1組動作自測老化程度 30秒預測早死風險 無法完成6年內死亡率高5倍
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身體健康情況，肌肉與體能有時可以成為測試身體健康情況的指標之一。挪威有健身室早前發佈影片，由教練示範一種看似簡單的坐下及起立動作，發現不用雙手輔助之下完成動作的難度比想像中高。事實上，有多項研究指出完成有關動作後如得分太低，或意味著未來6年的死亡風險可能會增加5倍，或可作為了解自身健康狀況的指標之一。
挪威健身室「3T-Trening」早前於社交平台上分享短片，兩名健身教練示範了一套動作，幫助判斷自己是否已進入「老人體質」階段。這項測試需要運用核心及腿部力量。
坐立測試步驟
- 全程將雙手交叉放在胸前，即不可以手輔助
- 緩緩蹲下直至跪在地上
- 將雙腿逐一向前伸出，變成以臀部坐在地面
- 將雙腿逐一收回，變成盤腿姿勢
- 用腳使力，回復至第2步的下跪姿勢
- 起立回復至站立姿勢，完成
坐下起立測試的研究背景
事實上，這種「坐下起立測試」（Sitting-Rising Test, SRT）已被多項研究證實可作為預測壽命的指標。以英國設計的「椅子測試」為例，測試高齡者在30秒內能進行多少次起立坐下，且過程中不可以用手或手臂支撐。物理治療師瑪格（Sammy Margo）指出，健康的60多歲女性應能至少完成12次，男性則應達到14次，這個動作用來檢測肌肉和平衡能力是否達標。
得分過低 早死機會激增5倍
巴西醫生阿如裘（Claudio Gil Araujo）設計了另一種「坐下起立實驗」（Sitting Rising Test，簡稱SRT），該實驗曾發表於《歐洲預防性心臟病學》（European Journal of Cardiology）期刊。這項測試通過一個簡單的動作來評估身體的肌耐力和柔軟度，從站立姿勢開始，雙腿交叉，然後盤腿坐下再站起，過程中不可支撐任何外物，滿分為10分。
若在過程中使用手或腳支撐，則扣1分；失去平衡則扣0.5分。研究發現，總分在8分以上者代表身體狀況良好；低於8分者，未來六年內的死亡機率增加兩倍；低於3分者，死亡機率增加5倍。
動作反映體能狀況 關節炎患者或不適用
阿如裘醫師認為，隨著年齡增長，肌肉會變得更弱，失去平衡意味著更容易跌倒，這些簡單動作能評估肌肉和骨骼的健康程度。研究數據來自2000多名51至80歲者的測試結果，發現每增加1分，致死率降低21%。然而，物理治療師瑪格認為，這項測試對老年人來說過於激烈，對患有關節炎的人也不適合。
關鍵詞老化測試
圖片來源：網上圖片、影片截圖