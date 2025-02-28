靠1款纖體茶1個月減22磅 女子3餐食飽體脂減20% 5大類藥材促進代謝去水腫

肥胖及體脂過高與飲食息息相關。台灣一名女子就因為飲食不均衡令體重「節節上升」。其後她決心改善飲食控制體重，配合適當運動及2款飲品幫助之下，短短1個月就成功減去22磅，體脂比率亦減少達20%，體重成功回復至產子之前。

