。若發現上述徵兆中出現3項或以上，應及時諮詢專業醫師，進行全面檢測與治療，以維護健康生活品質，降低糖尿病對身體的長期影響。
全港70萬糖尿病患者 每十人有1人中招
據醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，即每10名港人便有一名糖尿病患者，數目明顯正急劇上升。發病率方面，年齡35歲以下人士當中有2%患上糖尿病。而年齡65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。
以下類別人士有較高機會患上糖尿病
- 有患糖尿病的直系親屬
- 患有高血壓、高血脂人士
- 曾有妊娠糖尿病史或曾誕下過重嬰兒 (體重4公斤或以上) 的女士
- 體重肥胖人士(其體重指標BMI超過23)
- 中年(45歲或以上)人士等
部分糖尿病者在患病初期或會出現以下徵狀
- 經常口渴
- 小便頻密
- 感到飢餓
- 體重下降
- 容易疲倦
- 視力模糊
- 傷口不易癒合
- 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況