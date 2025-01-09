忽視小腿1種症狀 男子半年後必須洗腎 糖尿走遍全身醫生教5招逆轉
曾確診糖尿 男子食降血糖藥食足10年
腎臟科專家洪永祥在其Facebook專頁上分享了一個病例；一名60歲的男子十年前被診斷出患有第二型糖尿病。由於工作繁忙，他認為服用西藥不健康，因此不規律地服用降血糖藥物，且從未進行過血液檢查。最近，他因頭暈、視力模糊及泡泡尿而求醫。醫生發現他沒有任何血液或尿液檢查報告，對於血糖、蛋白尿及腎絲球過濾率的情況一無所知。
進一步檢查顯示，他的下肢按壓後出現水腫，並且小腿前方有大量深淺不一的褐色色斑，這是「糖尿病脛前黑斑」的典型症狀。
忽視小腿色班 半年後必須洗腎
該男子承認，這些色斑已存在多年，但近兩年來數量增加，由於不痛不癢，他以為是小腿不小心受傷所致。醫生指出，這種現象通常預示著糖尿病併發症的出現，情況非常嚴重。檢查結果顯示，他有大量蛋白尿，腎絲球過濾率降至第五期，糖尿病已演變為腎病變，並伴有冠心病、高血壓、視網膜病變、周邊神經病變及周邊動脈阻塞性疾病。最終，他在半年內需要洗腎以維持生命。
「黑班」意味血糖控制差：糖尿侵襲全身
洪醫生指出，「糖尿病脛前黑斑」又稱「糖斑」，其出現不僅代表血糖控制不佳，還顯示全身微細血管和神經已受損，糖尿病併發症已開始侵襲全身。
這種黑斑常見於下肢皮膚，早期不痛不癢，呈小而平坦且邊界清晰的暗紅疹。隨著時間推移，黑斑會變大變深，形成直徑約5至12毫米、形狀不規則的萎縮性褐色色素沉著斑。這些斑點可聚集成群或單一出現，常見於下肢脛骨前方，因為該處皮膚較薄且容易受傷。
糖尿病患者出現「糖斑」的原因包括長期高血糖導致微血管和神經損害及慢性發炎，導致局部營養和氧氣不足。當受到外界微小刺激，如蚊子叮咬、撞傷或擦傷時，便會留下色素斑。「糖尿病脛前黑斑」是血糖控制不佳的信號，與普通色素斑不同，它不會隨時間變淡。
洪醫生提醒，糖尿病患者若發現皮膚出現色素斑，應及時就醫檢查。這種斑點通常預示著體內長期處於糖份代謝紊亂的狀態，是下肢動脈粥樣硬化、供血供氧障礙及神經損傷的早期信號，若不注意，可能引發不同的糖尿病併發症。
逆轉糖尿病黑斑5大方法
洪醫生指出，「糖尿病脛前黑斑」的病因尚未完全明確，但也見於非糖尿病患者和有微血管病變者，通常不會演變為癌症。這種情況通常無需特殊手術處理，只需積極控制血糖、改善微循環、抗氧自由基，避免機械性刺激與碰撞，並預防其他繼發性皮膚病變。
1. 嚴格控糖
糖化血色素應控制在7.0以下，空腹血糖不超過140，飯後血糖不超過200。遵循醫囑服用降血糖藥物或使用胰島素。
2. 運動與熱敷
每天進行下肢熱敷和泡溫水，並透過快走、慢跑、踩單車和開合跳等有氧運動增加下肢供氧。
3. 促進微血管循環
可使用低劑量阿斯匹靈和循環藥物，並攝取不飽和脂肪酸如魚油、橄欖油和苦茶油。
4. 攝取抗發炎食物
建議攝取魚油中的Omega-3，多吃富含植化素的五顏六色天然蔬果，或選擇含茄紅素的保健品。
5. 保養下肢皮膚
用天然橄欖油皂清洗下肢黑斑部位，每天塗抹保養乳液2-3次，選擇含神經醯胺和表皮生長因子的修復型乳液，或含植物固和洋甘菊的天然萃取，達到淡斑效果。