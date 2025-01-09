忽視小腿1種症狀 男子半年後必須洗腎 糖尿走遍全身醫生教5招逆轉

糖尿病若未能妥善管理，可能引發嚴重的健康問題。醫生分享了一個病例：一名60歲的糖尿病患者因忽視某些症狀，半年後再度求醫時，糖尿病已經擴散至全身，最終需要進行洗腎治療。醫生提供了五種方法來逆轉病情，預防併發症的發生。

