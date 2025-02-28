靠1款纖體茶1個月減22磅 女子3餐食飽體脂減20% 5大類藥材促進代謝去水腫
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肥胖及體脂過高與飲食息息相關。台灣一名女子就因為飲食不均衡令體重「節節上升」。其後她決心改善飲食控制體重，配合適當運動及2款飲品幫助之下，短短1個月就成功減去22磅，體脂比率亦減少達20%，體重成功回復至產子之前。
綜合台灣傳媒報道，當地花蓮慈濟醫院曾舉辦「好飽好飽減重班」，其中一名姓唐女子透過442飲食法，結合高蛋白飲品、纖體茶及間歇運動，在短短一個月內成功減重近10公斤，體脂肪也下降了20.3%。
正確飲食+2款飲品 1個月體重減22磅
唐小姐分享，過去她的早午兩餐都並非吃得特別健康，晚餐則一般吃得較多。在參加減重班後，她學會了正確的飲食節奏，將三餐從大餐盒改為小餐盒，並結合爬山、跑步及低強度間歇運動，逐步達成減重目標。成功減肥後，她表示看到鏡中苗條的自己亦感到非常開心，從未想過正確飲食加運動的效果如此顯著。她的體重由一開始的67.1公斤降至57.3公斤，體脂減少了20.3%，目標是回到生小孩前的體重。
「442飲食法」有效燃脂
442飲食法如何運作？花蓮慈濟醫院營養科的營養師李安旂解釋，442飲食法類似於斷食法，指的是每餐間隔4小時，晚餐限制在200大卡。這種方法通過延長空腹時間來達到減重和燃脂的效果。然而，糖尿病患者、慢性胃炎或胃潰瘍患者可能不適合此方法。
高蛋白飲品及纖體茶效用
李安旂指出，減重過程中最擔心的是肌肉和水分的流失，因此建議搭配高蛋白飲品和纖體茶。高蛋白飲品能減少肌肉流失並增加飽足感，而纖體茶則能增加水分攝取，提升身體代謝功能。
含5大類中藥材 纖體茶助促進代謝降體脂
花蓮慈濟醫院中醫教育中心副主任龔彥綸指，纖體茶在配方設計上，特別考量藥材間的相互作用，避免可能的藥效衝突，並確保處方的安全與溫和性，其所含中藥材包括：
- 山楂：是中醫常用的消食化積藥，能促進脂肪分解，對改善肉積尤其有效。
- 陳皮：具有理氣健脾功能，其所含的柚皮素和柚皮苷可減少血管發炎，改善高血脂症。
- 決明子：涼潤潤腸，幫助通便，讓腸道更加通暢。
- 荷葉、茯苓、車前草：清熱利濕，促進水液循環與代謝，改善水腫體質。
- 黃耆與甘草：補氣健脾，調和處方，減少對敏感腸胃的刺激，同時提升能量代謝。
龔醫師進一步說明，福慧纖體茶包的綜合功效包括補氣健脾、清熱利濕、消食化積，能促進能量代謝與體液循環，進而幫助改善體脂肪分布，對想維持健康體態的民眾是一項不錯的選擇。
圖片來源：網上圖片