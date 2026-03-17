糖尿病｜推算全港70萬人患糖尿 拆解7大糖尿面部特徵 包括眼袋暗瘡中3樣應求醫
醫生籲先驗血勿急買護膚品
台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁「初日診所」發文解釋，研究顯示一旦身體長期出現胰島素阻抗或血糖過高，便有機會影響皮脂分泌、代謝機能以及發炎反應，而這些生理變化會慢慢在臉部呈現出來。因此，倘若臉部出現以下7大轉變中的3個或以上，提議先別急於花錢購買護膚產品，反而應先行求醫抽血，以評估相關的代謝指標和血糖狀況。
7大高血糖「面相」特徵
1.嘴唇、口腔乾燥
若血糖過高或患上糖尿病，身體容易出現多尿情況，導致水分加速流失。當人體處於輕微脫水狀態，便會引致嘴唇乾燥或口乾等症狀。
2.黑色棘皮症
這種情況往往與胰島素阻抗有關聯。過高的胰島素會刺激皮膚細胞不斷增生，令皮膚變厚並出現深色色素沉澱。在部分青少年及兒童身上，黑色棘皮症的出現時間甚至可能早於血糖異常。
3.臉上有斑
除了年紀增長及日曬因素外，長期高血糖亦會破壞皮膚狀態。在高血糖環境下，蛋白質容易發生糖化反應，這不但會加快皮膚老化，更會增加色素沉澱的風險，導致臉部或顴骨位置冒出褐色的斑點。
4.滿臉暗瘡
荷爾蒙一旦失調，皮脂分泌便容易激增，繼而容易長出暗瘡。研究指出，出現胰島素阻抗或胰島素濃度較高的人士，生暗瘡的機率相對較高。假如步入中年後依然反覆爆瘡，未必單純是面部清潔不足，亦有可能是荷爾蒙代謝失衡所致。
5.眼周浮腫
除了隨着老化會令眼周組織變得鬆弛及浮腫（如眼袋）之外，眼周浮腫有時候亦可能與代謝問題、慢性發炎或是水分滯留息息相關。
6.齒痕舌
假如舌頭出現腫脹情況，其邊緣緊貼牙齒時，便可能會壓出宛如牙印般的痕跡，從而形成齒痕舌。這類情況或與水分滯留及舌體腫脹有關。
7.髮量變少
排除年齡漸長與雄性禿頭的原因，部分人出現頭皮油亮、頭髮變得稀疏的情況，或與甲狀腺功能低下有關連。有研究發現，甲狀腺荷爾蒙與人體代謝有着密切關係；而代謝失衡的現象，往往會與胰島素阻抗相伴而生。
忽視警號恐增患糖尿病及脂肪肝風險
李思賢最後提醒，假如大眾長期對臉上這7個求救訊號視而不見，血糖問題極有可能在沒有任何明顯不適的情況之下持續惡化，長遠會增加日後患上二型糖尿病、脂肪肝以至其他代謝疾病的風險。