1組動作自測老化程度 30秒預測早死風險 無法完成6年內死亡率高5倍

身體健康情況，肌肉與體能有時可以成為測試身體健康情況的指標之一。挪威有健身室早前發佈影片，由教練示範一種看似簡單的坐下及起立動作，發現不用雙手輔助之下完成動作的難度比想像中高。事實上，有多項研究指出完成有關動作後如得分太低，或意味著未來6年的死亡風險可能會增加5倍，或可作為了解自身健康狀況的指標之一。

