網購陷阱｜可致爛面損神經系統 淘寶9成洗面巾含有毒化學物 內媒教睇1個字拆穿真偽

內地近年興起「即棄面巾」使用熱潮。相比起傳統毛巾，「即棄面巾」擁有用完即棄的方便優勢，於淘寶、拼多多等各大網購平台都不難發現類似商品出售。然而，有內地傳媒近期就發佈一項相關產品檢測報告，23款市售洗面巾裡面有9成（21款）被檢出含有有毒化學物質「二硫化碳」（Carbon Disulfide）殘留，可能引發皮膚過敏之餘甚至有機會損害神經系統。

