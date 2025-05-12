2025世界罕病日｜女兒患罕見病母陷絕境 獲醫護悉心支援：抗病之路不孤單

為響應2025年世界罕病日，香港罕見疾病聯盟（罕盟）於日前舉辦《愛．不罕見 感恩分享會》，邀請約30位香港兒童醫院醫護人員、罕病病友及家屬共聚一堂。以溫馨互動形式搭建醫患交流橋樑，讓病友親述抗病歷程，並向醫護團隊表達深切謝意，共同見證互助力量。

