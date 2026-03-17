糖尿病｜推算全港70萬人患糖尿 拆解7大糖尿面部特徵 包括眼袋暗瘡中3樣應求醫

本港估計約有70萬名糖尿病患者，大約每10名港人就有1人患糖尿，隨著人口老化，糖尿病患人數預期將繼續上升。許多病人往往在進行抽血檢驗並確診時，其心血管健康早因長期處於高血糖狀態而受到破壞。有醫生指出，當體內血糖水平偏高，會引發代謝、發炎及荷爾蒙的轉變，從而令臉部浮現出7種徵狀，建議如符合當中的3項就應該盡早求醫。

