毋須食藥逆轉糖尿病 做1件事86%患者扭轉糖尿 醫生建議轉食1類食物戒白飯
食藥控制血糖非唯一方法
台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁上發文討論糖尿病相關問題。他解釋指以往人們普遍認為糖尿病是一種需要藥物控制或注射胰島素的慢性病，但其實問題的核心不僅僅是血糖，而是「脂肪肝」和「脂肪胰」的雙重惡性循環。
蕭醫生進一步解釋，當脂肪在肝臟中堆積時會導致胰島素失效，從而使血糖失控。而胰臟中的脂肪堆積則會導致胰島素分泌不足，形成惡性循環。「過多的脂肪會讓胰臟『中毒』，功能下降，血糖就會失控。」
研究指減肥可逆轉糖尿 成功率高達86%
蕭捷健根據《刺針》（Lancet）期刊的研究指出，發病4年以內的糖尿病患者，其胰島細胞尚未被「油死」，因此有機會逆轉糖尿病，甚至不再需要藥物治療。
研究結果顯示：
- 減重5公斤以下，7%的患者逆轉糖尿病
- 減重10至15公斤，57%的患者逆轉糖尿病
- 減重超過15公斤，高達86%的患者成功逆轉糖尿病
穩定血糖3大策略
蕭捷健強調，重點不在於完全不攝取碳水化合物，而是要聰明地控糖，並配合運動以提高胰島素的敏感度。他分享了三個穩定血糖的方法：
1.選擇低升糖指數的澱粉
白飯和麵條屬於高升糖指數的澱粉，食用後會使血糖迅速上升。建議用糙米、番薯、藜麥、豆類（如鷹嘴豆、紅豆、綠豆）替代，這些食物的澱粉釋放能量較慢，血糖上升速度較緩，對胰島素的壓力自然減少。
2.多攝取蛋白質和膳食纖維
每餐應先攝取足夠的蛋白質，如雞肉、海鮮、豆腐，然後再吃蔬菜，最後才吃澱粉。蛋白質和纖維不僅能延緩血糖上升，還能增加飽足感，避免過量進食。
3.避開隱藏的糖
含糖飲料、番茄醬、沙律醬等含有高糖分，糖醋肉和排骨也含有不少勾芡和糖，應盡量避免。
70萬港人患糖尿病 注意8大症狀
根據本港醫管局資料，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約一成，在65歲以上的人士當中，更有超過20%患上糖尿病。根據世衞準則，如空腹血糖≥7mmol/L，或餐後兩小時血糖11.1 mmol/L的人士，即可判斷為患上「糖尿病」。
部分糖尿病者在患病初期或會出現以下徵狀：
- 經常口渴
- 小便頻密
- 容易飢餓
- 體重下降
- 容易疲倦
- 視力模糊
- 傷口不易癒合
- 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況
2大糖尿病嚴重併發症
一、急性併發症
急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)
患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清。若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒，3茶匙砂糖，或普通汽水/果汁1/2杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊。
急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)
患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況。此時患者應盡快送院醫治。
二、慢性併發症
若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能。
- 腦：腦血管病如中風等
- 眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼
- 心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓
- 腎臟：蛋白尿、感染、腎功能衰竭
- 足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染（下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢）
5類人士易患糖尿病
醫管局指出，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：
- 有患糖尿病的直系親屬；
- 患有高血壓、高血脂人士；
- 曾有妊娠糖尿病史或曾誕下過重嬰兒 (體重4公斤或以上) 的女士；
- 體重肥胖人士（其體重指標BMI超過23）；
- 中年(45歲或以上)人士等。