毋須食藥逆轉糖尿病 做1件事86%患者扭轉糖尿 醫生建議轉食1類食物戒白飯

糖尿病是香港主要慢性疾病之一，據2023年數據，糖尿病於本港「最常見致命疾病」排名第11位，同時糖尿病亦會增加心血管疾病及腎病等多種疾病風險。有專家引述權威期刊資料，指即使不依賴藥物，糖尿病都可以透過1種行動逆轉，成功率甚至可以高達86%。

